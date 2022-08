Les démocrates du Colorado demandent un nouveau monument national dans les Rocheuses

DENVER (AP) – Les meilleurs démocrates du Colorado ont demandé vendredi au président Joe Biden de déclarer un nouveau monument national au cœur des montagnes Rocheuses de leur État.

Dans une lettre à Biden, les deux sénateurs démocrates de l’État, le gouverneur démocrate et le membre du Congrès démocrate qui représente la région ont demandé à Biden de créer un Camp Hale – Continental Divide National Monument. La réserve serait centrée sur Camp Hale à l’extérieur de Vail, où la légendaire 10e division de montagne s’est entraînée pour la guerre alpine pendant la Seconde Guerre mondiale. De nombreux soldats sont retournés au Colorado pour jouer un rôle central dans la fondation de l’industrie du ski de l’État.

“L’histoire de cette région, y compris le rôle qu’elle a joué dans la préparation de la 10e division de montagne pour certains des moments les plus difficiles de la Seconde Guerre mondiale, en fait le candidat idéal pour une désignation de monument national”, a écrit Sens. Michael Bennet, John Hickenlooper, le gouverneur Jared Polis et le représentant Joe Neguse.

Les présidents peuvent créer unilatéralement des monuments nationaux, en préservant à perpétuité les terres qu’ils jugent importantes sur le plan scénique ou historique. Biden n’a pas encore créé de monuments nationaux au cours de son mandat, mais a décidé de restaurer les terres que le président Donald Trump a coupées de deux dans le sud de l’Utah. Les monuments peuvent être controversés, en particulier en Occident, lorsqu’ils entravent l’énergie ou d’autres types de développement ou enferment des terres que les éleveurs et les agriculteurs comptaient utiliser.

La préservation de Camp Hale faisait partie d’un vaste projet de loi sur la conservation connu sous le nom de CORE Act, qui est bloqué au Congrès depuis plusieurs années. De nombreux républicains du Colorado s’opposent à la législation, arguant qu’il s’agit d’une accaparement de terres fédérales qui empêcherait le développement de ressources minérales et énergétiques essentielles.

La lettre des démocrates reconnaît que l’acte est bloqué et demande à Biden de désigner son premier monument national à la place. Le monument comprendrait une quantité indéterminée de la chaîne environnante de Tenmile. La lettre demande également à Biden d’utiliser son pouvoir exécutif pour préserver une partie riche en gaz naturel du paysage de l’ouest du Colorado, connue sous le nom de Thompson Divide, de l’exploration énergétique, et d’augmenter les restrictions sur l’exploration et l’extraction dans les forêts nationales d’autres parties occidentales du Etat.

“En prenant ces mesures, vous vous assurerez qu’encore plus d’espaces ouverts du Colorado seront préservés pour les générations futures”, ont écrit les démocrates.

La représentante républicaine Lauren Boebert, dont le district de l’ouest du Colorado abriterait la plupart des nouvelles limites d’exploration énergétique dans le cadre de la proposition, a déclaré qu’elle ne soutenait pas la préservation supplémentaire de Camp Hale. “Je ne soutiens pas les efforts des écologistes extrémistes qui cherchent à détourner ce lieu historique pour créer une nouvelle désignation foncière”, a déclaré Boebert dans un communiqué.

Nicholas Riccardi, Associated Press