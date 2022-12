Les démocrates du Congrès veulent affronter les investisseurs immobiliers de Wall Street

Les investisseurs institutionnels dans le logement – ​​en grande partie, les banques commerciales, le capital-investissement et d’autres entités financières qui retournent des maisons ou les louent – ​​ont fait l’objet de messages médiatiques contradictoires.

D’une part, on nous dit que les investisseurs achètent plus de logements que jamais. En 2021, ils ont acheté près d’une maison sur sept vendue dans les 40 plus grandes régions métropolitaines américaines, le plus depuis au moins deux décennies, selon les données Redfin analysées par le Washington Post. Au premier trimestre 2022, les investisseurs représentaient entre un quart et un tiers des ventes de maisons à Atlanta, Jacksonville, Charlotte, Phoenix et Miami. Le comité des services financiers de la Chambre des États-Unis a rapporté en juin que la propriété par les entreprises de maisons de location unifamiliales avait augmenté de 3% par an depuis 2010, “le troisième trimestre de 2021 affichant l’augmentation la plus rapide d’une année sur l’autre en 16 ans”.

Ces tendances sont inquiétantes, soulignent les chercheurs et les défenseurs, car il est prouvé que les propriétaires d’entreprise, sous pression pour fournir de gros bénéfices à leurs actionnaires, sont plus susceptibles d’expulser leurs locataires, d’augmenter les loyers de manière plus agressive et de se soustraire à la responsabilité de l’entretien et des réparations de base. Il existe également des preuves que certains investisseurs ont ciblé les maisons dans les quartiers noirs à des taux disproportionnés, accélérant la gentrification et mettant l’accession à la propriété de certaines familles encore plus hors de portée.

D’un autre côté, les logements appartenant à de grandes entreprises investisseurs représentent un pourcentage beaucoup plus faible de l’ensemble du pays. stock de logements que ne le suggèrent souvent les gros titres. Les investisseurs institutionnels, faisant référence aux entités qui achètent 100 propriétés ou plus, représentaient moins de 3% des ventes de maisons en 2021 et 2022, selon Freddie Mac. Les investisseurs dits « maman-et-pop », qui possèdent moins de propriétés, croissent à un rythme plus rapide et, selon le National Rental Home Council, seulement 1,16 % des maisons de location unifamiliales appartenaient à des sociétés de location. Americans for Financial Reform a estimé qu’en juin 2022, les sociétés de capital-investissement possédaient environ 3,6 % des appartements et 1,6 % des logements locatifs.

Les défenseurs du secteur soulignent des recherches montrant que la plupart des personnes qui emménagent dans des locations unifamiliales sont plus pauvres, plus jeunes, ont un crédit moins bon, ont des familles plus nombreuses et sont plus susceptibles d’être des parents seuls que leurs homologues propriétaires. Une étude publiée l’année dernière a estimé que 85 % des résidents de logements unifamiliaux ne seraient pas admissibles à un prêt hypothécaire. Supprimer ces options de location, préviennent les défenseurs, ne ferait que supprimer des conditions de vie plus spacieuses pour les jeunes familles qui ne peuvent pas encore se permettre de posséder, ou qui pourraient ne pas vouloir même si elles le pouvaient.

D’autres disent que l’accent mis sur les investisseurs de Wall Street est en grande partie un bouc émissaire pour éviter de se débattre avec le véritable coupable de la crise du logement : la pénurie de logements disponibles. Sam Khater, l’économiste en chef de Freddie Mac, a cité les pénuries de main-d’œuvre, les réglementations sur l’utilisation des sols, les restrictions de zonage, l’opposition politique aux nouveaux logements, le manque de promoteurs et le manque de terrains comme causes profondes de la pénurie de logements. Et des recherches économiques publiées cet été ont révélé que le travail à distance a également augmenté le prix global des maisons aux États-Unis de 15,1 % depuis fin 2019.

Pourtant, avec des enquêtes accablantes de la presse et du Congrès sur les abus de logement des entreprises, la pression politique s’est intensifiée sur les législateurs pour qu’ils interviennent. En août, les sénateurs ont entendu le témoignage de personnes comme Laura Brunner, présidente et chef de la direction de la Port of Greater Cincinnati Development Authority. Brunner a détaillé comment les investisseurs institutionnels ont bouleversé leur marché local du logement et augmenté considérablement les loyers dans le processus. « Des investisseurs institutionnels nous ont dit qu’ils ne possédaient qu’environ 1 % des maisons unifamiliales ; cependant … cela pourrait signifier 50% des maisons d’une seule rue », a-t-elle témoigné. “Lorsque l’impact géographique est si concentré, cela change la donne sur ce que signifie vivre dans ce quartier.”

