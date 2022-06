Les démocrates devraient-ils commencer à blâmer davantage les entreprises pour l’inflation ?

Les Américains n’ont pas besoin du ministère du Travail pour leur dire que les prix restent élevés. Pourtant, le rapport de vendredi sur l’indice des prix à la consommation pour le mois de mai a révélé que l’inflation avait atteint un sommet en 40 ans, soit une augmentation de 8,6% le mois dernier par rapport à il y a un an. Les chocs énergétiques et alimentaires provoqués par la guerre russo-ukrainienne, les pénuries d’emploi et de production liées à la pandémie et la forte demande des consommateurs, en particulier pour les voyages en avion, ont tous contribué à la hausse des prix.

La Maison Blanche de Biden sait que l’économie sera la principale question sur le bulletin de vote lors des élections de mi-mandat cette année ; c’est en partie pourquoi le président Joe Biden a consacré le mois de juin à exprimer la manière dont la Maison Blanche tente d’atténuer le coup de la hausse des prix, tout en donnant à la Réserve fédérale une couverture pour augmenter les taux d’intérêt.

Mais les démocrates savent aussi qu’ils ont un gros problème de messagerie. CNN et NBC News ont tous deux rapporté le mois dernier que Biden était frustré de ne pas pouvoir traverser les mauvaises vibrations économiques pour convaincre le peuple américain que, objectivement, l’économie se porte plutôt bien. Confrontée à des priorités concurrentes de différents publics au sein de son parti, au Congrès et parmi le public, la Maison Blanche a du mal à trouver un ennemi sur qui attribuer cette faute sans admettre que, peut-être, le couronnement de la réussite économique du président était en partie responsable de l’aggravation inflation.

Pourtant, les démocrates au Congrès et à la Maison Blanche ne s’attaquent peut-être pas assez à deux méchants parfaits: les grandes entreprises et les milliardaires, qui, selon les groupes de réflexion progressistes, les économistes et les groupes militants, portent une partie de la responsabilité de la hausse du coût de la vie.

En commençant par des manifestations locales et en continuant à s’organiser tout au long de cette année, un éventail de groupes progressistes tentent de déplacer la conversation nationale sur l’inflation vers les géants de l’entreprise – et certains pensent que les démocrates nationaux devraient faire plus pour rejeter la «cupidité des entreprises» et les prix abusifs par les grands les entreprises et les politiciens républicains comme les plus grands coupables de prix encore exorbitants. Ils soutiennent également qu’au-delà d’inverser le cours de la cote d’approbation de Biden, se concentrer sur un message économique populiste peut reconquérir les électeurs de la classe ouvrière dans les quartiers concurrentiels de la Chambre.

Ce que font les groupes progressistes – et ce qu’ils attendent de Biden

Les prix abusifs sont un concept assez explicite : lorsqu’un vendeur (une grande entreprise ou une grande entreprise) profite d’une crise, d’une urgence ou d’une catastrophe (dans ce cas, une forte inflation) comme couverture pour augmenter le prix d’un produit à un niveau déraisonnable. niveau. Des économistes et des groupes de réflexion de gauche affirment que cette pratique se produit maintenant, les entreprises profitant des goulots d’étranglement dans la chaîne d’approvisionnement (comme le manque de camionneurs ou les ports débordés), la guerre russo-ukrainienne (qui a fait grimper le prix du pétrole et du gaz naturel ), et une forte demande, afin d’augmenter les prix – non seulement pour couvrir des coûts de production plus élevés, mais pour réaliser des bénéfices plus importants – et tout dépendre de l’inflation.

« Les entreprises répercutent leurs coûts croissants, mais ensuite elles en veulent plus. Et cela conduit à des marges bénéficiaires vraiment élevées », a déclaré à Vox Lindsay Owens, directrice exécutive de Groundwork Collaborative, une organisation économique à but non lucratif progressiste et ancienne conseillère principale en politique économique de la sénatrice Elizabeth Warren (D-MA). Owens a écouté les appels sur les résultats l’année dernière pour comprendre comment les PDG pensaient aux perturbations de la chaîne d’approvisionnement et aux bénéfices projetés, pour trouver des perspectives positives pour les bénéfices.

« L’histoire de l’inflation en 2021 était de très grosses majorations, et des majorations qui arrivaient en partie parce que les entreprises utilisaient la couverture de l’inflation pour prendre de fortes augmentations de prix pour modifier le niveau des prix. Alors que nous entrons dans le premier trimestre de 2022, cette tendance s’est poursuivie », a-t-elle déclaré. Owens a déclaré que le rapport de mai sur l’IPC était plus logique dans le contexte de la « cupidité des entreprises », car certains dirigeants du secteur pétrolier et gazier ont réalisé des bénéfices plus élevés sans augmenter la production pour suivre le rythme de la demande, ce qui aggrave la pénurie d’approvisionnement.

