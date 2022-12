Les démocrates décident de faire de la Caroline du Sud, et non de l’Iowa, le premier État votant

WASHINGTON (AP) – Les démocrates ont voté vendredi pour supprimer l’Iowa en tant qu’État principal du calendrier des nominations présidentielles et le remplacer par la Caroline du Sud à partir de 2024, un remaniement spectaculaire défendu par le président Joe Biden pour mieux refléter l’électorat profondément diversifié du parti.

Le bras chargé de l’élaboration des règles du Comité national démocrate a pris la décision de dépouiller l’Iowa de la position qu’il occupe depuis cinq décennies après que des effondrements techniques ont déclenché le chaos et entaché les résultats du caucus 2020 de l’État. Le changement intervient également après une longue pression de certains des principaux dirigeants du parti pour commencer à choisir un président dans des États moins blancs, en particulier compte tenu de l’importance des électeurs noirs en tant que base électorale la plus fidèle des démocrates.

La discussion sur la priorisation de la diversité a suscité une réaction si passionnée lors de la réunion du comité à Washington que le président du DNC, Jaime Harrison, a essuyé ses larmes lorsque la membre du comité, Donna Brazile, a suggéré que les démocrates avaient passé des années à ne pas se battre pour les électeurs noirs : « Savez-vous ce que c’est que de vivre ? un chemin de terre ? Savez-vous ce que c’est que d’essayer de trouver de l’eau courante propre ? »

“Savez-vous ce que c’est que d’attendre et de voir si la tempête va vous passer et que votre toit est toujours intact?” a demandé Brazile. “C’est de cela qu’il s’agit.”

Le comité a approuvé le déplacement de la primaire de Caroline du Sud au 3 février et le vote du Nevada et du New Hampshire trois jours plus tard. La Géorgie partirait la semaine suivante et le Michigan deux semaines plus tard.

Cette décision marque un changement radical par rapport au calendrier actuel, qui a permis à l’Iowa de tenir les premiers caucus du pays depuis 1972, suivis de la première primaire du New Hampshire depuis 1920. Le Nevada et la Caroline du Sud sont allés ensuite depuis l’élection présidentielle de 2008, lorsque les démocrates ont procédé pour la dernière fois à une refonte majeure de leur calendrier primaire.

Les changements devront encore être approuvés par l’ensemble du DNC lors d’un vote probablement au début de l’année prochaine, mais il suivra presque certainement l’exemple du comité d’élaboration des règles.

Le calendrier remanié pourrait en grande partie être sans objet pour 2024 si Biden choisit de briguer un second mandat, mais pourrait refaire les cycles présidentiels démocrates par la suite. Le président a déclaré pendant des mois qu’il avait l’intention de se présenter à nouveau, et les assistants de la Maison Blanche ont commencé à discuter de la dotation en personnel pour sa probable campagne de réélection, même si aucune décision finale n’a été prise.

Le DNC prévoit également de revoir le calendrier principal avant 2028, ce qui signifie que d’autres changements pourraient survenir avant cette date.

Biden a écrit jeudi dans une lettre aux membres du comité des règles que le parti devrait supprimer complètement les caucus “restrictifs” car leurs règles sur la participation en personne peuvent parfois exclure la classe ouvrière et d’autres électeurs. Il a également déclaré aux chefs de parti en privé qu’il aimerait voir la Caroline du Sud passer en premier pour mieux s’assurer que les électeurs de couleur ne sont pas marginalisés alors que les démocrates choisissent un candidat à la présidence.

Quatre des cinq États maintenant sur le point de commencer la primaire du parti sont des champs de bataille présidentiels, ce qui signifie que l’éventuel vainqueur démocrate serait en mesure de jeter les bases dans d’importants lieux d’élections générales. C’est particulièrement vrai pour le Michigan et la Géorgie, qui ont tous deux voté pour Donald Trump en 2016 avant de passer à Biden en 2020. L’exception est la Caroline du Sud, qui n’est pas devenue démocrate dans une course présidentielle depuis 1976.

