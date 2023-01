Les démocrates de Statehouse embrassent une réalité inconnue: la pleine puissance

LANSING, Michigan – Pour la première fois en 40 ans, une session législative a commencé dans le Michigan la semaine dernière avec un gouverneur démocrate, un contrôle démocrate de la Chambre et du Sénat et une voie plausible pour que des décennies d’objectifs de politique libérale deviennent loi .

Quelques heures après avoir prêté serment, les démocrates de l’Assemblée législative ont annoncé leur intention de codifier les droits des LGBTQ, d’abroger une interdiction de l’avortement inapplicable mais toujours en vigueur et de se débarrasser d’une soi-disant loi sur le droit au travail détestée par les syndicats.

Le nouveau pouvoir démocrate au Michigan intervient alors que le parti prendra également en charge le Maryland, le Massachusetts et le Minnesota, rétablissant le contrôle des démocrates sur les Statehouses à un niveau jamais vu depuis 2009, au cours des premiers mois de la présidence de Barack Obama.

Les démocrates auront un soi-disant trifecta – le contrôle du poste de gouverneur et des deux chambres législatives – dans 17 États, selon les données de la Conférence nationale des législatures des États et de Ballotpedia. C’est encore moins que les 22 États où les républicains ont le contrôle total, mais c’est un retour majeur d’une décennie perdue pour les démocrates au niveau de l’État, qui ont été matraqués à mi-mandat en 2010 et 2014 et, pas plus tard qu’en 2017, avaient le contrôle exclusif à seulement six capitales. Un peu plus de personnes vivront désormais dans des États sous contrôle démocrate total que dans ceux sous contrôle républicain total.