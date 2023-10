WESTFIELD – Le Comité démocratique de Westfield a approuvé les candidats aux élections de cette année.

Braiden McElhaney est candidat au poste de législateur du comté de Chautauqua, district 19 Westfield/Ripley. Il est à ce jour le plus jeune candidat. En tant que résident permanent de Westfield, il a consacré sa vie au service. Il est un Eagle Scout et s’est porté volontaire en tant que chef des Boy Scouts et des Louveteaux. Il est ancien président de Westfield Community Engagement Collaborative. Il a donné des cours particuliers et enseigné dans le domaine de l’éducation de la petite enfance. Il est actuellement inscrit à l’Université du Grand Canyon et prépare un diplôme en études judiciaires et en plaidoyer. Après avoir obtenu son diplôme en 2024, il envisage de poursuivre ses études en droit.

En tant que candidat au poste de législateur de comté, ses objectifs et ses expériences passées s’alignent étroitement sur les responsabilités du législateur de comté, qui comprennent l’audit et le contrôle, les services sociaux, la planification et le développement économique, les installations publiques et la sécurité publique. Il serait un atout pour n’importe lequel de ces comités compte tenu de son expérience antérieure. Il a développé une plateforme de bon sens avec 5 valeurs fondamentales : idées spécifiques, faits et science, économie responsable, priorité aux personnes et durabilité. Pour plus d’informations sur sa candidature vous pouvez visiter son site Internet https://www.braidenforcountylegislator.com.

Andrea Babcock se présente à nouveau au poste de greffier municipal. Elle est soutenue par les partis républicain et démocrate car elle travaille pour la ville de Westfield plutôt que pour n’importe quel parti. Elle est responsable de tous les dossiers de notre ville. Elle est également une mine d’informations. Elle est une travailleuse dévouée et occupe ce poste depuis 2016.

David Babcock est candidat au poste de superviseur des autoroutes de la ville. Il est également soutenu par les partis républicain et démocrate. Il occupe ce poste et sert notre communauté au cours des 15 dernières années. Il a gardé nos routes en bon état l’été et les a déneigées l’hiver.

James Spann est candidat au poste de Town Justice : il a compétence en matière de circulation urbaine, de petites créances, d’affaires civiles et d’infractions pénales. Il est juste et impartial. Il donne le ton pour une commune sûre et sécurisée où chacun se sent entendu et soutenu. Il occupe ce poste depuis 28 ans et a été juge de village pendant 6 ans auparavant.

Cynthia Carlson se présente au conseil municipal : elle réside à Westfield depuis 2009. Elle occupe une position unique pour ce poste car elle est propriétaire d’une maison dans le village et propriétaire foncière dans le canton. Elle cherche à garantir que cette communauté reste une communauté dynamique, sûre et saine pour tous. Pour plus d’informations sur sa campagne, envoyez un e-mail à [email protected]

Le jour du scrutin est le 7 novembre. Pour plus d’informations sur le vote, l’inscription ou le transport vers les pôles, veuillez contacter carlsonforto[email protected], https://www.braidenforcountylegislator.com.