Fin octobre, trois membres de la Chambre démocrate de Californie – les représentants Ro Khanna, Katie Porter et Mark Takano – ont présenté un nouveau projet de loi, le Stop Wall Street Landlords Act, pour répondre à ces préoccupations croissantes. Les sénateurs se sont également impliqués, organisant des séances d’écoute avec des locataires et des experts en politique du logement. Un porte-parole du sénateur Sherrod Brown m’a dit que Brown se concentre sur «les investisseurs et les propriétaires prédateurs – en particulier les investisseurs aux poches profondes qui profitent des nouvelles technologies» qui éloignent les familles des maisons et laissent les locataires dans des conditions de vie dangereuses. Brown travaille actuellement sur “des mesures législatives pour protéger les familles et lutter contre ces pratiques prédatrices”, a déclaré le porte-parole.

Khanna a déclaré qu’il ne considérait pas son nouveau projet de loi comme une solution globale en matière de logement et a souligné que les législateurs devaient rester concentrés sur la lutte contre les obstacles à la construction de nouveaux logements, l’augmentation de l’offre de logements et l’expansion. aide à l’acompte. “Mais nous n’avons pas besoin de subventionner des investisseurs institutionnels pour qu’ils achètent des logements dans les quartiers populaires et les gardent pour les valoriser et les transformer en Airbnbs”, m’a-t-il dit. “Vous pourriez faire valoir qu’il était nécessaire de subventionner les investisseurs de Wall Street après la crise financière de 2008, lorsque le marché s’est effondré, mais cela a certainement suivi son cours.”

Le Stop Wall Street Landlords Act, expliqué

L’objectif déclaré du nouveau projet de loi de la Chambre est de dissuader les futurs investissements institutionnels dans les maisons unifamiliales. Il essaierait de le faire de plusieurs manières, notamment en interdisant aux investisseurs corporatifs de réclamer certains allégements fiscaux comme la déduction des intérêts hypothécaires, et l’imposition d’un droit de mutation sur la valeur de vente des maisons unifamiliales neuves achetées.

La législation empêcherait également les sociétés de prêts hypothécaires parrainées par le gouvernement – ​​Fannie Mae, Freddie Mac et Ginnie Mae – d’aider certains grands investisseurs à financer, et établirait un nouveau crédit d’impôt pour aider les promoteurs de logements abordables à construire et à rénover des maisons à faible revenu. domaines.

Les groupes représentant les investisseurs institutionnels, sans surprise, se sont prononcés fermement contre le projet de loi. Un porte-parole de l’American Investment Council, qui représente les sociétés de capital-investissement, a déclaré à Vox que “cette législation à motivation politique rate complètement la cible et n’aidera pas à relever les véritables défis du marché immobilier actuel..”

David Howard, directeur exécutif du National Rental Home Council, a déclaré au Mercury News qu’il pensait que le projet de loi « ne fera que réduire la disponibilité de logements locatifs unifamiliaux tout en le rendant plus cher – nuisant finalement à ceux-là mêmes pour qui l’accès à des prix abordables le logement est si essentiel.

Kristin Siglin, vice-présidente du National Community Stabilization Trust, une organisation à but non lucratif qui transfère des propriétés saisies et abandonnées à des groupes de logement locaux, a salué l’inclusion dans le projet de loi du crédit d’impôt pour les maisons de quartier, qui figurait également dans le projet de loi Build Back Better que la Chambre a approuvé la dernière fois. an.

Siglin m’a dit que la coalition qu’elle dirige pour promouvoir le crédit d’impôt était “vraiment ravie” de voir la mesure incluse, et a félicité la loi Stop Wall Street Landlords pour non seulement inclure des bâtons sous la forme de la fin des préférences fiscales pour les investisseurs corporatifs, mais aussi des carottes , comme le crédit d’impôt, pour augmenter l’offre de logements à vendre aux propriétaires occupants. À l’heure actuelle, les grandes entreprises investisseurs sont souvent les seules entités disponibles avec les capacités de financement pour effectuer des réparations sur les maisons. Le crédit d’impôt pour les maisons de quartier, dit Siglin, peut aider à combler cette lacune et à garder plus de propriétés hors des mains de Wall Street.

