Les démocrates demandent que des contrôles de relance directs récurrents soient inclus dans le projet de loi Covid parce que «  les familles méritent une certitude  »

Un GROUPE de démocrates du Sénat appelle à ce que des contrôles de relance directs récurrents soient mis dans le projet de loi Covid de Biden, affirmant que les familles «méritent une certitude» pendant que l’économie se remet de la pandémie.

Dans une lettre adressée au président, les dix sénateurs – dirigés par Ron Wyden de l’Oregon – ont demandé à l’administration d’inclure les paiements directs récurrents et les extensions automatiques de l’assurance-chômage dans le plan économique à long terme Build Back Better.

«Cette crise est loin d’être terminée et les familles méritent d’être assurées de pouvoir mettre de la nourriture sur la table et garder un toit au-dessus de leurs têtes», ont écrit les législateurs.

«Les familles ne devraient pas être à la merci de calendriers législatifs en constante évolution et de solutions ad hoc.»

Le paquet de secours du paquet de secours Covid de 1,9 billion de dollars de Joe Biden, qui comprenait des chèques de stimulation de 1400 $, a traversé la chambre basse la semaine dernière par 219-212 avec chaque républicain et deux démocrates votant contre les mesures.

Il irait maintenant au Sénat.

Les sénateurs qui ont écrit la lettre ont déclaré que l’assurance-chômage automatique était une nécessité pour maintenir à flot ceux qui avaient perdu leur emploi, tandis que les paiements directs étaient «cruciaux pour soutenir les familles en difficulté qui ne sont pas touchées par l’assurance-chômage».

Les deux modes de paiement combinés contribueraient à maintenir des millions de personnes au-dessus du seuil de pauvreté, ont-ils écrit.

Les sénateurs n’ont pas indiqué le montant ou la fréquence des paiements qu’ils suggéraient, ni le niveau d’admissibilité au revenu des bénéficiaires de paiements.

Les signatures sur la lettre comprenaient la Sens. Elizabeth Warren, Bernie Sanders, Edward J. Markey et Cory A. Booker, pour n’en nommer que quelques-uns.

Le plan économique à long terme Build Back Better allouerait des milliards à Covid-19 les efforts de vaccination et les tests, les écoles, les gouvernements étatiques et locaux et les prestations d’urgence sans emploi.

Les familles qui remplissent les conditions de revenu recevront 1 400 $ par personne dans le ménage, y compris les personnes à charge.

Cela signifie qu’une famille de cinq personnes avec deux parents et trois enfants recevrait un total de 7 000 $, au lieu de 3 000 $ des précédentes rondes de relance au cours desquelles seules les personnes à charge de moins de 17 ans recevaient de l’argent.

Les troisièmes paiements de relance disparaissent progressivement jusqu’à 100 000 $ de revenu annuel pour les déclarants individuels, 150 000 $ pour les chefs de famille et 200 000 $ pour les couples déclarant conjointement.

S’il passe le Sénat, Biden peut le signer avant le 14 mars, date à laquelle les allocations de chômage d’urgence expireront.

« Nous allons faire un pas de géant ce soir », a déclaré la présidente de la Chambre, Nancy Pelosi.

Les républicains ont déclaré que le projet de loi était trop cher et ont déclaré que trop peu de dollars pour l’éducation seraient dépensés rapidement pour rouvrir immédiatement les écoles.

Ils ont dit qu’il était chargé de cadeaux aux circonscriptions démocrates comme les syndicats et qu’il acheminait de l’argent vers des États dirigés par les démocrates qui, selon eux, n’en avaient pas besoin parce que leurs budgets avaient rebondi.

«À mes collègues qui disent que ce projet de loi est audacieux, je dis qu’il est gonflé», a déclaré le chef de la minorité parlementaire Kevin McCarthy, R-Calif.

Si tout se passe comme prévu pour les démocrates et que le paquet se dirige vers le bureau de Biden d’ici le 14 mars pour approbation finale, le premier contrôles de stimulus pourrait commencer à sortir la semaine du 22 mars, selon CNET.

Selon les rapports de Fox Business, les sénateurs ont associé leur demande à une poussée de la base du Progressive Change Institute et du Economic Security Project, de gauche, qui appelle d’autres législateurs à signer la proposition.

«La Géorgie a montré le pouvoir politique des chèques, et les données montrent que ces chèques ainsi que les allocations de chômage empêchent des millions de familles de sortir de la pauvreté», a déclaré Adam Green, cofondateur de PCI.

«Le président Biden pourrait s’attendre à un large soutien de l’ensemble du caucus démocrate s’il inclut des avantages récurrents dans son plan de relance économique à long terme Build Back Better.»