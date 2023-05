Les démocrates du Mississippi ont exclu à tort un candidat au poste de gouverneur, selon un juge

JACKSON, Miss. (AP) – Le Mississippi pourrait avoir une primaire démocrate pour le poste de gouverneur en août parce qu’un juge a statué vendredi que le parti avait exclu à tort un candidat du scrutin.

Le Parti démocrate de l’État a immédiatement déposé un avis indiquant qu’il demandera à la Cour suprême du Mississippi d’annuler la décision du juge sur la candidature de Bob Hickingbottom.

« J’apprécie la considération du tribunal. Nous espérons obtenir une décision plus favorable en appel », a déclaré l’avocat du comité, Gerald Mumford, à l’Associated Press.

Le Comité exécutif démocrate de l’État a décidé en février que Hickingbottom ne pouvait pas être sur le bulletin de vote en tant que démocrate. Hickingbottom, qui s’est décrit comme un agent politique, s’est présenté au poste de gouverneur en tant que candidat du Parti de la Constitution en 2019.

Le comité exécutif a également exclu Gregory Wash de la candidature au poste de gouverneur cette année, après avoir mené une campagne à petit budget pour le poste de gouverneur lors de la primaire démocrate il y a quatre ans.

Les décisions du parti ont laissé Brandon Presley, un commissaire de la fonction publique pour quatre mandats, comme le seul candidat démocrate au poste de gouverneur. Wash n’a pas contesté la décision du parti, mais Hickingbottom a intenté une action en justice.

Le gouverneur républicain Tate Reeves brigue un second mandat, et il fait face à deux challengers dans la primaire du GOP – le vétéran militaire David Hardigree et le médecin Dr John Witcher.

Les primaires du Mississippi ont lieu le 8 août et les élections générales le 7 novembre.

Vendredi, le porte-parole de la campagne de Presley, Michael Beyer, a répondu aux questions sur une éventuelle primaire démocrate en se concentrant sur une affaire de dépenses d’aide sociale qui s’est développée alors que Reeves était lieutenant-gouverneur.

«Nous invitons tout candidat légalement qualifié à participer à la course, et notre campagne continuera de se concentrer sur le bilan raté de Tate Reeves en permettant aux criminels de gaspiller 77 millions de dollars de l’argent des contribuables durement gagné des Mississippiens destinés aux familles qui travaillent sur des voitures de luxe, dîners de steak , et même un stade de volley-ball », a déclaré Beyer.

Le juge Forrest A. Johnson Jr. a écrit que le Parti démocrate n’était pas autorisé à rejeter la candidature de Hickingbottom au motif que Hickinbottom n’avait pas déposé de déclaration d’intérêt économique auprès de la commission d’éthique.

Johnson a écrit que Hickingbottom remplit les conditions pour se présenter au poste de gouverneur, qui figurent dans la constitution de l’État : un candidat doit avoir au moins 30 ans, un citoyen américain d’au moins 20 ans et un résident du Mississippi au moins cinq ans avant l’élection.

Hickingbottom est noir et Presley est blanc. Attirer le soutien des électeurs noirs est un élément important pour gagner une primaire démocrate. La campagne de Presley n’a pas mentionné la course vendredi, mais le président du Parti républicain du Mississippi, Frank Bordeaux, l’a fait.

« Brandon Presley et ses alliés du Parti démocrate ont par corruption poussé son adversaire afro-américain hors du scrutin », a déclaré Bordeaux dans un communiqué. « Un juge vient de déclarer que leurs actions sont illégales et contraires à l’éthique, et maintenant Presley fait face à un défi majeur. Pourquoi Brandon Presley a-t-il travaillé si dur pour empêcher un candidat afro-américain d’accéder au scrutin ?

HIckingbottom a déposé un rapport de financement de campagne ce mois-ci montrant qu’il n’a collecté et dépensé aucun argent jusqu’en avril. Presley a rapporté 1,6 million de dollars dans son fonds de campagne.

Reeves a rapporté 9 millions de dollars en argent de campagne, tandis que Witcher a rapporté environ 21 000 $ et Hardigree n’a rapporté aucun argent.

Emily Wagster Pettus, Associated Press