Le bureau de Khanna a déclaré avoir travaillé avec des experts, dont l’Institut urbain, pour élaborer leur projet de loi. La responsable des affaires gouvernementales de l’Urban Institute, Victoria Van de Vate, m’a dit qu’elle n’avait pas lu la loi Stop Wall Street Landlords et a déclaré que son groupe de réflexion ne suggérait pas de langage de projet de loi ni ne prendrait de position officielle sur la législation. “Une équipe de chercheurs en logement et moi nous sommes rencontrés plus tôt [in November] avec le représentant Khanna et son équipe pour discuter des alternatives politiques pour augmenter les taux d’accession à la propriété des Noirs et du rôle des investisseurs institutionnels sur le marché du logement », a-t-elle déclaré. “Ce fut une bonne conversation, et nous accueillons toujours favorablement l’opportunité de partager nos recherches, de répondre aux questions et de fournir des recommandations fondées sur des preuves concernant les politiques.”

Laurie Goodman, la fondatrice du Housing Finance Policy Center de l’Urban Institute, m’a dit séparément qu’elle considérait la législation de Khanna comme un «projet de loi très punitif» qui dissuaderait les investisseurs institutionnels d’acheter des propriétés d’une manière qui serait inutile. L’industrie de la location unifamiliale fait beaucoup de bonnes choses, a-t-elle ajouté, “qui sont toutes ignorées par les critiques”. Goodman n’était pas familier avec le crédit d’impôt pour les maisons de quartier, mais a soutenu que les investisseurs institutionnels jouent un rôle important dans le financement des réparations que les futurs propriétaires ne peuvent pas se permettre.

Dan Immergluck, professeur d’études urbaines à la Georgia State University qui a fait des recherches sur l’histoire des investisseurs institutionnels sur les marchés du logement, m’a dit que même s’il n’a pas eu le temps de lire attentivement le projet de loi, il n’est pas favorable à ce que Fannie Mae et Freddie Mac pour aider à financer des opérations de location unifamiliale à grande échelle, à moins qu’il n’y ait des “conditions sérieuses” attachées, comme des exigences d’abordabilité. Immergluck a déclaré qu’il était moins convaincu que simplement rendre plus coûteux pour les opérateurs de location unifamiliales de faire des affaires grâce à des mesures telles que les taxes d’accise sera efficace, “parce que dans les endroits où ils ont déjà un pouvoir de marché, ils pourraient répercuter ces coûts sur les locataires”.

Où va probablement le secteur du logement d’entreprise

Qu’en est-il de l’inflation et du ralentissement tant discuté de la construction domiciliaire déclenché par la hausse des taux d’intérêt? L’augmentation des coûts de construction a déjà entraîné un ralentissement des achats de maisons par les investisseurs – une baisse de 30% au troisième trimestre 2022, a récemment rapporté le Wall Street Journal. Redfin vient également de fermer sa propre entreprise de retournement à domicile, après Opendoor Technologies, un autre retourneur de maison en ligne, qui vient d’afficher des pertes record.

Khanna m’a dit qu’il pensait que sa facture aiderait à stabiliser une partie de la hausse des loyers en diminuant la demande des investisseurs institutionnels, qui représentaient encore 17,5% de toutes les ventes de maisons au troisième trimestre de 2022. Même si les investisseurs institutionnels n’achètent qu’un petit pourcentage de logement total, leur présence dans les guerres d’enchères peut encore entraîner des coûts plus élevés pour tous les acheteurs. Et même si la croissance des ventes des investisseurs a ralenti, les experts s’attendent à ce que leur part des achats augmente à nouveau bientôt, car les constructeurs de maisons invendues cherchent à vendre aux propriétaires de location. De plus, une récession largement attendue pourrait augmenter le chômage et rendre encore plus difficile pour les acheteurs traditionnels de rivaliser avec les soumissionnaires des entreprises.

Alors que les sociétés d’investissement ont commencé à acheter des maisons saisies après le krach immobilier, les investisseurs ont récemment investi des milliards de dollars dans de nouvelles communautés de construction à louer dans plus de 25 États. L’Association nationale des constructeurs de maisons a signalé que 13 000 maisons de ce type avaient été commencées au premier trimestre de 2022, en hausse de 63% par rapport à l’année précédente. En novembre, le PDG de Tricon Residential, une société immobilière canadienne, a déclaré lors d’un appel aux résultats que Tricon avait près de 3 milliards de dollars qu’il prévoyait d’utiliser pour acheter et construire de nouvelles maisons.

La loi Stop Wall Street Landlords ne s’attaquera pas à la pénurie de logements, a reconnu Khanna, mais a soutenu qu’il s’agissait d’une partie nécessaire du puzzle législatif. “Nous devons augmenter massivement l’offre de logements, nous devons trouver des programmes créatifs pour les primo-accédants, et nous avons besoin de mon nouveau projet de loi, qui mettra fin à la financiarisation du logement.”