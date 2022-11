Les démocrates détiennent une avance faible mais décroissante dans les principales courses de l’Arizona

PHOENIX (AP) – Les démocrates de l’Arizona ont maintenu une avance faible mais décroissante sur leurs rivaux républicains dans les courses au Sénat et au gouverneur des États-Unis, des concours qui pourraient déterminer le contrôle du Sénat et les règles pour les élections de 2024 dans un État crucial du champ de bataille.

Les courses sont restées trop tôt pour appeler deux jours après l’élection, avec quelque 600 000 bulletins de vote restant à compter, soit environ un quart du total des voix.

Les décomptes prolongés des votes sont depuis des années un élément de base des élections en Arizona, où l’écrasante majorité des votes sont exprimés par courrier et de nombreuses personnes attendent jusqu’à la dernière minute pour les rendre. Mais alors que l’Arizona est passé d’un bastion du GOP à un champ de bataille compétitif, les retards sont de plus en plus devenus une source d’anxiété nationale pour les partisans des deux côtés.

Après avoir ouvert de grandes pistes tôt le soir des élections, alors que seuls les bulletins de vote par correspondance renvoyés tôt ont été signalés, les démocrates ont vu leurs pistes diminuer à mesure que davantage de bulletins de vote républicains ont été comptés. Jeudi matin, les démocrates ont mené les courses au Sénat, au gouverneur et au secrétaire d’État, tandis que la course au poste de procureur général était essentiellement à égalité. Cela pourrait prendre plusieurs jours avant de savoir qui a remporté certains des concours les plus serrés.

Les républicains étant toujours à la chasse, il n’était pas clair si la performance plus forte que prévu des démocrates dans une grande partie des États-Unis s’étendrait à l’Arizona, un bastion républicain de longue date qui est devenu un champ de bataille pendant la présidence de Donald Trump.

Le GOP a nommé une liste de candidats qui ont obtenu l’approbation de Trump après avoir faussement affirmé que sa perte face au président Joe Biden était entachée.

Parmi eux, l’ancien présentateur de nouvelles télévisées Kari Lake avait environ un demi-point de retard sur la secrétaire d’État démocrate Katie Hobbs dans la course au poste de gouverneur, un concours qui était fortement centré sur les allégations de fraude sans fondement de Lake lors des élections de 2020. Le candidat républicain au poste de procureur général a également traîné de justesse.

Les démocrates avaient des marges plus confortables de 5 points dans les courses pour le Sénat américain et le secrétaire d’État, mais avec tant de bulletins de vote en circulation, les courses étaient trop tôt pour être annoncées.

Dans la course au poste de procureur général, le républicain Abraham Hamadeh a devancé le démocrate Kris Mayes.

Des responsables du comté de Maricopa, le plus peuplé de l’État, ont déclaré qu’environ 17 000 bulletins de vote avaient été affectés par un incident d’impression qui empêchait les compteurs de voter de lire certains bulletins de vote, un problème qui a ralenti le vote dans certains endroits et exaspéré les républicains qui comptaient sur une forte participation le jour du scrutin. Les responsables du comté ont déclaré que tous les bulletins de vote seraient comptés, mais n’ont donné aucun délai pour le faire.

La cause reste un mystère. Les deux hauts responsables du conseil de surveillance du comté, tous deux républicains, ont déclaré dans un communiqué mercredi soir qu’ils avaient utilisé les mêmes imprimantes, paramètres et épaisseur de papier lors des tests primaires et préélectoraux d’août, alors qu’il n’y avait pas de problèmes généralisés.

“Il n’y a pas d’élection parfaite. Hier n’était pas une élection parfaite », a déclaré Bill Gates, président du conseil de surveillance, aux journalistes plus tôt dans la journée. “Nous allons en tirer des leçons et faire mieux.”

Lake a réitéré sa promesse de convoquer immédiatement les législateurs en session extraordinaire après avoir prêté serment pour apporter des changements massifs aux lois électorales de l’Arizona. Elle souhaite réduire considérablement le vote anticipé et par correspondance, les options choisies par au moins 8 électeurs de l’Arizona sur 10, et compter tous les bulletins de vote à la main, ce qui, selon les administrateurs électoraux, prendrait énormément de temps.

Les bulletins de vote peuvent comporter des dizaines de courses. Le comté de Maricopa compte plus de 50 juges sur le bulletin de vote, en plus des courses nationales et locales et 10 mesures de vote.

“Nous allons retourner dans de petites circonscriptions où il est plus facile de détecter les problèmes et de les résoudre et il sera également plus facile de compter les votes à la main”, a déclaré Lake à l’animateur de Fox News, Tucker Carlson, mercredi soir. «Ce sont certaines des choses que j’aimerais voir se produire. Je travaillerai avec l’Assemblée législative.

Une division politique urbaine-rurale était évidente parmi les électeurs de l’Arizona.

Les démocrates Katie Hobbs et le sénateur Mark Kelly ont chacun obtenu le soutien de près des deux tiers des électeurs urbains, selon AP VoteCast, une vaste enquête auprès de plus de 3 200 électeurs en Arizona.

Les électeurs de banlieue se répartissent à peu près également entre les deux candidats démocrates et leurs rivaux du GOP, Kari Lake et Blake Masters. Les électeurs des petites villes et des régions rurales étaient plus susceptibles de favoriser Lake et Masters.

Dans la course au Sénat, les hommes et les femmes des banlieues étaient divisés dans leurs préférences de candidats. Les hommes de banlieue favorisaient clairement les maîtres, les femmes de banlieue Kelly.

Dans la course au poste de gouverneur, les hommes de banlieue ont massivement soutenu Lake, tandis que les femmes de banlieue ont légèrement favorisé Hobbs.

Pendant ce temps, les républicains qui contrôlent le conseil de surveillance composé de trois membres dans le comté de Cochise, dans le sud-est de l’Arizona, ont voté mercredi pour faire appel de la décision d’un juge qui les empêchait de compter à la main tous les bulletins de vote, qui sont également compilés par des machines.

Les efforts pour compter les bulletins de vote à la main dans le comté et ailleurs dans le pays sont motivés par des inquiétudes infondées chez certains républicains selon lesquelles des problèmes avec les machines de comptage des votes ou la fraude électorale ont conduit à la défaite de Trump en 2020.

Un juge a déclaré que le plan enfreignait la loi électorale de l’État qui limite le décompte manuel à un petit échantillon de bulletins de vote, un processus destiné à confirmer que le décompte de la machine était exact.

___

Les écrivains d’Associated Press Bob Christie et Terry Tang ont contribué.

Jonathan J. Cooper, Associated Press