Les démocrates du comté de Kane organiseront le 27 octobre une collecte de fonds « Get Out the Vote » – Shaw Local

ELGIN – Les démocrates du comté de Kane organisent leur collecte de fonds annuelle Get Out the Vote Fall de 18 h à 20 h le 27 octobre au Centre of Elgin, 100 Symphony Way, Elgin, selon un communiqué de presse.

Les orateurs démocrates qui doivent comparaître comprennent le gouverneur JB Pritzker, le sénateur américain Dick Durbin, les représentants américains Bill Foster, de Naperville, et Raja Krishnamoorthi, de Schaumburg, ainsi que des candidats à l’échelle de l’État qui cherchent à être réélus.

Les billets coûtent 40 $ par personne, 70 $ pour un couple, 100 $ pour une famille et 600 $ pour une table de 10.

Le jour du scrutin est le 8 novembre.

Pour plus d’informations ou pour acheter des billets de collecte de fonds, appelez le 630-513-1588, visitez www.kanedems.orgpar courriel à info@kanedems.org ou en ligne à secure.actblue.com.