En qualifiant ces pratiques de « cupidité des entreprises », les militants espèrent convaincre les gens que le système économique actuel ne fonctionne peut-être pas pour les consommateurs stressés par l’inflation, mais qu’il offre de beaux rendements aux actionnaires et aux propriétaires d’entreprise qui pourraient gagner plus d’argent sous le couvert. de l’inflation.

Certains groupes progressistes intensifient désormais leurs efforts pour amplifier ce message. Unrig Our Economy, une campagne progressiste formée par des organisateurs locaux dans divers États et lancée par la fusion de deux autres groupes progressistes, Health Care Voter et Tax the Rich, a lancé vendredi une campagne estivale pour attirer l’attention sur les grandes entreprises et leurs marges bénéficiaires avec un série de rassemblements en Arizona, Californie, Indiana, Iowa, Nebraska, New York, Ohio et Texas.

La « journée d’action » d’Unrig Our Economy et de ses partenaires locaux s’est concentrée sur des entreprises énergétiques, alimentaires et pharmaceutiques spécifiques qui sont présentes dans les villes qu’elles ont sélectionnées pour les manifestations, comme Tyson Foods à Waterloo, Iowa, Eli Lilly à Indianapolis, Indiana , et Kellogg’s à Omaha, Nebraska. Les orateurs ont formé leur colère contre les entreprises qui, selon eux, ont profité de la pandémie et de l’inflation pour augmenter les prix – et les politiciens qu’ils accusent d’avoir contrecarré les efforts pour réglementer les prix abusifs et les profits.

Les progressistes de la coalition Unrig veulent prouver que « le populisme économique est une stratégie gagnante… et cette lutte contre l’inflation est comme le point zéro à bien des égards pour y parvenir », a déclaré Sarah Baron, directrice de campagne du groupe, à Vox. Alors que l’attention du pays est attirée par l’inflation, la violence armée, les audiences publiques du comité du 6 janvier et une décision de la Cour suprême sur Roe contre Wade prévu cet été, cette stratégie n’est pas garantie de fonctionner.

Plusieurs de ces manifestations se sont produites dans ou à proximité de districts de la Chambre concurrentiels tenus par des républicains, comme les premiers districts du Congrès de l’Iowa et du Nebraska, où les militants affirment que les grandes entreprises ont exploité la dépendance des communautés à l’égard des emplois. La branche Unrig Our Economy qui a organisé une manifestation à Bakersfield, en Californie, par exemple, s’est rassemblée devant le bureau extérieur du représentant David Valadao, l’un des républicains sortants les plus menacés de cette année, et a lié ses rôles passés dans l’entreprise alimentaire Land O ‘Lakes. conseil de direction régional et le California Milk Advisory Board à son travail au Congrès pour soutenir l’industrie laitière, un employeur et une industrie importants dans les terres agricoles fertiles de la vallée centrale de Californie.

Alice Walton, porte-parole de la branche Central Valley d’Unrig Our Economy, a déclaré à Vox que bien qu’ils ne se coordonnent pas avec Rudy Salas, le candidat démocrate qui affrontera Valadao en novembre, ils voient parler de la cupidité des entreprises comme un moyen facile de rallier la classe ouvrière électeurs à soutenir les politiques que les progressistes soutiennent.

« Dans une course compétitive, il y a une bien meilleure opportunité pour les candidats de parler de ce qui préoccupe les électeurs. Nous parlons là-bas de politiques économiques que nous pensons importantes pour les Américains moyens, et nous espérons que cela lancera une plus grande conversation au sein du district », a-t-elle déclaré.

Les membres d’Unrig et une poignée de membres du Congrès prévoient de porter cet appel à une réglementation plus stricte des prix sur ces marchés à Capitol Hill dans un proche avenir, ont déclaré les organisateurs à Vox. Au Congrès, des sénateurs progressistes comme Warren, Bernie Sanders et Jeff Merkley ont déjà attiré leur attention sur les bénéfices des entreprises et les réglementations antitrust en tant qu’objectifs politiques et politiques clés. Dans l’état actuel des choses, le gouvernement fédéral est limité dans ce qu’il peut faire : le ministère de la Justice a ouvert une enquête sur les « gains illicites » des entreprises par le biais de sa division antitrust, et la Chambre a adopté un projet de loi donnant au président le pouvoir de limiter les hausses de prix en compagnies pétrolières, mais la plupart des prix abusifs sont réglementés au niveau de l’État. Biden a exhorté la Chambre de voter sur un projet de loi visant à donner aux agences fédérales plus de pouvoir pour réglementer les coûts des compagnies de transport maritime, qui ont considérablement augmenté les prix au cours de la dernière année. Cependant, d’autres types de législation visant à réglementer les coûts parmi les grands producteurs d’aliments et d’énergie ne semblent pas avoir beaucoup d’élan.

