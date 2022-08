Les démocrates disent qu’ils sont parvenus à un accord sur le paquet économique – Shaw Local

WASHINGTON – WASHINGTON (AP) – Les démocrates du Sénat ont accepté de modifier à la onzième heure leur législation économique phare, ont-ils annoncé jeudi soir, éliminant le principal obstacle à la promotion de l’une des priorités primordiales de l’année électorale du président Joe Biden à travers la chambre dans les prochains jours.

La sénatrice Kyrsten Sinema, D-Arizona, centriste considérée comme le vote pivot dans la chambre 50-50, a déclaré dans un communiqué qu’elle avait accepté de réorganiser certaines des dispositions fiscales et énergétiques de la mesure et qu’elle était prête à “aller de l’avant” sur le projet de loi.

Le chef de la majorité au Sénat, Chuck Schumer, DN.Y., a déclaré qu’il pensait que le compromis de son parti sur l’énergie, l’environnement, la santé et la fiscalité “recevrait le soutien de l’ensemble” des membres démocrates de la chambre. Son parti a besoin de l’unanimité et de la cravate du vice-président Kamala Harris. – vote cassant pour faire passer la mesure par le Sénat sur une certaine opposition solide des républicains, qui disent que les augmentations d’impôts et les dépenses du plan aggraveraient l’inflation et nuiraient à l’économie.

L’annonce a été une surprise, certains s’attendant à ce que les pourparlers entre Schumer et le mercuriel Sinema se prolongent pendant des jours de plus sans garantie de succès. Schumer a déclaré qu’il souhaitait que le Sénat commence à voter sur la législation samedi, après quoi il commencerait ses vacances d’été. Le passage par la Chambre, que les démocrates contrôlent de près, pourrait intervenir lorsque cette chambre reviendra brièvement à Washington la semaine prochaine.

Les démocrates ont révélé peu de détails sur leur compromis, et d’autres obstacles subsistaient. Pourtant, l’approbation finale du Congrès compléterait une résurrection étonnante des objectifs nationaux de grande envergure de Bidenbien que sous une forme plus modeste.

Les luttes intestines démocratiques avaient embarrassé Biden et l’avaient forcé à réduire une version beaucoup plus importante et plus ambitieuse de 3,5 billions de dollars sur 10 ans, puis une alternative de 2 billions de dollars, laissant l’effort presque mort. Au lieu de cela, Schumer et le sénateur Joe Manchin, le démocrate conservateur non-conformiste de Virginie-Occidentale qui a fait dérailler les efforts antérieurs de Biden, ont négocié de manière inattendue le paquet plus mince il y a deux semaines.

Son approbation permettrait aux démocrates de faire appel aux électeurs en se vantant de vouloir réduire l’inflation – bien que les analystes disent que l’impact serait mineur – de lutter contre le changement climatique et d’accroître la sécurité énergétique des États-Unis.

“Ce soir, nous avons franchi une autre étape cruciale vers la réduction de l’inflation et du coût de la vie pour les familles américaines”, a déclaré Biden dans un communiqué.

Sinema a déclaré que les démocrates avaient accepté de supprimer une disposition augmentant les impôts sur les «intérêts reportés», ou les bénéfices qui reviennent aux dirigeants des sociétés de capital-investissement. C’est une proposition à laquelle elle s’est longtemps opposée, même si c’est l’une des préférées de Manchin et de nombreux progressistes.

On estime que la disposition sur les intérêts reportés produira 13 milliards de dollars pour le gouvernement au cours de la prochaine décennie, une petite partie des 739 milliards de dollars de revenus totaux de la mesure.

Il sera remplacé par une nouvelle taxe d’accise sur les rachats d’actions qui rapportera plus de revenus que cela, a déclaré un démocrate familier avec l’accord. Le responsable, qui n’était pas autorisé à discuter publiquement de l’accord et s’est exprimé sous couvert d’anonymat, n’a fourni aucun autre détail.

Sinema a déclaré qu’elle avait également accepté des dispositions non spécifiées pour “protéger la fabrication de pointe et stimuler notre économie d’énergie propre”.

Elle a noté que la parlementaire du Sénat Elizabeth MacDonough examine toujours la mesure pour s’assurer qu’aucune disposition ne doit être supprimée pour violation des procédures de la chambre. “Sous réserve de l’examen du parlementaire, j’avancerai”, a déclaré Sinema.

La mesure doit respecter ces règles pour que les démocrates utilisent des procédures qui empêcheront les républicains de faire de l’obstruction systématique, des retards qui nécessitent 60 votes pour s’arrêter.

Schumer a déclaré que la mesure conservait le libellé du projet de loi sur la tarification des médicaments sur ordonnance, le changement climatique, “la suppression des échappatoires fiscales exploitées par les grandes entreprises et les riches” et la réduction des déficits fédéraux.

Il a déclaré que le projet de loi “abordait un certain nombre de questions importantes” que les sénateurs démocrates avaient soulevées lors des pourparlers. Il a déclaré que la mesure finale “reflètera ce travail et nous rapprochera de la promulgation de cette législation historique”.

Il n’était pas clair si des modifications avaient été apportées à l’impôt minimum sur les sociétés de 15% du projet de loi, une disposition que Sinema souhaitait réviser. Cela rapporterait environ 313 milliards de dollars, ce qui en ferait la plus grande source de revenus de la législation.

Ce prélèvement, qui s’appliquerait à environ 150 sociétés dont les revenus dépassent 1 milliard de dollars, a été fortement opposé par les entreprises, y compris par des groupes de l’Arizona de Sinema.

La mesure finale devait inclure une assistance que Sinema et d’autres sénateurs occidentaux ont tenté d’ajouter pour aider leurs États à faire face à la sécheresse épique et aux incendies de forêt qui sont devenus monnaie courante. Ces législateurs cherchaient environ 5 milliards de dollars, mais on ne savait pas ce que ferait le langage final, a déclaré un démocrate à la suite de la négociation qui décrirait l’effort uniquement sous couvert d’anonymat.

La mesure devra également résister à un “vote-a-rama”, un torrent d’amendements non-stop devrait durer jusque tard dans le week-end, sinon au-delà. Les républicains veulent tuer le plus possible le projet de loi, soit avec les décisions du parlementaire, soit avec des amendements.

Même si leurs amendements perdent – ​​comme c’est certain pour la plupart – les républicains considéreront que c’est une mission accomplie s’ils forcent les démocrates à prendre des votes risqués pendant la campagne électorale sur des questions délicates comme les impôts, l’inflation et l’immigration.

Des amendements démocratiques sont également attendus. Le sénateur progressiste Bernie Sanders, I-Vt., a déclaré qu’il souhaitait renforcer ses dispositions en matière de soins de santé.

La facture globale générerait 739 milliards de dollars de revenus. Cela proviendrait d’augmentations d’impôts sur les hauts revenus et certaines grandes entreprises, d’un renforcement des perceptions fiscales de l’IRS et de la réduction des prix des médicaments, ce qui permettrait d’économiser de l’argent pour le gouvernement et les patients.

Il dépenserait une grande partie de cette somme pour des initiatives aidant à l’énergie propre, aux combustibles fossiles et aux soins de santé, notamment en aidant certaines personnes à souscrire une assurance maladie privée. Cela laisserait encore plus de 300 milliards de dollars dans la mesure de réduction du déficit.

