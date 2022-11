Les démocrates devraient garder le contrôle du Sénat

Avec environ 96% des bulletins de vote comptés, AP, CNN, NBC et Edison Research ont qualifié la course clé du Nevada pour les démocrates

La sénatrice démocrate sortante Catherine Cortez Masto a pris une avance étroite contre le challenger républicain Adam Laxalt samedi soir dans la course cruciale du Nevada, plusieurs grands médias américains appelant déjà à la course et projetant les démocrates de renforcer leur emprise sur le Sénat.

Le républicain avait maintenu une avance étroite jusqu’à samedi soir, lorsqu’avec environ 96% des bulletins de vote comptés, CNN, NBC et Edison Research prévoyaient tous que le démocrate gagnerait. Les votes par correspondance des zones les plus urbaines de l’État, Las Vegas et Reno, ont poussé Masto au sommet.

Les victoires déclarées samedi par les principaux médias pour Masto et un autre démocrate sortant, Mark Kelly de l’Arizona, garantissent que le parti du président Joe Biden conservera le contrôle du Sénat. Les démocrates détiendront au moins 50 des 100 sièges de la chambre, même si le titulaire Raphael Warnock perd son second tour le mois prochain en Géorgie, et que le vice-président Kamala Harris aura le vote décisif en cas d’égalité.

Le contrôle de la Chambre des représentants était toujours en suspens samedi soir, quatre jours après les élections de mi-mandat au Congrès de mardi, alors que le dépouillement des bulletins de vote se poursuivait en Californie et dans plusieurs autres États. Les républicains avaient espéré prendre le contrôle des deux chambres du Congrès dans une « vague rouge » prédite, mais plusieurs des candidats les plus en vue du parti s’en sont sortis moins bien que prévu.

Cependant, les résultats du Nevada et de l’Arizona peuvent être contestés. Blake Masters, le rival républicain de Kelly, a déclaré qu’il ne concéderait pas la course tant que tous les votes légaux n’auraient pas été comptés. « Si, à la fin, le sénateur Kelly en a plus que moi, alors je le féliciterai pour une victoire durement disputée. Mais ce sont les électeurs qui décident, pas les médias. Comptons les votes. Il restait encore environ 275 000 bulletins de vote à compter dans le comté de Maricopa en Arizona samedi matin.