Les cinq premiers États votants seraient positionnés pour voter avant le Super Tuesday, le jour où une grande partie du reste du pays organise des primaires. Cela donne aux premiers États une influence démesurée, car les espoirs de la Maison Blanche qui luttent pour collecter des fonds ou gagner du terrain politique abandonnent souvent avant de visiter une grande partie du reste du pays.

Scott Brennan, membre du comité des règles de l’Iowa, a déclaré que “les petits États ruraux” comme le sien “doivent avoir une voix dans le processus de nomination présidentielle”.

“Les démocrates ne peuvent pas oublier des groupes entiers d’électeurs au cœur du Midwest sans causer de dommages importants au parti dans les nouvelles générations”, a déclaré Brennan.

Le Comité national républicain a déjà décidé de maintenir le caucus de l’Iowa comme premier concours de sa primaire présidentielle de 2024, garantissant que les espoirs du GOP à la Maison Blanche – dont Trump – ont continué à y faire fréquemment campagne.

Le whip de la majorité à la Chambre Jim Clyburn, le seul démocrate du Congrès de Caroline du Sud et l’un des principaux partisans de Biden au Congrès, a déclaré que le président l’avait appelé jeudi pour l’informer de ses efforts pour faire progresser son État.

“Je n’ai pas demandé à être le premier”, a déclaré Clyburn. “C’était son idée d’être le premier.”

L’approbation de Biden par Clyburn en 2020 a stimulé la campagne présidentielle en berne du candidat juste avant la primaire de Caroline du Sud, qu’il a remportée largement. Cela a aidé Biden à se débarrasser des premières pertes dans l’Iowa, le New Hampshire et le Nevada et a finalement pris la Maison Blanche.

“Il sait ce que la Caroline du Sud a fait pour lui, et il l’a démontré à maintes reprises, en respectant la Caroline du Sud”, a déclaré Clyburn.

Pourtant, le vote du comité des règles a été sérieusement repoussé, certains États promettant d’ignorer complètement les changements. Et ce malgré le fait que le panel ait approuvé le libellé disant que les États pourraient perdre tous leurs délégués à la convention nationale du parti s’ils tentaient de violer les nouvelles règles.

L’Iowa et le New Hampshire ont déclaré que les lois de leurs États les obligeaient à passer avant les autres, et ils ont l’intention de se conformer à celles-ci, et non aux décrets du DNC. Seuls les membres du comité de l’Iowa et du New Hampshire se sont opposés à la proposition qui a été adoptée vendredi, tous les autres la soutenant.

Le Nevada, avec sa population fortement hispanique, a d’abord hésité à partager la deuxième place avec le New Hampshire, un État situé à 2 500 milles. La voix d’Artie Blanco, membre du comité du Nevada, s’est fissurée alors qu’elle s’opposait au changement.

“Si nous voulons construire une relation solide avec les Latinos”, a déclaré Blanco, “alors le Nevada doit être seul à une date et ne pas avoir à partager cette date.”

Après plus de discussions, Blanco a déclaré plus tard qu’elle soutiendrait le nouveau calendrier. Ce n’était “pas idéal” pour son état de partir le même jour qu’un autre, a-t-elle dit, mais “nous acceptons quelle est la volonté du président”.

Harrison a déclaré que la nouvelle liste de cinq États à vote anticipé devra montrer qu’ils s’efforcent de déplacer leurs primaires à ces dates d’ici le début de l’année prochaine ou risquent de perdre leur place. Certaines législatures d’État fixent des dates primaires; d’autres demandent à leurs secrétaires d’État ou aux directeurs de leurs partis d’État de le faire.

Le président du DNC s’est étouffé après le vote alors qu’il parlait de la Caroline du Sud ayant autrefois été le site de la première attaque de la guerre civile et étant maintenant en ligne pour mener la primaire de son parti.

“Cette proposition reflète le meilleur de notre parti dans son ensemble, et elle continuera à rendre notre parti et notre pays plus forts”, a déclaré Harrison.

___

L’écrivain Associated Press Meg Kinnard a contribué de Columbia, SC

Will Weissert, Associated Press