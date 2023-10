WASHINGTON — Les démocrates de la Chambre se disent tout simplement déconcertés par la décision prise vendredi par leur collègue le représentant Dean Phillips de lancer une contestation primaire de longue haleine contre le président Joe Biden, avertissant que ses actions ont tué une carrière politique autrefois prometteuse et pourraient augmenter les chances de Donald Trump. pour gagner la Maison Blanche.

“Il a un très bon cœur. Et je crois qu’au fond, il pense que c’est la bonne chose à faire. Mais c’est tout le contraire”, a déclaré un démocrate de la Chambre proche de Phillips. “C’est destructeur. Il torpille complètement sa carrière et détruit toute bonne volonté au sein du Parti démocrate. Et il n’a pas de voie – il n’y a pas de voie. C’est donc un exercice futile.”

Démocrate modéré du Minnesota, Phillips est un membre bien-aimé du caucus démocrate et était considéré comme une étoile montante à Capitol Hill. Il y a moins d’un an, ses collègues l’ont élu au sein de l’équipe dirigeante en tant que coprésident des opérations politiques et de communication des démocrates de la Chambre. Il a récemment démissionné de ce poste après avoir appelé à ce qu’un principal challenger se présente contre Biden, arguant que le président, à 80 ans, est trop vieux pour un autre mandat (Phillips a 54 ans).

Son affabilité personnelle et sa popularité au sein du caucus sont une des principales raisons pour lesquelles peu de gens sont disposés à parler publiquement de la tentative chimérique de Phillips à la Maison Blanche contre le président sortant. En privé, cependant, ils n’y voient aucun sens, suggérant que ce sera une impasse politique pour Phillips.

“C’est un casse-tête”, a déclaré vendredi un deuxième démocrate de la Chambre, un sentiment repris par de nombreux autres membres du parti depuis que Phillips a commencé à flirter avec une offre au cours de l’été. « C’est un membre formidable, un bon penseur stratégique. Je ne sais pas ce qu’il espère réaliser.

Un troisième démocrate de la Chambre des représentants a déclaré qu’il s’était creusé la tête en essayant de trouver une explication à la candidature présidentielle apparemment aléatoire et de dernière minute de Phillips.

« Il est très apprécié au sein du caucus et je ne comprends pas ce qu’il espère accomplir ici. Je ne dis pas cela simplement comme une déclaration rhétorique : je ne comprends vraiment pas quel est le problème”, a déclaré le troisième législateur lors d’un entretien téléphonique vendredi. “Je ne sais pas s’il espère se prononcer en faveur d’un certaine cause, soulever un problème qui ne retient pas l’attention ou s’il a un autre objectif, mais je ne l’ai pas entendu clairement exprimé.

“Je crains donc qu’en l’absence de ce type d’articulation, il semble qu’il le fasse d’une manière qui pourrait éventuellement nuire à la réputation de Biden”, a poursuivi le législateur.

Un quatrième démocrate a envoyé cet emoji par SMS lorsqu’on l’a interrogé sur Phillips 2024 : 🤷‍♀️.

“Je pense qu’il croit sincèrement qu’il faut une primaire et il pense qu’il fait la bonne chose”, a déclaré le démocrate. dit.

Dans un e-mail de collecte de fonds pour Biden, le gouverneur du Minnesota, Tim Walz, démocrate et ancien membre de la Chambre, a semblé se moquer de la candidature de Phillips, mais d’une manière très « gentille du Minnesota ».

« Vous savez, je dois dire ceci à propos du Minnesota : c’est un État formidable, plein de gens formidables. Et parfois, ils font des choses folles », a écrit Walz vendredi dans le pitch, qui ne mentionnait pas le nom de Phillips. « Comme établir le record du monde du plus grand nombre de ballons de basket lancés en même temps (c’est vrai) ou remporter le plus grand nombre de championnats WNBA (allez Lynx !). Et parfois… ils font eux-mêmes des émissions politiques. Mais c’est pour un autre e-mail.

