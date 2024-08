D’éminents démocrates ont inondé les ondes dimanche matin pour défendre le programme économique de la vice-présidente Kamala Harris – mais ils ont hésité à soutenir spécifiquement une proposition d’interdiction des prix abusifs qui a fait sourciller les républicains et certains économistes.

« Je pense que le fait de choisir cette seule proposition parmi les nombreuses qu’elle a présentées passe à côté de l’essentiel, à savoir que la vice-présidente Harris poursuit le travail du président Biden pour réduire les coûts auxquels sont confrontés les travailleurs américains », a déclaré le sénateur Chris Coons (D-Del.) à Shannon Bream sur « Fox News Sunday ».

Le gouverneur du Kentucky, Andy Beshear, a fait exception à la règle en parlant favorablement des poursuites engagées par l’État pour abus de prix, citant sa propre expérience datant de l’époque où il était procureur général du Commonwealth.

L’interdiction proposée des prix abusifs a fait la une des journaux la semaine dernière, lorsque Jason Furman, un économiste de l’Université de Harvard qui a travaillé dans l’administration Obama, a déclaré au New York Times que le plan de Harris « n’est pas une politique raisonnable ». Comité éditorial du Washington Post Il a également décrit les politiques économiques de Harris comme des « gadgets ».

Harris a dévoilé sa plateforme économique En Caroline du Nord, vendredi, elle a intensifié ses attaques contre les grandes entreprises qui font grimper les prix des produits alimentaires, ce qui s’éloigne nettement de la « Bidenomics », qui a souvent hésité à imputer la responsabilité de l’inflation aux grandes entreprises. Ses propositions politiques sont arrivées quelques jours seulement avant le début de la Convention nationale démocrate à Chicago cette semaine, où elle présentera plus en détail sa vision de l’avenir du parti.

L’ancien président Donald Trump s’est rapidement emparé de l’approche plus agressive de Harris, dire à une foule de supporters à Wilkes Barre, en Pennsylvanie, samedi, que même si son plan pouvait « sembler bon politiquement », il était « très dangereux » et « communiste ».

Le candidat républicain a redoublé d’efforts pour décrire Harris comme un « communiste » dimanche matin, publication sur X une fausse image de Harris portant du rouge sur un podium avec un drapeau représentant un marteau et une faucille en arrière-plan.

De nombreux démocrates ont rapidement soutenu le plan économique de Harris en termes généraux, décrivant son engagement à réduire les coûts pour les Américains et à renforcer la classe moyenne. Mais ils n’ont pas été jusqu’à approuver sans réserve son plan de hausse des prix.

La gouverneure du Michigan, Gretchen Whitmer, a déclaré sur NBC dans l’émission « Meet the Press » que « les gens interprétaient trop » les détails de la proposition de Harris. Elle a souligné à la fois la « responsabilité des entreprises » et la nécessité de la croissance des entreprises, notant qu’il « y a un équilibre ».

« Nous savons que nous devons favoriser la croissance des entreprises dans ce pays : la croissance des petites entreprises, la croissance des grandes entreprises pour des emplois bien rémunérés », a déclaré Whitmer. « Mais nous savons aussi que l’on ne peut pas abuser du consommateur américain et le faire souffrir juste pour améliorer ses résultats financiers. »

Dans l’émission « State of the Union » de CNN, le gouverneur de l’Illinois, JB Pritzker, a fait remarquer, comme Beshear, que les États s’étaient déjà attaqués à la hausse des prix et qu’il ne serait donc « pas déraisonnable » d’envisager également une telle mesure au niveau fédéral. Pritzker a également souligné les autres politiques économiques de Harris, comme l’augmentation du crédit d’impôt pour enfant et la baisse du coût du logement.

« Elle a avancé toute une série de propositions. Je sais que vous aimeriez en citer une ou deux, mais je veux juste dire que l’ensemble de ces propositions est vraiment bénéfique pour les Américains ordinaires qui travaillent au quotidien », a déclaré Pritzker à Jake Tapper de CNN.

Coons a également détourné les critiques républicaines à l’encontre du plan de Harris visant à augmenter les prix en soulignant ses propositions sur le logement et la réduction des prix des médicaments sur ordonnance pour les personnes âgées.

« Soyons clairs, je sais que Kamala Harris croit au libre marché », a déclaré Coons. « Je ne pense pas qu’il y ait quoi que ce soit de communiste dans le fait de vouloir rendre le logement et les médicaments sur ordonnance plus abordables. »

Le chef de la minorité, Hakeem Jeffries, a déclaré qu’il était « raisonnable » d’examiner les prix abusifs et la manière dont le gouvernement peut y mettre un terme, sans toutefois approuver cette politique, mais en ajoutant que « les démocrates de la Chambre sont impatients de travailler avec Kamala Harris pour réduire les coûts ».

« La vice-présidente Harris dit simplement que nous devons nous assurer que les marchés fonctionnent correctement. C’est la manière de faire américaine », a déclaré Jeffries, également dans une interview avec Jake Tapper sur « State of the Union » de CNN.

Beshear a fait exception à la règle, en soutenant la proposition et en la comparant à des politiques similaires dans son État et dans d’autres États républicains, en citant un exemple du Texas. « Le procureur général du Texas a poursuivi les auteurs de violations de prix abusifs, et je ne pense pas que quiconque puisse prétendre qu’il est impliqué dans la fixation des prix, et le vice-président non plus. Il faut que cela soit fondé sur des preuves », a-t-il déclaré dans une interview avec l’animatrice de CBS Margaret Brennan dans l’émission « Face the Nation ».

Beshear a comparé la plateforme aux lois sur les prix abusifs qu’il a défendues en tant que procureur général, comme le prix de l’essence dans le Kentucky.

« Ce n’est pas différent de ce que Teddy Roosevelt a fait pour briser les monopoles », a-t-il ajouté, citant les actions d’un président républicain du début du XXe siècle. « Il s’agit simplement de s’assurer que nous disposons des réglementations et des outils appropriés pour garantir que tout le monde joue le jeu de manière équitable et selon les règles. »