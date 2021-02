Les démocrates dévoilent le projet de loi sur l’immigration de Biden, y compris un parcours de huit ans vers la citoyenneté

Les législateurs et les responsables de la Maison Blanche ont dévoilé jeudi une législation radicale sur l’immigration, y compris une proposition de voie d’accès à la citoyenneté pour environ 11 millions de migrants vivant sans statut juridique aux États-Unis.

«Nous sommes ici aujourd’hui parce qu’en novembre dernier, 80 millions d’Américains ont voté contre Donald Trump et contre tout ce qu’il défendait. Ils ont voté pour restaurer le bon sens, la compassion et la compétence dans notre gouvernement, et une partie de ce mandat consiste à réparer notre système d’immigration, « Le sénateur Bob Menendez, DN.J., a déclaré lors d’une conférence de presse virtuelle.

Le plan est basé sur la proposition législative complète sur l’immigration que le président Joe Biden a présentée le premier jour de son mandat.

La loi américaine sur la citoyenneté de 2021 comprend: un parcours de huit ans vers la citoyenneté pour près de 11 millions d’immigrants sans papiers; un processus plus court de statut juridique pour les travailleurs agricoles et les bénéficiaires du programme d’action différée pour les arrivées d’enfants; et un plan d’application qui comprend le déploiement de la technologie pour patrouiller la frontière.

Le projet de loi demande également 4 milliards de dollars sur quatre ans « pour lutter contre la corruption, renforcer la sécurité et favoriser la prospérité » dans les communautés de migrants. « Le projet de loi présente également un plan visant à créer le traitement des réfugiés en Amérique centrale afin de décourager les migrants d’essayer de se rendre aux États-Unis. -Frontière mexicaine.

Le projet de loi est parrainé par la représentante Linda Sanchez, D-Californie, à la Chambre des représentants et par Menendez au Sénat.

La législation est confrontée à des défis, les législateurs reconnaissent

L’adoption d’un vaste ensemble de réformes de l’immigration sera un défi. Plusieurs législateurs ont indiqué qu’ils essaieraient de faire adopter une législation qui a déjà été adoptée à la Chambre, ainsi que la législation relative à la proposition de Biden.

La présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, n’a pas donné jeudi de détails sur la stratégie législative. Les démocrates se demandent s’il convient de conserver les propositions politiques dans un grand paquet législatif ou d’essayer d’en adopter des éléments individuels dans une approche fragmentaire.

« Comment cela se passe à travers le processus législatif reste à voir », a déclaré Pelosi. « Mais c’est une priorité et nous y travaillerons. »

Certains républicains ont déjà critiqué la législation pour ne pas en inclure davantage pour aborder la sécurité aux frontières.

« La gauche veut financer cette sécurité frontalière autour du Capitole, mais elle ne veut pas financer un mur frontalier à notre frontière sud », a déclaré la représentante Nancy Mace, RS.C. a déclaré jeudi dans une interview sur Fox News. « Je ne comprends pas du tout. »

D’autres législateurs républicains ne pensent pas que ce soit le bon moment pour introduire une législation sur l’immigration, car le pays est toujours aux prises avec la pandémie de COVID-19.

« Non! Ce n’est pas le bon moment et certainement pas le bon ensemble de politiques », a écrit le représentant Bill Johnson, R-Ohio, dans un tweet jeudi. « Concentrons-nous sur les Américains qui luttent actuellement. »

Malgré quelques réticences, Menendez a déclaré qu’il avait eu des conversations avec des collègues républicains sur la législation et certains ont exprimé leur intérêt pour certaines parties du projet de loi.

Par exemple, a déclaré Menendez, certains républicains des États ayant une importante communauté agricole ont exprimé leur intérêt pour certaines parties de la législation qui ont un impact sur les travailleurs agricoles. D’autres républicains des États dotés d’une grande industrie technologique s’intéressent aux parties du projet de loi qui traitent des visas.

« La question pour eux est, oui, vous voulez cette partie, mais à quoi êtes-vous prêt à vous joindre pour obtenir cela, avec d’autres éléments qui sont nécessaires pour une réforme plus large? » Dit Menendez. « Ce sont donc les conversations qui se poursuivent. »

Qu’y a-t-il dans la législation?

Bien que les législateurs s’emploient à faire adopter le paquet complet sur l’immigration, ils ont discuté de la tentative de faire adopter d’autres lois sur l’immigration parallèlement au projet de loi de Biden.

