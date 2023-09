Les démocrates du New Jersey appellent Mendenez à démissionner après des accusations de corruption, car il dit que « certains se précipitent pour juger un Latino »

New Jersey Démocrate Bob Menéndez refuse de céder son siège au Sénat alors même qu’un nombre croissant de politiciens de son propre parti appellent à sa démission.

Gouverneur du New Jersey Phil Murphyet d’autres personnalités Démocrates dans l’État, ont exigé que M. Menendez démissionne après que les procureurs fédéraux l’ont accusé de corruption pour avoir prétendument reçu des cadeaux de luxe et des centaines de milliers de dollars en échange de la fourniture d’informations sensibles au profit de l’Égypte.

Le accusation, descellé vendredi, a accusé M. Menendez et son épouse d’entretenir une « relation de corruption » avec des hommes d’affaires du New Jersey. M. Menendez a nié tout acte répréhensible.

Le gouverneur Murphy a qualifié les allégations « profondément troublant » et a déclaré que même si M. Menendez est innocent jusqu’à preuve du contraire, « les faits allégués sont si graves qu’ils compromettent la capacité du sénateur Menendez à représenter efficacement la population de notre État ».

Les représentants démocrates Andy Kim, Bill Pascrell Jr, Mikie Sherrill, Frank Pallone et Josh Gottheimer ont également appelé M. Menendez à renoncer à son siège en attendant son procès.

« Le sénateur mérite sa journée au tribunal. Mais étant donné la gravité de ces accusations, je ne crois pas que le sénateur Menendez puisse continuer à exercer les fonctions importantes de sa fonction pour notre État », a déclaré M. Pascrell Jr. » a écrit sur X, anciennement connu sous le nom de Twitter.

M. Kim a fait écho à ce sentiment. « Je ne suis pas convaincu que le sénateur ait la capacité de se concentrer correctement sur notre État et sa population tout en abordant une question juridique aussi importante. Il devrait démissionner », a-t-il déclaré. dans un rapport.

Les démocrates de tout le pays se sont joints aux appels des législateurs du New Jersey. Le représentant du Minnesota, Dean Phillips, s’est déclaré « consterné » par l’acte d’accusation.

« Un membre du Congrès qui semble avoir enfreint la loi est quelqu’un qui, selon moi, devrait démissionner », a déclaré M. Phillips. a déclaré à CNN.

Alors que M. Menendez a démissionné de son rôle de président de la commission sénatoriale des relations étrangères à la suite de cette nouvelle, il continue de consolider son siège au Sénat.

«Je n’ai pas perdu de vue la rapidité avec laquelle certains se précipitent pour juger un Latino et le pousser hors de son siège. Je ne vais nulle part », a déclaré vendredi M. Menendez.

Dans une déclaration distincte, il a clamé son innocence et accusé l’enquête d’être une « campagne de diffamation active… visant à créer une impression d’irrégularité là où il n’en existe pas ».

Les procureurs allèguent que M. Menendez et son épouse, Nadine Menendez, ont reçu des cadeaux, notamment des lingots d’or, une convertible et des liasses de billets, de la part des hommes d’affaires Fred Daibes, Wael Hana et Jose Uribe, en échange d’une aide américaine accrue à Egypte et influencer les enquêtes criminelles impliquant les hommes d’affaires.

Selon l’acte d’accusation, Mme Menendez a agi comme intermédiaire entre son mari et M. Hana, qui entretient des liens étroits avec les dirigeants égyptiens.

L’acte d’accusation allègue que les procureurs fédéraux ont saisi des lingots d’or d’une valeur de 100 000 dollars et d’autres objets de valeur au domicile de Menendez.

Damian Williams, procureur américain pour le district sud de New York, explique l’affichage de photos comme preuve dans un acte d’accusation contre le sénateur Bob Menendez. (PA)

M. Menendez et son épouse sont tous deux accusés de complot en vue de commettre des pots-de-vin, de complot en vue de commettre une fraude dans le domaine des services honnêtes et de complot en vue de commettre une extorsion sous couvert de droit officiel.

M. Daibes, M. Hana et M. Uribe font également face à des accusations de complot en vue de commettre des pots-de-vin et de complot en vue de commettre une fraude dans le domaine des services honnêtes.

C’est la deuxième fois que M. Menendez est accusé au niveau fédéral de complot et de corruption.

En 2015, les procureurs ont affirmé que M. Menendez avait accepté des cadeaux coûteux, notamment des contributions politiques, en échange de faveurs.

Le procès de 2017 s’est terminé par un jury sans majorité. Un juge fédéral a par la suite acquitté le sénateur du New Jersey des accusations portées contre lui et le ministère de la Justice a abandonné les autres accusations.