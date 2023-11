Les Démocrates demandent une enquête éthique sur Clarence Thomas

WASHINGTON – Les démocrates du comité de surveillance de la Chambre, dirigé par le représentant Jamie Raskin, démocrate du Maryland, demandent au président du comité, le représentant James Comer, républicain du Kentucky, d’ouvrir une enquête sur le juge de la Cour suprême Clarence Thomas et son incapacité à divulguer correctement un prêt qu’il a reçu d’un riche homme d’affaires.

La lettre, partagée pour la première fois avec USA TODAY, demande à Comer de lancer une enquête sur un prêt de 267 000 $ que Thomas a utilisé pour acheter un camping-car de luxe. Le prêt semble avoir été annulé par la suite.

“Nous vous demandons d’ouvrir une enquête sur l’omission apparente du juge de la Cour suprême des États-Unis, Clarence Thomas, de signaler un prêt converti en un cadeau en espèces de plus de 200 000 $ provenant d’un riche homme d’affaires, un paiement énorme qui a été utilisé pour acheter un autocar de luxe Prevost Marathon, “, lit-on dans la lettre.

Thomas a reçu le prêt, ce qui a été rapporté par le New York Times en août, en 1999 par Anthony Welters, cadre dans le secteur de la santé et ami proche du juge de la Cour suprême. Le camping-car Thomas acheté grâce au prêt était équipé d’une cuisine, de sièges en cuir, d’une chambre et arborait un motif de flamme orange et un pégase peint à l’arrière.

Welters a déclaré au New York Times que le prêt avait été « satisfait », mais les démocrates de la commission sénatoriale des finances ont déclaré dans un rapport que Thomas n’en avait jamais payé une « partie significative », le cas échéant. Les documents examinés par le comité ont révélé que Welters avait renoncé à la majeure partie ou à la totalité du prêt à Thomas, qui n’a jamais signalé le prêt dans ses déclarations financières.

Le rapport du comité sénatorial, dirigé par le président Ron Wyden, D-Ore., a déclaré : « Bien que des documents supplémentaires relatifs à l’accord de prêt puissent exister, les documents examinés par le personnel démocrate suggèrent que le juge Thomas n’a pas remboursé une partie importante du principal du prêt. “

L’avocat de Thomas a contesté le récit de Wyden.

La lettre décrit le prêt et l’incapacité de Thomas à le divulguer comme étant « stupéfiants », et les démocrates de la Chambre soulignent que si le prêt était annulé, Thomas était tenu de le déclarer dans ses déclarations de revenus et on ne sait pas s’il l’a fait.

“L’épisode soulève également d’importants problèmes fiscaux potentiels, étant donné qu’en vertu du Code des impôts, comme vous le savez, le juge Thomas aurait été tenu de déclarer toute dette annulée comme revenu réalisé dans ses déclarations de revenus des particuliers”, indique la lettre.

Les démocrates de surveillance de la Chambre ont également visé l’enquête de destitution des républicains de la Chambre sur le président Joe Biden et les allégations selon lesquelles il aurait bénéficié financièrement des relations commerciales étrangères de son fils, Hunter Biden. Comer a examiné attentivement les prêts que le président semblait avoir accordés à son frère en 2017 et 2018 – tous deux ont ensuite été remboursés.

En réponse, un porte-parole du comité dirigé par le GOP a déclaré à USA TODAY dans un communiqué que la lettre était une “tentative de détourner l’attention des preuves croissantes montrant que Joe Biden a bénéficié du fait que sa famille vendait la marque Biden dans le monde entier”.

Étant donné que les Républicains se concentrent sur les prêts de Biden, les Démocrates de surveillance de la Chambre ont déclaré qu’ils “ne peuvent que supposer et avoir confiance que vous ouvrirez une enquête sur la divulgation selon laquelle un juge de la Cour suprême en exercice a reçu un prêt de 267 230 $ d’un riche homme d’affaires qui n’a jamais été remboursé et n’a jamais été divulgué”. dans les dossiers éthiques », poursuit la lettre.

Thomas s’est retrouvé dans une situation délicate plus tôt cette année après qu’un rapport de ProPublica a révélé qu’il avait accepté de somptueux cadeaux de Harlan Crow, milliardaire et méga-donateur républicain. Le rapport et d’autres conclusions ultérieures ont déclenché un scandale éthique au sein de la Haute Cour et suscité un débat sur la question de savoir si la Cour suprême devrait adopter un code d’éthique pour une plus grande transparence.

Les démocrates du Sénat de la commission judiciaire de la chambre haute ont franchi une étape importante dans leur enquête en cours sur la réforme de l’éthique à la Cour suprême la semaine dernière, en promettant d’assigner Crow et d’autres riches donateurs qui ont fourni des cadeaux somptueux et des voyages de luxe aux juges.