La « cupidité des entreprises » restera-t-elle ?

Il n’y a pas beaucoup d’unanimité parmi les économistes sur le rôle que jouent les prix abusifs et la cupidité des entreprises dans l’inflation. Les progressistes disent qu’il a un rôle important, sinon nécessairement le rôle principal, tandis que des économistes plus centristes, comme Larry Summers et Jason Furman, deux des principaux conseillers économiques du président Barack Obama, ont qualifié d' »absurdité dangereuse » et de « politique râler.

Même le propre secrétaire au Trésor de Biden ne veut pas rejeter fermement la faute sur les bénéfices des entreprises. Owens soutient qu’il peut encore être considéré comme « un accélérateur, un amplificateur de l’inflation, et non comme la cause première de l’inflation » – une partie du puzzle. Mais quels que soient les débats idiots sur les causes de l’inflation, les entreprises sont un sac de boxe populaire : les sondages de Navigator et Data for Progress montrent que les Américains blâment déjà les grandes entreprises pour la hausse des coûts, et des preuves anecdotiques de groupes de base le confirment.

Avec la hausse des prix des produits de tous les jours, l’Américain moyen « ne voit que cela se produire, lorsque vous allez au magasin ou faites le plein d’essence. Les gens comprennent que ce sont les entreprises qui décident des prix. Notre stratégie ici est que nous devons simplement aider à relier un peu ces points et rappeler aux gens ce qui se passe réellement », Matt Sinovic, directeur exécutif du groupe militant Progress Iowa, qui a protesté contre Tyson Foods, et le représentant républicain Ashley Hinson. , à Waterloo vendredi, a déclaré à Vox.

Biden et son équipe de la Maison Blanche se sont déjà un peu penchés sur le message. Au cours de la saison des fêtes de l’année dernière, il a imputé une partie du blâme aux industries où une poignée d’entreprises ont consolidé le marché, comme l’emballage de viande. Mais il a renouvelé l’effort ce mois-ci avec des discours et sur les réseaux sociaux. Sur Instagram, Biden explique la consolidation du transport maritime. Il appelle les compagnies pétrolières à ne pas augmenter la production de l’émission de fin de soirée de Jimmy Kimmel. Et il a choisi des bagarres avec des PDG. Vendredi dernier, Biden a fait la une des journaux au port de Los Angeles en attaquant Exxon Mobil, en disant : « Exxon a gagné plus d’argent que Dieu cette année… Pourquoi ne forent-ils pas ? Parce qu’ils gagnent plus d’argent sans produire plus de pétrole. Bharat Ramamurti, le directeur adjoint du Conseil économique national, a également avancé cet argument à CNN cette semaine.

Un porte-parole d’ExxonMobil a contredit les affirmations du président dans une déclaration à Vox, affirmant qu’ils « ont été en contact régulier avec l’administration, les informant de nos investissements prévus pour augmenter la production et étendre la capacité de raffinage aux États-Unis », et précisant l’augmentation de la production de pétrole en le sud-ouest des États-Unis, des investissements supplémentaires dans leurs infrastructures et des pertes pandémiques en 2020.

Les progressistes veulent plus de ce type d’infraction – et Biden n’a peut-être pas d’autre choix. Un récent sondage de suivi FiveThirtyEight / Ipsos a montré que plus de la moitié des Américains s’inquiètent avant tout de l’inflation, et à l’heure actuelle, Biden semble porter le poids du blâme dans les sondages pour la hausse des coûts, même si la majeure partie de cette hausse est annulée de son contrôle. Son plan économique actuel consiste à laisser la Fed faire son travail, à pousser le Congrès à adopter de nouvelles taxes sur les grandes entreprises et à réduire le déficit. Ce qu’il n’a pas, c’est un ennemi clair à attaquer.

Même si Biden et les démocrates peuvent persuader les électeurs de blâmer la cupidité des entreprises pour la hausse des prix, le succès pourrait être limité si aucune action législative et réglementaire n’a lieu, et les électeurs recommencent à blâmer Biden. Les démocrates ont un immense défi à relever pour montrer aux Américains que le parti au pouvoir non seulement sait qui aggrave les problèmes, mais fait quelque chose pour le combattre.