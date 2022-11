Les démocrates de Pennsylvanie ont conservé les banlieues et gagné des électeurs ruraux

HARRISBURG, Pennsylvanie (AP) – Après que Joe Biden a remporté la victoire en Pennsylvanie en 2020, les démocrates dans des courses extrêmement importantes pour le gouverneur et le Sénat américain ont remporté des victoires éclatantes en comparaison lors des élections de mardi.

Ils ont de nouveau augmenté le score dans les banlieues à gauche et réduit les pertes dans les zones rurales et périurbaines où l’ancien président Donald Trump est populaire.

D’autres démocrates sur le bulletin de vote dans l’État du champ de bataille présidentiel ont remporté les trois courses au sort pour le Congrès et ont érodé les majorités du GOP à l’Assemblée législative de l’État alors que le parti a dépassé les attentes tout en soutenant un Biden impopulaire.

“Cela signifie que notre camp s’est vraiment révélé”, a déclaré le sénateur américain Bob Casey, un démocrate de Pennsylvanie. « Il ne suffisait pas de réduire les marges dans les comtés ruraux. Vous deviez également avoir un grand vote démocrate.

Rassemblement après rassemblement, les électeurs démocrates ont déclaré qu’ils s’efforçaient de repousser ce qu’ils considéraient comme une menace républicaine d’interdire l’avortement et – dans un État toujours troublé par les mensonges de Trump sur les élections de 2020 – de saper définitivement la démocratie elle-même.

Les records de dépenses de l’État dans les courses au poste de gouverneur et au Sénat ont chuté alors que la Pennsylvanie a enregistré sa meilleure participation à mi-mandat depuis des décennies – et alors que les démocrates continuent d’essayer d’exorciser les démons de la défaite d’Hillary Clinton lors de l’élection présidentielle de 2016.

Le gouverneur élu Josh Shapiro, procureur général de l’État pour deux mandats, et le sénateur élu John Fetterman, lieutenant-gouverneur de l’État, ont remporté des victoires décisives, malgré la popularité déclinante de Biden à la Maison Blanche et la faible participation de Philadelphie, la plus grande ville de l’État. et un bastion démocrate.

Ils ont compensé cela avec une autre solide performance dans les banlieues autour de Philadelphie et de Pittsburgh et des performances meilleures que 2020 dans les zones rurales et périurbaines au rouge profond.

“Ce sont deux fonctionnaires de l’État que les gens connaissaient, ils connaissaient leur travail et ils allaient tous les deux partout”, a déclaré Casey. “Ils sont allés partout en tant qu’élus, mais ils sont aussi allés partout en tant que candidats.”

L’Associated Press a appelé les courses pour Shapiro et Fetterman tôt mercredi. Avant la fermeture des bureaux de vote, certains responsables électoraux avaient averti que le décompte des voix pourrait s’éterniser pendant des jours dans une course serrée sans vainqueur déclaré.

Biden a gagné par 1 point de pourcentage en 2020 pour ramener la Pennsylvanie dans la colonne des démocrates et propulser Biden à la Maison Blanche. Alors que les votes étaient toujours comptés mercredi, Shapiro était en avance de 13 points et Fetterman de 3 points.

Dans son discours de victoire, Fetterman a crédité sa stratégie et son slogan de campagne “chaque comté, chaque vote”, soulignant son objectif envers les électeurs blancs de la classe ouvrière qui avaient fui le Parti démocrate lors des récentes élections et procuré des marges massives à Trump.

Fetterman – un héros dans les cercles progressistes nationaux – l’a fait malgré sa politique, qui, selon les républicains et même certains démocrates, est trop à gauche pour la majeure partie de la Pennsylvanie. De nombreux démocrates, cependant, en sont venus à voir le Fetterman de 6 pieds 8 pouces, à la tête rasée, tatoué et portant un sweat à capuche comme un moyen de réintroduire le parti auprès des électeurs mécontents et de la classe ouvrière qui ont afflué vers Trump.

