WASHINGTON – Trois législateurs démocrates pressent la juge de la Cour suprême Amy Coney Barrett de se récuser de l’une des affaires les plus médiatisées de la Cour ce trimestre en raison de ses liens avec l’organisation à but non lucratif conservatrice qui a interjeté appel.

Une fondation associée à Americans for Prosperity, qui a reconnu avoir dépensé «sept chiffres» en publicité pour soutenir Barrett lors de sa bataille de confirmation l’automne dernier, a porté une affaire qui sera débattue devant la plus haute cour du pays la semaine prochaine pour contester l’exigence de divulgation des principaux donateurs. aux organismes de réglementation des États de Californie.

Dans une lettre de trois pages examinée par USA TODAY, les législateurs affirment que la campagne des Américains pour la prospérité en faveur de Barrett représente l’apparence d’un conflit dans le différend en cours impliquant l’organisation caritative publique du groupe, la Fondation américaine pour la prospérité. Les deux groupes sont soutenus par le mégadonneur républicain Charles Koch.

« Le statut, la jurisprudence constitutionnelle et le bon sens semblent tous exiger votre récusation », a écrit le Sens. Sheldon Whitehouse, DR.I., et Richard Blumenthal, D-Conn., Tous deux membres du Comité judiciaire du Sénat, avec Rep Hank Johnson, D-Ga., Membre du comité judiciaire de la Chambre. « Au minimum, il devrait y avoir une explication publique des raisons pour lesquelles vous pensez que la récusation n’est pas requise en vertu de la loi fédérale. »

Barrett a refusé de commenter.

Whitehouse, une des principales voix sur la transparence à la Cour suprême, a interrogé Barrett sur l’affaire et si elle se récuserait lors de son audience de confirmation en octobre. Dans une réponse écrite, Barrett a déclaré qu’il serait alors inapproprié de se prononcer sur des « hypothèses » et que de telles questions ne pourraient être résolues que « par le biais de la procédure judiciaire ». Les juges ont accepté de prendre l’appel en janvier et les arguments sont fixés pour lundi.

« Parce que la Cour suprême a depuis accueilli l’affaire, ces questions ne sont plus abstraites ou hypothétiques, nous renouvelons donc la demande », ont écrit les démocrates.

Le jour même où le président Donald Trump a nommé Barrett à la cour, l’AFP a promis d’engager «tout le poids» de son organisation pour soutenir sa confirmation, y compris par une campagne publicitaire. Bien que le groupe n’ait pas révélé le montant d’argent qu’il dépenserait, il a déclaré au journal The Hill que ce serait «dans les sept chiffres».

L’appel de l’Americans for Prosperity Foundation a suscité un énorme intérêt de la part de groupes à but non lucratif et d’experts en financement de campagne à travers le pays. Le groupe soutient que la divulgation de ses plus grands donateurs aux régulateurs californiens jetterait «un froid à l’échelle nationale» sur les libertés d’association et d’expression du premier amendement et que les donateurs du groupe doivent rester confidentiels parce qu’ils ont été confrontés à «des menaces, du harcèlement et de la violence».

La Californie rétorque que l’Internal Revenue Service exige déjà que les groupes fournissent les informations et que l’État a besoin des mêmes données pour enquêter sur une fraude potentielle.

Un tribunal de district fédéral s’est rangé du côté des groupes à but non lucratif, estimant que l’État pouvait atteindre ses objectifs ou sa réglementation par des moyens moins invasifs. La Cour d’appel américaine du 9e circuit, basée en Californie, a infirmé la décision, estimant que l’exigence de divulgation de l’État «sert un intérêt gouvernemental important».

La Cour suprême devrait trancher le différend cet été.

L’Americans for Prosperity Foundation est un organisme de bienfaisance 501 (c) (3) qui «éduque le public sur les solutions du marché libre», selon sa requête à la Cour suprême. Les avocats du groupe ont décrit les Américains pour la prospérité comme son «organisation sœur», une 501 (c) (4) qui est «axée sur les changements politiques et législatifs». Charles et David Koch ont été « étroitement associés à ces organisations », selon la pétition.

David Koch est décédé en 2019.

La lettre des législateurs arrive à un moment où certains à gauche font pression pour des changements structurels à la Cour suprême. L’augmentation de la taille du banc de neuf membres a attiré le plus d’attention – et de critiques – mais plusieurs défenseurs recherchent également des changements tels qu’un processus formel de récusation pour les juges. L’idée a remporté un soutien bipartisan dans le passé, bien qu’elle ait été combattue par le juge en chef John Roberts et d’autres.

Fix the Court, un groupe non partisan qui recherche des limites de mandat pour les juges et une plus grande transparence, a documenté des affaires dans lesquelles plusieurs juges ont statué malgré des «conflits d’intérêts crédibles». Le groupe a exhorté le tribunal à faire connaître la raison d’une récusation dans les rares cas où un juge se retire d’une affaire.

Les juges se récusent parfois parce qu’ils ont été impliqués dans un litige en cours avant qu’il ne parvienne à la Cour suprême. Dans d’autres cas, un juge peut détenir des actions d’une société devant le tribunal ou avoir d’autres liens financiers ou personnels.

Le président Joe Biden a créé une commission de 36 membres plus tôt ce mois-ci, chargée d’étudier les changements structurels potentiels de la Cour suprême.