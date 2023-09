Les démocrates diffusent des publicités sur l’avortement pour tenter de remporter les élections de 2023, même dans les zones républicaines

Les publicités reprennent un message que les démocrates ont utilisé avec succès l’année dernière et l’adaptent encore plus clairement pour tenter de convaincre des électeurs qui n’auraient peut-être pas été touchés dans le passé : l’accès limité à l’avortement n’est plus une question théorique. De nombreuses publicités se concentrent sur des histoires réelles, notamment celles de victimes de viol. Dans les États les plus bleus, le message porte sur le droit à l’avortement et les soins de santé. Au Kentucky, les publicités des démocrates ne mentionnent pas du tout le mot « avortement ».

« Il y avait un écart de crédibilité selon lequel ‘rien n’allait arriver à Chevreuil« , a déclaré Tamarra Wieder, directrice de l’État du Kentucky pour Planned Parenthood Alliance Advocates. « Une fois Chevreuil est tombé et le Kentucky a été contraint de perdre immédiatement les deux prestataires de soins de santé chargés des soins d’avortement, c’était très dur »pour les électeurs.

Les Républicains réagissent en essayant de renverser la situation, arguant que les Démocrates sont les extrémistes qui soutiennent pratiquement l’absence de limites à l’avortement – ​​une mesure qui a largement échoué les quelques fois où les Républicains l’ont déployé à mi-mandat.

Les élections de novembre mettront à l’épreuve l’importance des réactions négatives à la fin du Chevreuil un an et demi après que POLITICO a annoncé qu’il serait annulé. Les résultats montreront également si les électeurs réagissent à l’avortement non seulement dans les champs de bataille des banlieues qui ont été au cœur des luttes politiques des cinq dernières années, mais plus largement au sein de l’électorat américain. Et les courses de cette année seront également un des premiers chevaux de bataille pour la campagne de réélection de Biden – qui a indiqué qu’il s’appuiera fortement sur la protection du droit à l’avortement – ​​ainsi que sur la lutte pour le contrôle du Congrès.

« Nous avons vu l’avortement apparaître dans pratiquement toutes les courses où il pourrait éventuellement faire partie des discussions, souvent parce que c’est la chose la plus motivante », a déclaré Amanda Litman, co-fondatrice et co-directrice exécutive de Run for Something, un groupe qui recrute et soutient les démocrates à faible vote. « C’est un facteur de participation, donc ce serait stupide de ne pas en parler. »

Il suffit de regarder le Kentucky, où le gouverneur démocrate Andy Beshear et ses alliés ont lancé une offensive contre son adversaire, le procureur général de l’État Daniel Cameron, sur l’avortement – ​​dans un État que le président de l’époque, Donald Trump, a remporté par près de 26 points en 2020.

Les publicités de la campagne de Beshear – dont une lancée plus tôt ce mois-ci mettant en vedette un procureur du comté et un autre cette semaine avec une jeune femme qui a déclaré avoir été violée lorsqu’elle était enfant par son beau-père – a critiqué Cameron pour avoir déclaré qu’il soutenait la loi actuelle de l’État sur l’accès à l’avortement, qui est parmi les plus strictes du pays. Cette loi interdit l’avortement dans presque toutes les situations, à l’exception de quelques exceptions limitées pour la vie de la mère, et sans exception pour les cas d’inceste ou de viol.

Les publicités de la campagne de Beshear sont des témoignages saisissants, directement devant la caméra, des deux femmes. Aucune des deux publicités ne mentionne directement le mot « avortement », et toutes deux se concentrent sur l’absence stricte d’exemptions dans la loi. «Je m’exprime parce que les femmes et les filles doivent avoir des options», déclare la victime de viol, identifiée comme étant Hadley. « Daniel Cameron ne nous en donnerait aucun. »

Les démocrates estiment que le style publicitaire est efficace, tant au Kentucky que dans d’autres courses.

« C’est l’autorité des experts médicaux et les enjeux – ou la résonance émotionnelle – d’une histoire vraie », a déclaré Scott Kozar, un publicitaire démocrate chevronné qui travaille sur les élections législatives en Virginie plus tard cette année.

Cameron a déclaré à plusieurs reprises qu’il soutenait la loi actuelle du Kentucky. Mais il a semblé changer de position plus tôt cette semaine, affirmant il signerait une facture cela autorisait des exceptions si cela atterrissait sur son bureau s’il était gouverneur. Et lorsqu’on l’interroge sur la récente annonce, une campagne le porte-parole a souligné une vidéo d’une minute dans lequel Cameron qualifie les publicités de Beshear d’« attaque dégoûtante et fausse », affirmant que Beshear est un « extrémiste » redevable à Biden et à Planned Parenthood.