Shapiro – un vétéran des voyages dans l’État, à la fois en tant que candidat et en tant que procureur général – est boutonné et poli, contrairement à Fetterman, et a adopté des positions médianes pour mettre l’accent sur la sensibilisation des républicains.

Les deux étaient des puissances de collecte de fonds qui ont bien coordonné leurs campagnes, partagé des ressources et fait campagne avec des candidats à la baisse, disent les démocrates.

Le contraste avec leurs adversaires était saisissant. Ils se sont heurtés à deux novices politiques chargés d’un lourd bagage politique et se sont évités pendant la campagne électorale.

Les républicains ont nommé un candidat au poste de gouverneur, Doug Mastriano, sénateur de l’État et colonel à la retraite de l’armée, que certains chefs du parti avaient averti qu’il était trop extrême pour remporter une élection dans cet État politiquement modéré.

En plus de soutenir une interdiction complète de l’avortement, sans exception, Mastriano a chassé les électeurs modérés avec ses actions le 6 janvier 2021, alors qu’il se trouvait devant le Capitole américain avec des manifestants pro-Trump et les regardait attaquer la police.

Pour le Sénat, les républicains ont nommé le Dr Mehmet Oz, qui a déménagé du New Jersey dans la maison de sa belle-famille dans la banlieue de Philadelphie pour se présenter en Pennsylvanie.

Même avec l’approbation de Trump, il a à peine survécu à une campagne primaire brutale au cours de laquelle il a été présenté comme un élitiste libéral hollywoodien et a eu du mal à se connecter avec de nombreux électeurs républicains.

Trump avait tenté de soutenir Oz et Mastriano avec un rassemblement samedi sur un territoire ami dans l’ouest de la Pennsylvanie. Mais même là, dans le comté de Westmoreland, Oz et Mastriano ont vu des marges de victoire bien inférieures à la victoire de près de 30 points de Trump en 2020.

Les démocrates voient maintenant une stratégie sur laquelle s’appuyer pour de futures victoires : faire sentir leur présence dans tout l’État, au lieu d’essayer d’augmenter les marges dans les centres urbains et les banlieues conviviales.

“La nuit dernière, cela rend les choses beaucoup plus faciles”, a déclaré Mike Mikus, un stratège de campagne démocrate dans l’ouest de la Pennsylvanie. « Et il n’y a aucun doute sur la faiblesse d’Oz et de Mastriano ; ils étaient tous les deux extrêmement faibles. Mais dans une élection de mi-mandat, parfois cela n’a pas d’importance, c’est pourquoi il était si important pour Fetterman et Shapiro de construire une opération solide.

La campagne de Shapiro a souligné ce mercredi, affirmant qu’elle “allait partout” et était sur la bonne voie pour marquer la plus grande marge pour un candidat non sortant au poste de gouverneur depuis 1946.

Il a répertorié les résultats de sept comtés pour démontrer comment Shapiro avait amélioré ses marges par rapport à Biden en 2020, y compris de 20 points de pourcentage dans plusieurs comtés.

“Shapiro a fait campagne massivement là où les autres démocrates ne gagnent pas souvent”, a déclaré la campagne de Shapiro.

Il a souligné son lancement de campagne à Johnstown – au cœur du territoire de l’acier et du charbon autrefois dominé par les démocrates, maintenant dominé par les républicains – et le lancement de sa tournée en bus à Erie, un comté traditionnellement démocrate que Trump a renversé en 2016.

“La performance historiquement solide de Josh s’est tenue dans les comtés du Commonwealth où les démocrates ont souvent du mal”, a déclaré la campagne.

___

Suivez Marc Levy sur Twitter : twitter.com/timelywriter.

___

En savoir plus sur les problèmes et les facteurs en jeu à mi-mandat sur https://apnews.com/hub/explaining-the-elections. Et suivez la couverture électorale de l’AP des élections de 2022 sur https://apnews.com/hub/2022-midterm-elections.

Marc Lévy, Associated Press