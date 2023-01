Les démocrates du Missouri disent que le débat sur le code vestimentaire de la Chambre est une distraction

Les femmes qui servent à la Missouri House seront confrontées à un code vestimentaire plus strict lorsqu’elles reviendront sur le sol cette semaine après un débat que les démocrates ont considéré comme une distraction inutile des problèmes auxquels l’État est confronté.

Les nouvelles règles exigent que les législatrices et les membres du personnel portent une veste comme un cardigan ou un blazer. Le législateur républicain qui a introduit le changement a déclaré que cela avait été fait pour assurer le décorum et refléter le code vestimentaire des hommes. Les démocrates l’ont qualifié de ridicule, affirmant que les femmes ne devraient pas être contrôlées pour leurs choix de mode.

La représentante républicaine Ann Kelley, qui a présenté l’amendement, a déclaré qu’il nettoyait le langage dans les règles actuelles de la Chambre afin que le code vestimentaire pour les femmes reflète le code vestimentaire pour les hommes.

“Il est essentiel de toujours maintenir une atmosphère formelle et professionnelle à l’étage de la Chambre et pour garantir que cela se produise, je me suis sentie obligée de proposer cet amendement”, a-t-elle déclaré lors du débat au sol de mercredi.

Son amendement initial stipulait que les femmes seraient tenues de porter une tenue professionnelle – en particulier une «veste», qui comprendrait «des blazers et des blazers en tricot». Après un débat animé, un amendement révisé a été adopté pour préciser qu’un cardigan pouvait également être porté.

Les hommes de la Chambre des représentants du Missouri étaient déjà tenus de porter une veste, une chemise et une cravate. En vertu de l’ancien code vestimentaire, les femmes devaient porter « des robes ou des jupes ou des pantalons portés avec un blazer ou un pull et des chaussures ou des bottes habillées appropriées ». Une deuxième couche de vêtements n’était pas nécessaire.

Kelley a déclaré que s’assurer que le décorum était l’une des principales raisons de sa proposition – une idée dont les démocrates se sont emparés.

“J’ai vu beaucoup de manque de décorum dans cette salle au cours de mes deux années ici et pas une seule fois ce manque de décorum n’a été stimulé par le blazer de quelqu’un ou son absence”, a déclaré la représentante Ashley Aune, une démocrate. « Il existe de nombreuses façons de briser le décorum dans cette salle. Mais une femme, ce qu’elle porte, c’est ridicule.

Aune a poursuivi en disant qu’elle avait été personnellement interrogée sur sa tenue vestimentaire, même si elle suivait les règles.

“Savez-vous ce que cela fait d’avoir un groupe d’hommes dans cette pièce qui regarde votre haut en essayant de déterminer s’il est approprié ou non?” dit-elle.

Virginia Ramseyer Winter, professeure agrégée à la School of Health Professions de l’Université du Missouri et directrice du Center for Body Image Research and Policy, a déclaré que les législateurs n’auraient même pas dû en débattre, car cela mettait inutilement l’accent sur l’apparence des femmes au lieu de les problèmes.

“Je pense que cela renforce l’idée que nous apprécions davantage les femmes pour leur apparence que pour d’autres choses plus importantes comme leur intelligence et leurs contributions”, a-t-elle déclaré.

Ramseyer Winter et d’autres critiques de la mesure ont déclaré que le débat faisait écho à celui sur les restrictions à l’avortement que les législateurs avaient approuvé l’été dernier après que la Cour suprême des États-Unis ait annulé Roe v. Wade.

“Je pense que cela envoie également le message que nous devons contrôler le corps des femmes”, a-t-elle déclaré.

Le représentant Raychel Proudie, un démocrate, a contesté l’amendement avant qu’il ne soit modifié pour inclure le “cardigan”. Elle a souligné qu’il ne serait pas facile pour les femmes enceintes de s’y conformer car « elles ne fabriquent pas de vestes ou de blazers pour les femmes enceintes. Cela pourrait être très inconfortable, en particulier dans un état pro-vie.

Le code vestimentaire n’était qu’une petite partie d’un ensemble de règles que les législateurs de l’État ont finalement approuvé mercredi dernier.

«Il y a des choses très sérieuses dans ce paquet de règles dont je pense que nous devrions débattre, mais au lieu de cela, nous nous battons, encore une fois, pour le droit des femmes à choisir quelque chose. Et cette fois, c’est comme ça qu’elle se couvre », a déclaré Proudie.

Les législateurs d’autres États ont rejeté les règles du code vestimentaire comme étant sexistes et insensibles à la culture. L’interdiction de longue date du Congrès sur les hauts sans manches et les chaussures à bout ouvert a généré une bagarre en 2017 avant que ces règles ne soient mises à jour.

Les républicains du Missouri ont déclaré que la critique du code vestimentaire était exagérée alors que toutes les règles clarifiaient ce qui était requis.

“C’est un processus normal pour toute entité concernant un environnement de travail professionnel”, a déclaré le représentant de l’État républicain Doug Richey. “Il se trouve que nous avons un contexte politique dans lequel nous devons naviguer et, à cause de cela, il est temps que certains membres se dressent et essaient d’en faire quelque chose qu’il n’est pas.”

Pourtant, le représentant Peter Merideth, un démocrate, a refusé de voter sur l’amendement au code vestimentaire parce qu’il ne voulait pas oser dire ce qui était approprié ou inapproprié pour les femmes. A la Chambre, il y a 43 femmes et 116 hommes.

“C’est ridicule”, a-t-il dit. “Notre peuple nous a envoyés ici pour adopter des lois… pas pour nous battre à propos de mandats et de règles sur les vêtements pour femmes.”

Josh Funk, Associated Press