Les démocrates du Congrès font pression pour que les hôpitaux proposent des avortements d’urgence

WASHINGTON — Une résolution présentée par les démocrates du Congrès préciserait clairement que les services d’urgence américains doivent pratiquer des avortements d’urgence lorsque la santé ou la vie d’une femme est en danger, malgré les interdictions strictes de l’avortement dans les États.

Les législateurs ont cité un rapport de l’Associated Press qui a trouvé plus de 100 femmes enceintes se voient refuser des soins depuis 2022 en présentant jeudi la proposition de deux pages.

« C’est un scandale », a déclaré Mikie Sherrill, représentante démocrate du New Jersey qui a présenté la résolution à la Chambre, à propos des conclusions de l’AP. « Des vies sont en danger et malgré une loi fédérale claire et des directives supplémentaires de l’administration Biden, les États de tout le pays refusent de traiter les femmes enceintes en cas d’urgence. »

La résolution a peu de chances d’être adoptée par une Chambre contrôlée par les républicains. année électorale. La sénatrice démocrate de Washington Patty Murray annoncé sur les réseaux sociaux qu’elle présenterait une version sénatoriale de la résolution la semaine prochaine.

La loi fédérale exige que les patientes qui se présentent aux urgences reçoivent un traitement stabilisant en cas d’urgence médicale. Mais depuis que la Cour suprême des États-Unis a annulé le droit national à l’avortement et que les États ont promulgué des interdictions strictes de l’avortement, la confusion et les conflits ont surgi lorsque des femmes enceintes ont demandé de l’aide aux urgences dans des États comme le Texas, l’Idaho et la Floride.

Des femmes souffrant de rupture prématurée des membranes ou de grossesses extra-utérines dangereuses, par exemple, ont été renvoyées chez elles sans traitement ou, dans le pire des cas, abandonnées à leur sort pour faire une fausse couche dans des toilettes publiques.

Le Cour suprême des États-Unis La Cour suprême a eu l’occasion de trancher le débat sur l’application de la loi fédérale aux avortements d’urgence plus tôt cette année, mais elle n’a pas réussi à le faire. Au lieu de cela, la Cour à majorité conservatrice a émis une ordonnance restrictive qui autorise temporairement les médecins de l’Idaho à pratiquer des avortements d’urgence, malgré les restrictions imposées par l’État en matière d’avortement, et a renvoyé l’affaire aux tribunaux inférieurs.

Le Texas, quant à lui, poursuit l’administration Biden en justice pour ses orientations concernant la loi qui impose aux services d’urgence de pratiquer des avortements si la santé ou la vie d’une femme est en danger. L’affaire pourrait également se retrouver devant la Cour suprême.

Les rapports de l’AP ont révélé des violations impliquant des femmes enceintes dans tout le pays, y compris dans des États comme la Californie et Washington qui n’interdisent pas l’avortement. Mais on a également constaté une augmentation immédiate du nombre de plaintes impliquant des femmes enceintes qui se sont vu refuser des soins dans des États comme le Texas après que la Cour suprême des États-Unis a annulé l’arrêt Roe v. Wade en 2022.

L’histoire de une femme noire qui a été accusée d’un crime après avoir fait une fausse couche à la maison parce qu’un service d’urgence de l’Ohio ne voulait pas mettre fin à sa grossesse non viable, a incité la représentante Emilia Sykes, démocrate de l’Ohio, à présenter la résolution jeudi.

« Je tiens à être claire : les femmes devraient pouvoir accéder aux soins de santé reproductive quand elles en ont besoin, à tout moment, mais surtout si elles se trouvent dans une situation de vie ou de mort. »