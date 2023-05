Les démocrates du Nevada abandonnent le projet de loi sur le fentanyl et modifient le projet de loi complémentaire pour ajuster la proposition de sanction liée à la drogue

CARSON CITY, Nevada (AP) – Un projet de loi qui renforcerait les sanctions contre le fentanyl au Nevada n’a pas été adopté après une audience devant une commission de l’Assemblée, tandis qu’un projet de loi complémentaire a été considérablement modifié lors d’un changement de dernière minute pour les plans des dirigeants démocrates du Nevada d’envoyer du fentanyl législation au bureau du gouverneur.

La législation modifiée commence les accusations de trafic de bas niveau à 28 grammes de possession de fentanyl, qui était auparavant proposé à 4 grammes. La modification est intervenue vendredi soir au sein de la commission judiciaire de l’Assemblée, quelques heures avant la date limite pour que la plupart des projets de loi soient adoptés par leur deuxième commission.

Pendant des mois, des experts en réduction des risques et certains démocrates ont averti que la législation commençant à 4 grammes répéterait les politiques de «guerre contre la drogue» qui criminalisaient les utilisateurs de faible niveau. Ces préoccupations ont animé les audiences sur le projet de loi et les discussions secrètes, qui ont été poussées par les dirigeants démocrates mais remises en question par de nombreux membres de la base de l’Assemblée.

Les accusations de trafic de fentanyl au Nevada commencent actuellement à 100 grammes de possession, à la suite d’une vaste loi de réforme de la justice pénale de 2019 que le gouverneur républicain Joe Lombardo a promis de revenir parmi ses promesses de campagne.

Lombardo veut faire de la possession de fentanyl, quel que soit son montant, un crime de catégorie B, ce qui équivaut à des sanctions pour trafic. Les membres de la direction démocrate, y compris la chef de la majorité au Sénat, Nicole Cannizzaro, ont indiqué qu’ils n’avaient pas l’intention d’entendre ses projets de loi historiques sur la sécurité publique. Cannizzaro a parrainé le projet de loi démocrate qui n’a pas été adopté.

Le procureur général démocrate Aaron Ford a présenté le projet de loi modifié sur le fentanyl et a répondu aux questions des législateurs lors de deux audiences. Le bureau de Ford a décrit les ajustements de dernière minute comme un « compromis entre les nombreux groupes intéressés par cette question » dans un tweet après les audiences.

Le projet de loi promu par Ford comprend une disposition offrant une protection juridique aux personnes cherchant une assistance médicale pour une personne victime d’une surdose. La proposition créerait également des programmes de traitement médicamenteux dans les prisons et les prisons pour les personnes souffrant de troubles liés à l’utilisation de substances, si le financement est disponible.

Le fentanyl est souvent mélangé à d’autres drogues, dont la cocaïne, l’héroïne et la méthamphétamine. Certains utilisateurs le recherchent. D’autres ne savent pas qu’ils le prennent.

L’ingestion de 2 milligrammes de fentanyl peut être mortelle, tandis que 1 gramme – environ le poids d’un trombone – peut contenir 500 doses mortelles.

L’imposition de peines de prison plus longues pour la possession de petites quantités de drogue représente un changement dans les États qui, ces dernières années, ont annulé les peines pour possession de drogue. Les législatures des États, notamment l’Oregon, la Virginie-Occidentale, la Caroline du Sud et l’Alabama, ont débattu ou adopté des sanctions plus sévères pour des quantités inférieures de fentanyl.

Le projet de loi charge également un comité d’étudier le coût de la modernisation des laboratoires du crime de l’État pour tester la quantité de fentanyl dans un mélange de drogues.

Les défenseurs de la réduction des risques et certains législateurs ont exprimé leurs inquiétudes concernant les laboratoires de l’État, qui ne testent que la présence de fentanyl, et non la proportion exacte dans un mélange de drogues.

Lors des audiences, ils ont déclaré que quelques milligrammes de fentanyl mélangés à de plus grandes quantités d’autres drogues pourraient faire en sorte que les accusés soient soumis à des sanctions plus strictes pour trafic de fentanyl en vertu des protocoles de test de l’État, qu’ils sachent ou non que les drogues étaient mélangées au fentanyl.

Stern est membre du corps de l’Associated Press/Report for America Statehouse News Initiative. Report for America est un programme de service national à but non lucratif qui place des journalistes dans les salles de rédaction locales. Suivez Stern sur Twitter : @gabestern326.

Gabe Stern, Associated Press