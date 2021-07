Les démocrates dénoncent les programmes d’arrêt de l’État qui, selon les républicains, ont contourné les parents – RT USA News

Après que les législateurs républicains eurent exprimé leur inquiétude quant au fait que les autorités sanitaires du Tennessee ciblaient directement les écoliers pour les vaccinations contre Covid-19, l’État a interrompu le programme – et a été critiqué par les démocrates indignés.

Le ministère de la Santé de l’État (TDH) s’arrête « accueil des adolescents » pour tous les vaccins, pas seulement Covid-19, a rapporté mardi le quotidien Tennessean, citant « rapport interne et e-mails de l’agence » ils ont obtenu. Cela comprend les campagnes de vaccination contre le Covid-19 sur la propriété de l’école et l’envoi de rappels aux adolescents pour qu’ils reçoivent leur deuxième dose du vaccin.

SCOOP: Le ministère de la Santé du Tennessee interrompt toute vaccination contre les enfants – pas seulement pour COVID-19, mais toutes les maladies – sous la pression du GOP. Le personnel a ordonné de supprimer le logo de l’agence de tous les documents fournissant des informations sur les vaccins au public, par dox interne. https://t.co/PX0Rvpc6Ot – Brett Kelman (@BrettKelman) 13 juillet 2021

Des cartes postales et des e-mails de rappel seront envoyés aux parents, afin qu’ils ne soient pas « potentiellement interprété comme un racolage à des mineurs », selon un rapport de TDH cité par le quotidien basé à Nashville.

La décision aurait été prise personnellement par la commissaire à la santé, le Dr Lisa Piercey, et intervient après le limogeage lundi du Dr Michelle Fiscus, que le journal a décrit comme « L’ancien haut responsable des vaccins du Tennessee. »

Fiscus a affirmé que la décision était due à la pression des législateurs de l’État républicain qui avaient adopté « désinformation » sur les vaccins Covid-19. Elle s’est également plainte à CNN d’un « toxique » environnement au travail.

Le Tennessee a licencié son responsable des vaccins à cause de sa note de service soutenant la vaccination des mineurs. L’État a ensuite éliminé *toutes* la vaccination des mineurs peu de temps après.Dr. Michelle Fiscus : « Notre leadership a été toxique sous lequel travailler. » pic.twitter.com/TjrRTNhH6D – Le recomptage (@therecount) 13 juillet 2021

Lors d’une audience législative en juin, certains législateurs du GOP ont accusé TDH d’avoir contourné les parents et de faire pression sur les mineurs pour qu’ils se fassent vacciner en utilisant l’environnement scolaire. Certains conservateurs ont déclaré que Fiscus faisait pression pour vacciner les adolescents à l’insu ou sans l’approbation des parents, en utilisant ce que l’on appelle la doctrine du mineur mature, qui dit généralement que les enfants de 15 ans ou plus peuvent consentir à un traitement médical.

Merci aux législateurs du Tennessee ! Nous sommes là-dessus depuis plusieurs semaines. Le CDC et le TDOH prévoyaient des campagnes de vaccination dans les écoles du soir en utilisant la doctrine du mineur mature pour vacciner nos enfants sans notre permission. Il est plus facile pour les pairs et les enseignants de faire pression sur eux. pic.twitter.com/yoI0nP6uVd – Jan Galt (@chump24042266) 13 juillet 2021

Selon le Tennessean, le médecin-chef de TDH, le Dr Tim Jones, a déclaré au personnel qu’il devrait « pas de sensibilisation proactive concernant les vaccins de routine » et « aucune sensibilisation concernant le VPH [Human papillomavirus] vaccin. » Toutes les informations sur la vaccination scolaire devraient plutôt provenir du ministère de l’Éducation.

Le rapport du journal a provoqué une indignation généralisée parmi les démocrates. L’ancienne première fille devenue avocate de la santé publique Chelsea Clinton appelé le changement de politique « effroyable » avec potentiellement « conséquences tragiques » et a insisté sur le fait qu’il y avait « pas de défense raisonnable ou morale » de celui-ci.

« Le Trumpisme et l’extrémisme de droite anti-science nuisent et tuent les Américains » a déclaré l’écrivain de Mother Jones David Corn, tandis que Howard Fineman de la Yale School of Medicine a appelé les républicains « pro-mort et anti-science ».

Le médecin responsable du programme de vaccination du Tennessee a été licencié parce qu’elle faisait la promotion de la vaccination. C’est kafkaïen. Le Tennessee n’a que 38% complètement vaccinés. Maintenant avec l’épidémie à la croissance la plus rapide aux États-Unis (augmentation de 400% sur 2 semaines). Le GOP élu dans l’état est pro-mort et anti-science. https://t.co/KK5iG3Fni9 – (((Howard Forman))) (@thehowie) 13 juillet 2021

« Le Tennessee veut-il vraiment que les enfants ne soient pas vaccinés contre la rougeole, les oreillons ou la méningite ? » Membre du Congrès Ted Lieu (D-Californie) demandé sur Twitter.

« Nous avons gouverné par des boulots fous avec les compétences intellectuelles d’enfants de cinq ans sur des hauts de sucre, » a déploré Christopher Hale, membre de l’administration Obama et candidat démocrate au Congrès, qui a souligné que l’arrêt de la sensibilisation s’applique également aux vaccins contre la polio.

« Ils sont maintenant, genre, pro-polio ? » tweeté L’animatrice de MSNBC Rachel Maddow.

Le Tennessee a interrompu sa campagne de vaccination contre la polio auprès des enfants aujourd’hui. Vous avez bien entendu, c’est la campagne de vaccination contre la polio. Nous avons gouverné par des boulots de fous avec les compétences intellectuelles d’enfants de cinq ans sur des hauts de sucre. – Christopher Hale (@chrisjollyhale) 13 juillet 2021

Cependant, le CDC recommande la vaccination contre la polio à partir de 2 mois, avec des doses ultérieures jusqu’à l’âge de 6 ans. Les vaccins contre la rougeole, les oreillons et la rubéole (ROR) sont généralement administrés à partir de 12 mois, tandis que le CDC recommande des vaccins contre la méningite à partir de 11 ans. s’appliquerait à la sensibilisation scolaire des adolescents.

Le rapport Tenneseean comprenait une déclaration de la porte-parole de TDH, Sarah Tanksley, qui a déclaré que l’agence répondait à « une conversation nationale intense qui affecte le nombre de familles qui évaluent les vaccinations en général. »

« Le Tennessee est sur des bases solides en ce qui concerne la vaccination des enfants et continuera de maintenir en place des informations et des programmes pour les parents », dit Tanksley. « Nous sommes simplement conscients de la façon dont certaines tactiques pourraient nuire à ces progrès. »





Les vaccinations contre le Covid-19 dans les écoles sont interrompues en partie à cause de la faible demande, a-t-elle ajouté, mais aussi « par excès de prudence » parce qu’ils étaient « perçu par certains comme donnant une fausse impression concernant le consentement parental ».

« Bien que l’emplacement puisse changer, l’effort pour vacciner les personnes qui choisissent de le recevoir se poursuit », dit Tanksley.

