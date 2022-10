Les démocrates du comté d’Ogle rencontrent les candidats lors de la collecte de fonds annuelle – Shaw Local

Soumis par Becky McCanse

OREGON – Le 24e déjeuner d’automne annuel des démocrates du comté d’Ogle a eu lieu le 18 septembre au campus Lorado Taft de NIU dans l’Oregon. Cet événement de collecte de fonds a été un grand succès, amassant des fonds importants pour aider à soutenir les candidats démocrates lors du cycle électoral de 2022 et au-delà.

Parmi les conférenciers invités figuraient trois candidats aux prochaines élections de mi-mandat.

Lisa Haderlein est candidate au Congrès américain pour représenter le 16e district. Elle s’engage à soutenir une protection égale pour tous les résidents; se tenir aux côtés des agriculteurs pour conserver les meilleurs sols agricoles, fournir de l’eau potable et atténuer les effets des inondations et de la sécheresse ; et la protection du droit à la vie privée et à la liberté reproductive. Haderlein a occupé plusieurs postes élus et dirige une petite entreprise à but non lucratif qui collecte des millions pour la conservation des terres et la création d’emplois.

Karla Niemann sollicite l’élection en tant que juge de circuit pour le 15e circuit judiciaire. Très expérimentée, elle a pratiqué le droit pendant plus de 20 ans, tous au sein du 15ème Circuit. En plus d’un certain nombre d’associations professionnelles, Niemann est également actif dans de nombreuses organisations communautaires, notamment Kiwanis, la Stephenson County Historical Society, le Tyler’s Justice Center for Children, le Highland Community College Leadership Institute et la Stephenson County Fair Association.

Gerald Podraza est candidat au Sénat de l’État, 45e district. Parmi les questions sur lesquelles il s’est engagé figurent l’amélioration du développement économique rural, le soutien à l’éducation préscolaire et à l’enseignement professionnel, le financement des forces de l’ordre pour réduire la criminalité et lutter contre la corruption, l’amélioration des infrastructures et les droits de l’homme pour tous, y compris les droits des femmes et les droits des LGBTQ. Podraza, un bénévole communautaire actif, est propriétaire d’une petite entreprise et membre de l’Union nationale des agriculteurs.