Les démocrates du Massachusetts traînent Biden à cause des migrants

Les démocrates du Massachusetts faisaient attention à ne pas nommer Biden lorsqu’ils parlaient des questions d’immigration, même s’ils plaidaient publiquement auprès de son administration pour obtenir plus d’argent pour le système d’hébergement d’urgence de l’État et pour accélérer les permis de travail pour les migrants. Au lieu de cela, ils ont fait des références vagues au gouvernement fédéral et ont orienté leurs préoccupations vers le secrétaire à la Sécurité intérieure, Alejandro Mayorkas.

Mais Biden n’est plus en sécurité, car les frustrations suscitées par la réponse de son administration – ou son absence – au déluge de nouveaux arrivants qui envahissent les bastions démocrates commencent à l’emporter sur les conséquences politiques potentielles d’une réprimande publique du président.

« Nous avons besoin de deux choses de la part de l’administration Biden : nous avons besoin d’un financement fédéral et nous avons besoin d’autorisations de travail accélérées », a réitéré mercredi à la State House la gouverneure Maura Healey, une démocrate qui siège au conseil consultatif national de la campagne de Biden.

Ils ne sont pas sûrs d’y parvenir. Healey et les principaux dirigeants législatifs ont rencontré la délégation fédérale du Massachusetts jeudi matin pour amplifier leurs appels à l’aide. Mariano est sorti de la conférence virtuelle tout aussi frustré que la veille.

« Nous espérons – et ce n’est qu’une prière – que le froid ralentira le flux des familles qui traversent la frontière. Mais nous ne sommes même pas sûrs que cela fonctionnera », a déclaré Mariano aux journalistes jeudi matin. « Si nous n’obtenons pas d’aide, nous allons avoir des difficultés. »

L’exaspération des démocrates du Massachusetts à l’égard de l’administration Biden survient alors que les législateurs de l’État évaluent la demande de Healey d’un financement supplémentaire de 250 millions de dollars pour le système d’hébergement d’urgence qui héberge désormais plus de 6 700 familles sans abri, dont environ la moitié, selon les estimations de l’État, sont des migrants.

L’administration Healey dépense à toute vitesse l’argent de l’État existant pour le programme d’hébergement. Si les familles continuent d’inonder le système au rythme actuel (environ 25 par jour), l’administration Healey prévoit qu’elle épuisera les 325 millions de dollars que l’État a budgétisés cet exercice pour le programme d’hébergement d’urgence en janvier – soit six mois plus tôt que prévu.

L’argent pourrait s’épuiser encore plus tôt pour les « centres d’accueil des familles » et les abris d’urgence temporaires de l’Eastern Nazarene College et de la Joint Base Cape Cod, ainsi que pour payer les contrats de l’État avec les hôtels hébergeant les familles sans abri. Tout cela est conforme aux réponses de l’administration aux questions des leaders parlementaires sur le coût et les mécanismes du système d’hébergement qui ont été fournies à POLITICO.

Les 250 millions de dollars supplémentaires « permettraient de financer notre charge de travail actuelle jusqu’à la fin de l’exercice », a déclaré l’administration. Il comprend 130 millions de dollars pour les abris et les services associés, 33 millions de dollars pour les abris d’urgence temporaires et 87 millions de dollars pour les « services globaux et soutiens communautaires » comme les remboursements des districts scolaires.

Mais les législateurs prennent leur temps avec cette question alors qu’ils s’efforcent de comprendre l’ampleur de la crise du logement qui s’aggrave rapidement. Et le processus pourrait être encore plus long s’ils séparaient le financement des refuges du reste du projet de loi de dépenses supplémentaires de 2 milliards de dollars déposé par Healey pour clôturer le dernier exercice financier.

L’aide au logement «ne fait vraiment pas partie des discussions de clôture, car il s’agit de 24 dollars fiscaux que nous complétons», a déclaré le président des voies et moyens du Sénat, Michael Rodrigues. « Ma première priorité est de clôturer les comptes de l’exercice 23. »

Kelly Garrity a contribué à ce rapport.

Vous aimez ce contenu ? Pensez à vous inscrire à la newsletter Massachusetts Playbook de POLITICO.