Le président du caucus hispanique du Congrès, Raul Ruiz, a déclaré la semaine dernière qu ‘ »il y a trois voies sur lesquelles nous travaillons très dur pour obtenir un vote sur ces projets de loi avant le 1er avril ». La Loi sur la modernisation de la main-d’œuvre agricole et la Loi sur le rêve et la promesse, toutes deux adoptées à la Chambre en 2019, figureront parmi les autres projets de loi déposés.

« Nous avons le projet de loi de réforme dont nous sommes fiers que Biden ait rempli sa promesse d’avoir ce projet de loi le premier jour », a déclaré Ruiz mardi dernier lors d’une mairie virtuelle avec UnidosUS. « Les deux autres projets de loi qui nous aideront à atteindre la citoyenneté pour des millions de familles sont des projets de loi qui ont été adoptés au dernier Congrès avec un soutien bipartisan. »

La loi sur la modernisation de la main-d’œuvre agricole crée une voie vers la légalisation pour les travailleurs agricoles ou agricoles, ainsi que la réforme du programme de visa existant pour les travailleurs agricoles, connu sous le nom de visa H-2A. Le Dream and Promise Act crée une voie d’accès à la citoyenneté pour les bénéficiaires du DACA.

La nouvelle législation stipule que le parcours d’obtention de la citoyenneté pour les immigrants sans papiers commencera avec un statut temporaire de cinq ans, puis ils pourront demander une carte verte, qu’ils devront posséder pendant trois ans avant de pouvoir demander la citoyenneté. Seuls les immigrants sans papiers qui se trouvent aux États-Unis avant le 1er janvier 2021 seront éligibles au processus de légalisation.

Les bénéficiaires du DACA, les titulaires de TPS à compter du 1er janvier 2017 et les travailleurs agricoles pourront demander directement une carte verte.

En ce qui concerne la sécurité à la frontière, le projet de loi demandera d’améliorer l’infrastructure technologique à la frontière pour un contrôle plus rigoureux aux points d’entrée afin de détecter la contrebande et les activités criminelles.

La dernière fois qu’une législation bipartite sur l’immigration a été présentée au Congrès en 2013, et une réforme globale de l’immigration n’a pas été adoptée depuis plus de 30 ans.

Sánchez, qui dirige le projet de loi à travers la Chambre avec six autres femmes du Congrès, a déclaré jeudi qu’il y aurait des discussions avec leurs collègues républicains pour essayer de les faire adhérer au projet de loi.

« Nous savons tous que lorsque vous présentez un projet de loi, souvent, le résultat final n’est pas exactement le résultat de départ », a-t-elle déclaré lors de la conférence de presse virtuelle. « Il y aura donc des opportunités pour nous de parler avec nos collègues républicains et de les éduquer sur ce qui est dans le projet de loi, de répondre aux préoccupations et de le modifier, mais nous sommes convaincus que nous pouvons y parvenir. »

Biden au cours des dernières semaines a commencé à dérouler plusieurs des politiques d’immigration radicales de l’ancien président Donald Trump, notamment l’arrêt de la construction du mur frontalier le long de la frontière américano-mexicaine et la création d’un groupe de travail pour réunir les enfants séparés de leurs parents ou tuteurs à la frontière sous La politique de «tolérance zéro» de Trump.

Les militants appellent à la fin de l’obstruction systématique

Alors que les militants louent le projet de loi, ils avertissent également les législateurs et l’administration Biden qu’il sera difficile de l’adopter avec un soutien bipartisan. Certains militants suggèrent que l’obstruction systématique du Sénat devra être abolie pour pouvoir adopter le projet de loi.

« Si les républicains proposent des idées et des votes, il pourrait être viable de faire pression pour une réforme sur une base bipartisane. Mais nous devons être lucides sur les réalités du parti républicain actuel, sa mauvaise foi envers Biden et sa loyauté envers le contingent vocal des électeurs anti-immigrés de Trumpy », a déclaré Frank Sharry, directeur exécutif d’America’s Voice, dans un communiqué. « Si les démocrates éliminaient ou réformaient l’obstruction systématique, ce projet de loi aurait une chance d’être adopté avec les seuls votes démocrates. »

Erika Andiola, responsable du plaidoyer chez RAICES, a également déclaré dans un communiqué que l’obstruction systématique doit être levée, que Biden devrait utiliser une action exécutive pour protéger les communautés d’immigrants et qu’une voie d’accès à la citoyenneté pour certains immigrants devrait être incluse dans le programme de secours COVID-19 .

« Le moment est venu pour les démocrates d’utiliser tous les outils à leur disposition pour fournir une protection à la communauté immigrée sans compter sur le parti de Trump et sans faire de compromis sur une application inhumaine supplémentaire », a déclaré Andiola dans le communiqué.

Contributeur: Christal Hayes

