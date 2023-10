Les démocrates du New Jersey sont inquiets et les républicains ont le vertige à l’approche des élections.

Les républicains du New Jersey sont pratiquement étourdis par une perspective qui était pratiquement impensable jusqu’à présent : pourraient-ils reprendre le contrôle de l’une ou des deux chambres de l’Assemblée législative de l’État ?

Il s’agit d’un scénario à long terme dans un État où les démocrates disposent d’un avantage de près d’un million d’électeurs et contrôlent le Statehouse depuis deux décennies.

Mais, soutenu par les gains surprenants des républicains lors des élections de 2021 – et les retombées soudaines du sénateur. Bob MenéndezActe d’accusation – Les dirigeants du GOP voient un chemin étroit pour marquer des bouleversements clés qui pourraient les placer en tête à Trenton.

« C’est vraiment différent. Nous n’avons pas vu ce type d’environnement républicain favorable depuis, je dirais, 20 ans », a déclaré le chef de la minorité sénatoriale de l’État, Anthony Bucco.

La victoire du Parti républicain dans l’une ou les deux chambres aurait des implications significatives pour le gouverneur démocrate Phil Murphy au cours des deux dernières années de son mandat. Mais tout gain des Républicains pourrait causer des problèmes au président Joe Biden et au Parti démocrate national – offrant un terrible avertissement sur l’environnement difficile auquel ils seront confrontés en 2024.

Il n’y a pas que les Républicains du New Jersey qui voient un possible changement de pouvoir. Murphy et les dirigeants démocrates craignent ouvertement de perdre le contrôle législatif si la base du parti ne se présente pas en force en novembre.

« Nous envisageons une proposition très mince consistant à détenir la majorité dans les deux chambres cette année. Cela va se résumer à quelques districts », a déclaré Kevin McCabe, président démocrate du comté de Middlesex et l’un des principaux acteurs du pouvoir dans l’État. » a déclaré lors d’une réunion du parti en juin.

Les républicains sont le parti minoritaire à l’Assemblée depuis 2002 et au Sénat depuis 2004. Les démocrates détiennent une majorité de 25 contre 15 au Sénat et de 46 contre 34 à l’Assemblée. Renverser l’une ou l’autre des chambres nécessiterait une course extraordinaire dans les districts swing et au moins quelques bouleversements.

Mais maintenant, les signes abondent d’un électorat favorable au Parti républicain le 7 novembre :

— Murphy est devenu le visage de poursuites judiciaires contre les districts scolaires adoptant des politiques visant à informer les parents du changement d’identité de genre des enfants — un problème national qui au moins un sondage montre la faveur de la plupart des électeurs du New Jersey.

— L’énergie éolienne, autrefois une question bipartite populaire, a pris un grand coup dans l’opinion publique et est devenue une cible de campagne majeure des républicains alors que Murphy s’efforce de relancer le développement offshore.

— Biden est impopulaire dans le New Jersey, avec un sondage d’août montrant 52 pour cent des électeurs ont désapprouvé son rendement au travail.

— Bien qu’ils soient largement inférieurs en nombre, les républicains ont devancé à plusieurs reprises les démocrates en termes d’inscriptions mensuelles de nouveaux électeurs.

— Et les républicains, après avoir élaboré une carte de compromis pour les circonscriptions législatives avec les démocrates l’année dernière, se retrouvent pour la première fois depuis des décennies sous une carte qui n’a pas été dessinée exclusivement par leurs adversaires.

Après la Fête du Travail, les démocrates ont entamé une réaction quasi universelle contre les républicains sur la protection du droit à l’avortement, soulignant les déclarations parfois incendiaires anti-avortement des opposants républicains. Sentant la force du problème, certains ont commencé à se sentir plus à l’aise quant à leurs perspectives électorales. Mais à peine une semaine plus tard, les autorités fédérales ont publié un acte d’accusation explosif contre Menendez (DN.J.) qui a depuis dominé la couverture médiatique.

Les républicains espèrent que l’acte d’accusation pourrait amener les électeurs déjà mécontents du président à repenser leur vote pour les démocrates, même si Biden et Menendez ne sont pas sur la liste.

Les guerres culturelles et la corruption présumée n’étaient pas les thèmes de campagne auxquels les démocrates se préparaient. Après les élections de 2021, lorsque Murphy a battu le républicain Jack Ciattarelli par trois points étonnamment serrés et que les démocrates ont perdu sept sièges à l’Assemblée législative, les chefs de parti ont promis de se concentrer davantage sur l’abordabilité – un problème récurrent dans cet État aux coûts et aux impôts élevés.

« Nous devons clairement toucher plus de gens. Nous devons avoir plus de tables de cuisine », Murphy a déclaré peu après les élections.

Cela a abouti à un crédit d’impôt « StayNJ » pour les personnes âgées qui fournirait jusqu’à 6 500 $ pour des revenus allant jusqu’à 500 000 $. Ce crédit – conçu par le président de l’Assemblée Craig Coughlin – a été l’une des dernières mesures prises par les dirigeants législatifs démocrates avant les vacances d’été. Et tandis que la plupart des Républicains se sont joints aux Démocrates pour voter en faveur, cela a suscité leur scepticisme en le considérant comme un coup de théâtre de l’année électorale, car il n’entrera en vigueur qu’en 2026 et comprend dispositions qui permettraient de le retarder.