Wieder, de Planned Parenthood, a déclaré que les recherches du groupe montrent que « l’avortement est une question gagnante et qu’il unit les gens de toutes affiliations partisanes, identités religieuses et frontières géographiques » au Kentucky. Elle a noté qu’un amendement proposé qui aurait codifié le langage anti-avortement dans la constitution de l’État a échoué d’environ cinq points en novembre dernier. La branche politique de Planned Parenthood a récemment lancé des publicités s’en prenant à Cameron au sujet des lois de l’État sur l’avortement.

Les démocrates de Virginie s’attaquent également activement aux messages sur l’avortement pour les élections de cet automne – deux ans seulement après que les électeurs n’ont pas répondu à des messages similaires, ce qui a finalement abouti à une année record pour le GOP.

Plus de 40 pour cent des publicités télévisées diffusées par les candidats démocrates cette année depuis les primaires de juin ont mentionné le droit à l’avortement, selon les données de la société de suivi publicitaire Ad Impact, ce qui en fait facilement le principal sujet des démocrates de Virginie.

L’ancien gouverneur démocrate Terry McAuliffe s’est fortement prononcé en faveur du droit à l’avortement lors de sa campagne de retour en 2021, avertissant que Glenn Youngkin, alors candidat, représentait une menace pour l’accès à l’avortement dans l’État et promettant d’être un « mur de briques » pour les droits des femmes.

Le candidat pour la première fois a battu McAuliffe dans une victoire de deux points, le GOP chevauchant également les traces de Youngkin pour renverser la State House.

Les élections législatives de cette année sont désormais une répétition de ce combat, avec des candidats aux législatives soutenus par Youngkin faisant écho au message réussi du gouverneur d’il y a deux ans et les démocrates pariant que cette année, leur message sur l’avortement parviendra aux électeurs.

La chute de Chevreuil a tout changé » depuis la perte de McAuliffe, a déclaré Amy Friedman, directrice exécutive du caucus démocrate de Virginia House. «Je pense que c’est quelque chose que les gens ne voulaient pas croire possible. Et maintenant, c’est devenu très clair.»

Les républicains ont tenté sans succès de faire adopter une interdiction de l’avortement de 15 semaines, que Youngkin a présentée comme une politique consensuelle dans l’État. Et les Républicains ont même tenté de passer à l’offensive sur l’avortement, avec les Républicains de la Chambre des représentants. lancer une campagne publicitaire cette semaine, les démocrates de Virginie ont déclaré qu’ils soutenaient « l’absence de limites » à l’avortement.

Les partisans du droit à l’avortement dans l’Ohio, à tendance rouge, adoptent également la stratégie consistant à utiliser des témoignages pour souligner à quel point le problème est concret. Ohioans United for Reproductive Rights, la coalition soutenant une initiative électorale de novembre qui consacrerait le droit à l’avortement dans la constitution de l’État, a lancé une annonce plus tôt cette semaine mettant en vedette un couple partageant son histoire de franchir les frontières de l’État pour se faire avorter.

L’Ohio est depuis des mois un champ de bataille pour le droit à l’avortement. En août, les électeurs ont rejeté haut la main un effort mené par le Parti républicain visant à rendre plus difficile l’amendement de la Constitution de l’État, un effort qui aurait rendu plus difficile l’adoption de l’amendement sur l’avortement de novembre. La loi actuelle de l’Ohio autorise les avortements jusqu’à 22 semaines de grossesse, mais une interdiction de six semaines pourrait être rétabli par les tribunaux.

Le résultat de ces élections au Kentucky et en Virginie constituera le meilleur test depuis les mi-mandats en matière de messages sur l’avortement, s’appuyant sur les surperformances des démocrates. lors d’élections spéciales à travers le paysde nombreux candidats faisant du droit à l’avortement un élément central de leurs campagnes.

Si les élections de novembre confirment cette tendance, cela pourrait façonner la stratégie des démocrates en 2024.

Biden a déjà signalé que sa campagne s’appuierait fortement sur les messages sur le droit à l’avortement l’année prochaine. Et Trump a qualifié de « terrible » l’interdiction de l’avortement de six semaines imposée par le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, et a imputé l’avortement à la mi-mandat terne du Parti républicain. « Nous pouvons gagner les élections sur cette question, mais c’est très délicat et l’expliquer correctement est une chose extrêmement importante. » Trump, qui a nommé la moitié de la majorité de la Cour suprême qui a renversé Chevreuil, a déclaré récemment des groupes sociaux-conservateurs. « Il faut être capable de parler et de l’expliquer correctement. »