Les DÉMOCRATES « doivent exiger que Joe Biden passe un test cognitif », selon l’ancien médecin de la Maison Blanche Ronny Jackson, qui a déclaré « qu’il se passe quelque chose qui cloche ».

L’ancien médecin de Donald Trump, Jackson, a déclaré que le président actuel « ne vieillit pas avec grâce », ajoutant: « Vous pouvez revenir en arrière – il y a quarante ans d’enregistrement de cet homme – il a toujours fait des gaffes et des trucs mais ceux-ci sont différents, il est confus, il est désorienté. «

L’ancien médecin de la Maison Blanche, Ronny Jackson, a déclaré que Democrtas « doit exiger que Biden passe un test cognitif » Crédit : EPA

L’ancien médecin de Donald Trump, Jackson, a déclaré que le président actuel « ne vieillit pas avec grâce » Crédit : AP

Le représentant du Texas Jackson a déclaré samedi à Fox News: « Je pense qu’il démontre chaque jour qu’il se passe quelque chose.

« Vous n’avez pas besoin d’être médecin pour examiner ce comportement et voir qu’il se passe quelque chose de préoccupant. »

Biden fait face à une pression croissante pour passer un test cognitif avec un certain nombre de républicains affirmant qu’il n’est pas apte à être président.

Jackson – l’un des 14 législateurs républicains qui ont signé une lettre appelant le démocrate de 78 ans à passer un examen mental – a ajouté: « Il ne vieillit tout simplement pas avec grâce à ce stade. »

Donald Trump serre la main du docteur Ronny Jackson, médecin de la Maison Blanche Crédit : AP : Presse associée

Jackson a noté : « L’extrême gauche et les médias grand public exigeaient que ce soit la nouvelle norme pour quiconque va diriger notre pays et être notre commandant en chef et notre chef d’État. »

« Je dis juste que je suis d’accord avec eux à ce stade – nous devons le faire. »

Biden a déclaré qu’il avait l’intention de passer un examen médical cette année et que les résultats seront divulgués au public.

Trump a continué de remettre en question la capacité de Biden à servir, affirmant qu' »il empire » et Jackson a déclaré samedi que le président semblait « confus ».

Le membre du Congrès Jackson a déclaré : « Nous connaissons tous des gens qui ont 100 ans, qui sont fondamentalement aussi pointus qu’un clou, et nous connaissons des gens qui ont la mi-soixantaine et qui ont des difficultés cognitives… et je pense qu’il est de ce côté-là. le spectre.

« Je leur demande juste, lorsque vous faites l’examen physique, incluez l’évaluation cognitive. En ce qui me concerne, le précédent standard a été établi et ils doivent suivre et faire de même. »

Le mois dernier, le président russe Vladimir Poutine a rejeté les spéculations selon lesquelles Biden serait atteint de démence car il a déclaré qu’il était « au courant » et « n’a jamais manqué un détail » lors de leur sommet à Genève.

Biden a déclaré qu’il avait l’intention de passer un examen médical cette année Crédit : Reuters

En mai, plus de 120 généraux militaires à la retraite ont déclaré que « la santé mentale et physique de Biden ne peut être ignorée ».

Publiée par Flag Officers 4 America, la lettre remet en question la capacité de Biden à servir de président.

Le président, qui est enclin à la gaffe, a gaffé à plusieurs reprises ces derniers mois.

Il a confondu la Syrie avec la Libye à trois reprises lors d’une conférence de presse au sommet du G7.

Biden a déclaré aux troupes américaines stationnées à la RAF Mildenhall qu’il oubliait sans cesse qu’il était président et appelait la Royal Air Force la RFA.

En mars, il a été surpris en train de trébucher sur les marches d’Air Force One dans une bévue embarrassante.