« Le principal problème auquel nous sommes confrontés est notre expérience avérée en matière de gestion appropriée de l’État. C’est pourquoi nos coffres semblent bons, nos budgets ont été solides au cours des deux dernières années et les gens ont confiance en notre leadership », a déclaré le président du Sénat de l’État, Nick Scutari.

Scutari a qualifié les questions de guerre culturelle de « fabriquées » et a déclaré qu’il était « prudemment optimiste » quant aux chances des démocrates cette année. « Nous nous sommes concentrés – au cours des deux dernières années, essentiellement – ​​sur l’accessibilité financière pour les habitants du New Jersey, sans hésiter », a-t-il déclaré.

Mais les démocrates ont mis la table dans une guerre culturelle, selon Patrick Murray, sondeur à l’Université de Monmouth.

Les questions économiques n’étaient « qu’un message superficiel » de l’élection de 2021, a déclaré Murray, tandis que les répercussions de l’élection de 2020 ont contribué à motiver les électeurs républicains. Même le candidat républicain modéré au poste de gouverneur, Jack Ciattarelli, a assisté à au moins un rassemblement « Stop au vol » et a cherché à capitaliser sur les réactions négatives aux directives en matière d’éducation sexuelle.

« En dessous, les Républicains ont été capables de motiver leur base et de faire voter des électeurs qui ne se rendaient normalement pas présents à ces élections en se concentrant sur les questions de culture nationale », a déclaré Murray. « Alors maintenant, ils se concentrent beaucoup plus sur eux. »

Les tendances historiques laissent présager une faible participation électorale. En 2011, la dernière fois que les élections au Sénat et à l’Assemblée de l’État sont arrivées en tête du scrutin, le taux de participation n’était que de 27 pour cent.

« Considérant à quel point les Républicains ont réussi à définir les termes du débat pour cette élection, il n’est pas clair que les Démocrates aient réagi suffisamment fortement pour motiver leur propre base dans ce qui allait être une élection à faible taux de participation », a déclaré Murray.

Les deux courses les plus compétitives de l’État sont concentrées dans le centre de Jersey, où les démocrates jouent la défense dans des districts historiquement dynamiques contre les attaques républicaines concernant les politiques de notification de l’identité de genre dans les écoles et la construction d’éoliennes offshore.

Dans le sud de Jersey, devenu plus républicain sous l’ère Trump, les démocrates espèrent conserver un siège au Sénat et en récupérer un autre qu’ils ont perdu lors de l’un des plus grands bouleversements du pays en 2021 – la défaite du président du Sénat de l’époque, Steve Sweeney, face à un challenger inconnu. Ed Durr.

Malgré tout l’optimisme républicain et le sentiment de malheur que ressentent certains démocrates du New Jersey, le stratège démocrate Mike Muller, qui travaille sur les campagnes démocrates du sud de Jersey, ne pense pas que son parti risque vraiment de perdre sa majorité.

Muller a déclaré que 2021 était un « tonique toxique » dans lequel la participation républicaine était stimulée. C’était une vague rouge. Mais la performance meilleure que prévu des démocrates lors des élections de mi-mandat de 2022 a montré que bon nombre de ces électeurs ne se sont plus présentés. Il serait donc beaucoup moins probable qu’ils se présentent aux élections législatives de mi-mandat de l’État.

« Vous avez eu des fermetures d’entreprises. Vous aviez le port du masque dans les écoles. À ce moment-là, nous sortions de l’insurrection et Trump déversait sa rhétorique tout juste sortie des presses et il pensait que les élections étaient truquées », a déclaré Muller. « Ces cycles se produisent. Ils sont historiques quand on les regarde au fil du temps. À court terme, les gens se demandent s’il s’agit d’une nouvelle normalité, mais 2022 a prouvé que ce n’était pas le cas.»

Pendant ce temps, les démocrates se sont concentrés sur la mise en place d’opérations de vote par correspondance que les républicains commencent tout juste à tenter de contrer avec des ressources importantes, aidés par les lois qu’ils ont adoptées en 2018 et 2019 qui envoient automatiquement des bulletins de vote par correspondance aux personnes qui en ont préalablement fait la demande. eux.

Dans les districts ciblés cette année, 6 000 démocrates en moyenne se sont inscrits au vote automatique par correspondance alors qu’ils n’avaient pas voté lors des élections législatives des États il y a quatre ans, a déclaré Muller. Les démocrates avaient renvoyé 84 431 bulletins de vote par correspondance contre 27 473 pour les républicains cette semaine, selon l’Associated Press.

« Il y a toujours une chance que quelque chose se produise lors d’une élection. Je ne vais pas dire qu’il y a des garanties ici. Mais c’est possible », a déclaré John DiMaio, le leader républicain de l’Assemblée de l’État, à propos d’une prise de contrôle du GOP. « Je dois croire que c’est possible, sinon je ne fais pas le bon travail. »