Les démocrates du Collège IVCC annoncent les gagnants des cartes-cadeaux – Shaw Local

Les démocrates du Collège de l’Illinois Valley Community College ont organisé un tirage pour six cartes-cadeaux d’essence le jour de l’esprit, le 14 septembre. Les gagnants étaient : Gabe Lucas, Taylor Kelly, Manuel Solano, Autumn Hand, Sabrina Hight et Marley Bodine.

Les cartes-cadeaux ont été données par le représentant de l’État Lance Yednock (D-Ottawa), la juge d’appel Mary Kay O’Brien et le Comité central démocratique du comté de La Salle. Les démocrates du Collège reconnaissent les étudiants qui ont participé au tirage au sort, les personnes qui ont fait don des cartes-cadeaux et la présidente du parti démocrate du comté de La Salle, Kathy Ford.

Les démocrates du Collège prévoient des activités sur le campus pour accroître la participation des étudiants à la politique et au gouvernement, la participation aux activités politiques et le soutien aux titulaires de charge démocrates locaux et aux assistants. Le groupe se réunit régulièrement à midi dans la salle E201D. Les dates des réunions et autres activités sont affichées et envoyées aux membres par courriel.

Pour être ajouté à la liste de diffusion, contactez le conseiller Mike Phillips à mike_phillips@ivcc.edu