Les démocrates du comté tourneront-ils la table sur 3 courses – Shaw Local

Trois démocrates du comté de Will qui étaient en panne le soir des élections semblent avoir remporté les courses pour le shérif, le trésorier et un siège de cour de circuit après un décompte mardi de plus de 6 400 bulletins de vote par correspondance arrivés en retard.

Le shérif du comté de Will Mike Kelly et le trésorier Tim Brophy étaient en tête mardi, selon les résultats non officiels une fois le décompte des voix de mardi inclus.

Le shérif du comté de Will, Mike Kelley, à gauche, regarde le dépouillement des bulletins de vote par correspondance mardi au Will County Office Building. (Gary Middendorf – gmiddendorf@shawmedia.com/Gary Middendorf)

La juge associée Jessica Colon-Sayre est maintenant la gagnante non officielle de son concours contre l’avocat de Joliet, Bob Bodach, lors d’une élection pour le juge du circuit du comté de Will.

Les votes par correspondance ne sont pas encore arrivés et les bulletins de vote provisoires seront comptés la semaine prochaine. Mais les chiffres ne devraient pas être suffisamment importants pour modifier les résultats de mardi.

Les démocrates pensaient qu’ils avaient une chance de gagner avec le décompte postal tardif basé sur les votes par correspondance comptés le jour du scrutin et la tendance observée lors des élections précédentes.

“J’ai eu la même situation il y a huit ans, et je suis sorti vainqueur”, a déclaré mardi le shérif Mike Kelley.

Kelley semble maintenant avoir remporté l’élection par 2 144 voix. Il était en baisse de 289 voix lors de la soirée électorale contre le républicain James Reilly, qui n’était pas au décompte des voix mardi.

Le candidat trésorier républicain Raj Pillai regarde le dépouillement des bulletins de vote par correspondance mardi au Will County Office Building. (Gary Middendorf – gmiddendorf@shawmedia.com/Gary Middendorf)

Un renversement similaire s’est produit dans la course au trésorier où le républicain Raj Pillai a vu son avance de 478 voix se transformer en un déficit de 1 930 voix.

“Nous sommes fiers de la campagne que nous avons menée”, a déclaré Pillai en reconnaissant sa défaite après le décompte postal. “J’espère que la course a mis en lumière certains des problèmes auxquels Will County est confronté.”

Colon-Sayre a déclaré que le Parti démocrate lui avait dit que les votes par correspondance iraient probablement en sa faveur. Mais c’était sa première élection, et Colon-Sayre a dit qu’elle ne savait pas à quoi s’attendre.

La candidate démocrate à la juge du comté de Will, Jessica Colon-Sayre, au centre, attend que les bulletins de vote par correspondance soient comptés mardi au Will County Office Building. (Gary Middendorf – gmiddendorf@shawmedia.com/Gary Middendorf)

“J’ai dû le voir pour le croire”, a-t-elle déclaré.

Colon-Sayre avait le plus gros déficit à combler. Elle était en baisse de 1 430 voix le soir des élections. Après le comté de mardi, elle semble avoir remporté l’élection par 1 322 voix.

Revenez avec le Herald-News pour d’autres mises à jour.