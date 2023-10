Les démocrates devraient décider du sort de McCarthy à la présidence

Cela poussera la Chambre sur un nouveau territoire cette semaine – un cas rare dans lequel la minorité dicte un plan d’action à la Chambre – alors que les démocrates se demandent s’ils doivent intervenir pour protéger McCarthy. Le président aura besoin de 218 voix pour conserver son poste. Certains républicains et démocrates pensent qu’ils pourraient rassembler suffisamment de voix pour le maintenir au pouvoir – du moins à court terme – mais ce n’est pas acquis.

« Assez où les démocrates de la Chambre ont le choix : adopter Kevin ou l’abandonner », a déclaré le représentant Matt Gaetz (Républicain de Floride) à POLITICO lorsqu’on lui a demandé combien de républicains soutiennent sa mesure. « Après cette semaine, Kevin McCarthy ne m’appartiendra plus. »

À moins qu’un changement majeur ne se produise parmi les partisans de la ligne dure dans les prochains jours, les démocrates contrôleront le sort de McCarthy. Certains démocrates ont tenté d’arracher des concessions au président en échange de son renflouement. Et plusieurs progressistes ont ouvertement discuté de s’unir avec les extrémistes conservateurs pour voter contre McCarthy.

« Nous ne sauvons pas l’orateur », a déclaré samedi la présidente du Progressive Caucus, Pramila Jayapal (D-Wash.). Son groupe d’une centaine de législateurs, qui a eu des discussions animées la semaine dernière sur la question, a proposé un éventuel accord de partage du pouvoir avec les républicains comme une issue à la motion de sortie.

Avant d’annoncer officiellement ses plans et avant le vote sur les dépenses à court terme, Gaetz a contacté plusieurs démocrates – pour la plupart des progressistes, dont Jayapal – pour évaluer comment ils réagiraient s’il déposait une motion de démission, a rapporté pour la première fois POLITICO.

Pourtant, même s’il est peu probable que les dirigeants démocrates de la Chambre des représentants votent sur une motion d’annulation, des dizaines de démocrates de la Chambre devraient voter présents ou s’abstenir pour saluer McCarthy après qu’il ait adopté l’accord bipartite de dépenses à court terme, selon plusieurs sources. Des démocrates familiers avec les discussions. Voter « présent » sur la motion permettrait aux démocrates d’éviter d’avoir à voter directement pour sauver ou éliminer l’orateur.

Le soutien démocratique est plus susceptible de se matérialiser si McCarthy organise un vote en faveur de l’envoi d’une aide supplémentaire à l’Ukraine. Les principaux dirigeants démocrates ont publié samedi soir une déclaration disant qu’ils s’attendaient à ce que McCarthy tienne un vote lorsque la Chambre reviendra sur un projet de loi sur l’Ukraine, « conforme à son engagement à faire en sorte que Vladimir Poutine, la Russie et l’autoritarisme soient vaincus ».

Le financement de l’Ukraine a été supprimé du projet de loi de financement provisoire adopté samedi pour garantir son passage par les deux chambres, laissant les partisans de l’Ukraine chercher un autre véhicule législatif.

L’opposition à McCarthy à droite s’est durcie après qu’il ait fait adopter un projet de loi de financement à court terme sans les réductions de dépenses et les restrictions aux frontières qu’il s’était engagé à inclure, et avec plus de démocrates le soutenant que de républicains.

Le représentant de première année Eli Crane (R-Arizona) a déclaré à POLITICO qu’il était catégoriquement favorable à l’élimination de McCarthy. « Je suis toujours tout à fait favorable et je soutiendrai [it]», a déclaré Crane.

McCarthy, pour sa part, se dit prêt pour le combat.

« Allez-y », a déclaré McCarthy sur Face the Nation de CBS en réponse à Gaetz, le qualifiant de « personnel ». « S’il est contrarié parce qu’il a essayé de nous pousser à la fermeture et que je me suis assuré que le gouvernement ne fermait pas, alors menons ce combat. »

Bien qu’aucune motion d’annulation n’ait jamais abouti – elle a été invoquée pour la dernière fois il y a plus d’un siècle, malgré des menaces ces dernières années – certains alliés de l’orateur admettent qu’une tentative infructueuse lui nuira politiquement, en partie parce qu’il pourrait avoir faire des concessions aux démocrates pour qu’ils s’accrochent.

Comme l’a dit un membre du House Freedom Caucus : les démocrates sont « la plus grande partie de cette équation ».

Un autre conservateur de la Chambre, susceptible de soutenir une motion d’annulation, a été gêné de regarder McCarthy saluer et serrer dans ses bras d’autres républicains de la Chambre après que le projet de loi de dépenses provisoire a été adopté par la Chambre samedi, « agissant comme si c’était une victoire ».

«C’était embarrassant pour lui», a déclaré ce membre en entrevue.

Les républicains préviennent que les chiffres sont fluides. Les membres ont déclaré avoir entendu des électeurs de base du GOP les pousser à évincer McCarthy, une pression qui pourrait affecter le vote. D’autres membres ont indiqué qu’ils attendraient de voir comment le vote se déroulerait en temps réel, évaluant ce que font leurs collègues à la Chambre sous le regard de la nation.

Il n’est pas rare que des législateurs prétendent en privé qu’ils voteront d’une certaine manière uniquement pour revenir sur leur position si leur position manque de soutien, en particulier compte tenu de la menace de représailles.

La façon dont les démocrates géreront le vote dépendra de la motion de procédure que les dirigeants du GOP utiliseront dans un effort initial pour disposer de la motion d’annulation, comme une motion de dépôt.

Les principaux démocrates s’en remettent largement à leur chef, Hakeem Jeffries, pour savoir comment gérer la motion d’annulation. L’ancienne présidente Nancy Pelosi a déclaré dimanche dans l’émission « State of the Union » de CNN que son conseil aux autres démocrates était de « suivre le leader ».

Jeffries a éludé les questions à ce sujet. Interrogé sur la motion d’annulation après le vote du projet de loi de dépenses de samedi, il a répondu : « Nous traverserons ce pont lorsque nous y arriverons. » Un porte-parole de Jeffries n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires, et McCarthy a déclaré qu’il n’avait pas eu de nouvelles de Jeffries à ce sujet.

Les alliés de McCarthy, pour leur part, pensent que Gaetz tente de le renverser parce qu’il blâme l’orateur pour l’enquête en cours menée par le comité d’éthique de la Chambre sur Gaetz, qui a été déclenchée par l’enquête du ministère de la Justice sur le trafic sexuel contre le républicain de Floride. L’enquête fédérale s’est terminée plus tôt cette année et Gaetz n’a pas été inculpé. (Gaetz a déclaré que ce « n’était pas personnel » et ses alliés ont nié que l’enquête soit un facteur déterminant.)

Certains républicains affirment que les efforts de Gaetz pourraient être compromis par l’idée qu’il cherche simplement à se venger de McCarthy à propos de l’enquête éthique. Et certains alliés de McCarthy s’engagent à tenter de l’évincer de ses fonctions si le rapport d’éthique de la Chambre le juge en faute.

« Si l’éthique nous donne une chance, il est éliminé », a déclaré un républicain de la Chambre. « C’est un homme intelligent sans aucune boussole morale. »

Sarah Ferris a contribué à ce rapport.