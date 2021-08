Les démocrates disent que Cuomo doit démissionner. Il refuse. Et maintenant?

Le nouveau rapport accusant le gouverneur de New York Andrew Cuomo, un démocrate, d’avoir harcelé sexuellement plusieurs femmes a augmenté les chances qu’il soit évincé de ses fonctions – mais cela n’a pas entièrement apaisé les craintes qu’il ne soit décroché.

Le rapport du bureau du procureur général de l’État de New York a documenté le témoignage de 11 femmes, pour la plupart des employés de l’État, qui allèguent que Cuomo a agi de manière inappropriée à leur égard. Les accusations couvraient des comportements allant des baisers et attouchements non désirés aux commentaires inappropriés. Un employé de l’État affirme que Cuomo lui a tâtonné la poitrine; d’autres décrivent le gouverneur racontant des blagues sexuelles et commentant leur apparence.

Ce n’est même pas le seul scandale auquel Cuomo est confronté – les enquêteurs examinent sa gestion des données sur les décès de Covid-19 dans les maisons de soins infirmiers de New York et s’il a utilisé les ressources de l’État pour écrire et promouvoir un livre, entre autres. Des poursuites pénales de la part des procureurs de comté sont également possibles. (En réponse, un avocat du gouverneur a publié une déclaration affirmant que la pire des allégations est tout simplement fausse, et Cuomo lui-même a affirmé dans une vidéo Twitter qu’il a l’habitude de toucher le visage des gens et qu’il n’entend rien de sexuel par cela.)

Un chœur des meilleurs démocrates aux niveaux national et étatique – dont le président Joe Biden, le chef de la majorité au Sénat Chuck Schumer, la présidente de la Chambre Nancy Pelosi, le candidat démocrate à la mairie de New York Eric Adams et l’ensemble de la délégation démocrate du Congrès de New York – ont conclu qu’assez est assez et a exigé la démission de Cuomo.

Le problème est que, pour l’instant du moins, il dit qu’il ne le fera pas.

Alors, quelle est la suite ? Un vote de destitution à l’Assemblée de l’État de New York se profile, faisant peser la menace que Cuomo pourrait être destitué involontairement du pouvoir. Mais les démocrates espèrent toujours que cela ne sera pas nécessaire. Comme l’a dit récemment le sénateur de l’État de New York James Skoufis, l’espoir est qu’une fois qu’il aura été clairement indiqué à Cuomo que sa destitution et sa révocation sont certaines, il démissionnera pour sauver la face.

Les politiciens en proie au scandale ne démissionnent souvent pas par honte ou par docilité, mais parce qu’ils ont conclu que quitter volontairement ses fonctions était l’option la moins mauvaise et la plus salvatrice pour eux personnellement.

Cela pourrait encore arriver. Mais Cuomo, de toute évidence, n’a pas encore conclu qu’il était condamné. Nous avons déjà vu des politiciens repousser les appels à la démission et repousser les efforts de destitution, même face à des preuves apparemment accablantes. Si Cuomo continue de refuser d’y aller, les démocrates auront deux options pour l’évincer contre son gré : 1) par la destitution et 2) lors des élections de 2022, si la destitution échoue et que Cuomo poursuit sa candidature à la réélection.

Cuomo semble se diriger vers la destitution

Une démission provoquée par un scandale n’a rien de nouveau pour les démocrates de New York, étant donné les chutes du gouverneur Eliot Spitzer (en 2008) et du procureur général Eric Schneiderman (en 2018). Mais Cuomo semble essayer une stratégie différente – celle de Donald Trump, qui est resté à la fois dans la course présidentielle de 2016 après que plusieurs femmes l’ont accusé d’inconduite sexuelle et à la Maison Blanche après de nombreux scandales. Cuomo pense peut-être aussi au gouverneur de Virginie Ralph Northam: Pratiquement tous les principaux démocrates lui ont demandé de démissionner lorsque des photos le montrant en noir ont fait surface en 2019, mais il est resté en poste et a depuis été accueilli de nouveau dans une société démocrate polie.

La position politique de Cuomo semble bien pire que celle de Trump ou de Northam. Bien que certains hauts responsables politiques républicains aient parfois répudié Trump, de nombreux autres lui sont restés fidèles malgré des années de scandales, tout comme la grande majorité des électeurs du GOP. Mais les sondages montrent déjà qu’une faible majorité d’électeurs démocrates de l’État disent que Cuomo devrait démissionner.

Le scandale de Northam, quant à lui, n’impliquait pas d’inconduite officielle, de sorte que la destitution n’a jamais abouti. Mais les dirigeants de l’Assemblée de l’État de New York, qui a le pouvoir de destitution, ont déclaré qu’ils étaient très sérieux à ce sujet et espèrent y arriver dans des mois.

La destitution se déroule de la même manière dans la législature de l’État de New York que pour un président américain au Congrès. L’assemblée y va en premier, et un vote à la majorité y est nécessaire pour la destitution. Ensuite, un procès aurait lieu au sénat de l’État, un vote des deux tiers étant nécessaire pour condamner Cuomo, le destituer et lui interdire d’occuper un futur poste dans l’État. (Une différence est que le «jury» de ce procès sera composé de 62 sénateurs de l’État plus sept juges de la cour d’appel de l’État, tous nommés par Cuomo.)

Les démocrates ont de larges majorités dans les deux chambres, le sort de Cuomo dépendra donc d’eux. Comme pour Trump, le meilleur espoir de Cuomo pourrait être le seuil des deux tiers nécessaire à la condamnation au Sénat. S’il n’y conserve que 24 voix, il pourra rester au pouvoir.

Pourtant, les démocrates espèrent éviter le processus horrible et prolongé de destitution en faisant démissionner Cuomo. Une façon de le faire serait de préciser que ces votes au Sénat de l’État ne sont pas là pour lui, et que le résultat est vraiment inévitable – si, en fait, il l’est.

Si Cuomo survit à la destitution, il y aura des élections l’année prochaine

Pour l’instant, Cuomo semble toujours prêt à briguer un quatrième mandat en tant que gouverneur, et aucun démocrate n’est intervenu pour le défier lors de la primaire de juin 2022. Donc, s’il parvient à repousser la destitution – et si, aussi improbable que cela puisse paraître aujourd’hui, il reste dans la course pour un autre mandat – le parti serait confronté à un sacré dilemme.

C’est-à-dire: ils auraient besoin d’au moins un challenger fort pour évincer Cuomo, mais si plusieurs entrent dans la course et Cuomo reste, il peut être difficile pour le groupe de se coordonner autour d’une alternative.

Selon Katie Glueck du New York Times, « de nombreux démocrates espèrent » que la procureure générale de l’État, Letitia James, dont le bureau a publié le rapport de cette semaine sur la conduite de Cuomo, se présentera, mais il n’est pas clair si elle le fera. Un premier parti unifié soutenant un challenger serait un autre moyen d’envoyer à Cuomo le message que le temps est écoulé pour lui.

Mais Cuomo pourrait parier qu’il est plus en contact avec les électeurs de la base du parti que ne le sont ses détracteurs. Glueck écrit qu’il cherchait « à entrer en contact avec les électeurs – en particulier les électeurs plus âgés – qui pourraient être sympathiques à sa suggestion selon laquelle de nombreuses allégations d’inconduite peuvent être attribuées à des différences ou à des malentendus « générationnels ou culturels ». Et, si les choses en arrivaient vraiment à ce point, ce seraient vraiment ces électeurs qui appelleraient.