Le seul député en exercice à avoir été élu président fut James Garfield, en 1880.

Phillips, qui a déposé vendredi sa candidature à la présidence du New Hampshire, n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Élu lors de la vague anti-Trump qui a ramené les démocrates de la Chambre au pouvoir en 2018, Phillips a fait pression pour la courtoisie et le bipartisme en politique. Mais il a également été l’une des voix les plus fortes exigeant un changement générationnel dans un parti dirigé par des septuagénaires et des octogénaires.

En 2022, Phillips était l’un des rares jeunes législateurs appelant à du « sang neuf » pour remplacer le triumvirat de longue date des démocrates de la Chambre : Nancy Pelosi, Steny Hoyer et Jim Clyburn, qui ont tous 80 ans.

Ces dirigeants se sont effectivement retirés après les élections de mi-mandat de l’année dernière. Aujourd’hui, après que plusieurs démocrates de premier plan ont rejeté ses appels à ce que quelqu’un s’attaque à Biden, qui aura 81 ans le mois prochain, Phillips a décidé de le faire lui-même.

Dans des interviews, Phillips met en avant des sondages montrant que les électeurs sont préoccupés par l’âge de Biden et tire la sonnette d’alarme sur le fait que Biden perdrait face au favori du Parti républicain, Donald Trump, aux élections générales.

“Les sondages le disent, les chiffres le disent, mais surtout, les gens le disent. (…) Ce qui compte, c’est que les gens le disent dans les conversations. Ils le disent à chacun de leurs élus, ils” Je le dis autour des tables de cuisine de leurs quartiers, dans leurs garages, dans leurs fermes, dans leurs cafés”, a déclaré Phillips aux journalistes dans son bus de campagne à Concord, dans le New Hampshire.

“Et le fait que les gens ne soient pas entendus est la raison pour laquelle nous avons la colère dans le pays”, a-t-il poursuivi. “Donc la réponse est oui, il va perdre. Et je ne suis pas le seul à penser cela. Je suis peut-être l’un des rares à vouloir simplement le dire à voix haute.”

Un démocrate de la Chambre qui représente un district swing a déclaré qu’il pensait que la candidature de Phillips finirait par aider la candidature de Biden à la réélection.

“D’une certaine manière, je pense que l’arrivée de Dean va forcer les gens à se débattre plus tôt qu’ils ne le souhaitent peut-être pour savoir qui ils veulent vraiment, qui est à leurs côtés et pour eux, et qui peut gagner”, a déclaré le législateur. “Et je pense que dans toutes ces dimensions, ce sera très évidemment Joe Biden… Cela forcera, et en quelque sorte catalysera les gens, à se rassembler pour le président, moi y compris.”

À mi-mandat de 2018, Phillips a cédé un siège du GOP à la colonne démocrate lorsqu’il a battu le représentant républicain sortant Erik Paulsen. Depuis lors, Phillips a siégé au sein du Problem Solvers Caucus bipartisan et a travaillé avec des républicains, notamment le représentant Richard Hudson, RN.C., et French Hill, R-Ark., sur des sujets tels que les questions militaires et d’entrepreneuriat.

Il fait partie des membres les plus riches du Congrès. Avant d’arriver à Washington, il dirigeait l’entreprise familiale de vins et spiritueux, Phillips Distilling, et a contribué au lancement de Talenti Gelato et d’une entreprise de café.

En mai, Phillips s’est entretenu avec NBC News au Vietnam Memorial et a partagé l’histoire émouvante de sa recherche du site de l’accident d’hélicoptère au Vietnam où son père, un jeune capitaine de l’armée, avait été tué il y a un demi-siècle.

«C’était devenu une mission», a déclaré Phillips à propos de son parcours. « Et quand je suis arrivé là-bas, je me souviens avoir pensé : ‘C’est ici qu’il a rendu son dernier souffle.’ Et pour moi, c’était comme un endroit où je pouvais faire ma première.