Alors que le gouverneur de New York, Andrew Cuomo, fait face à des accusations croissantes de harcèlement sexuel et à des révélations selon lesquelles sa politique a conduit à un nombre élevé de décès de Covid-19 dans les maisons de retraite, ses collègues démocrates s’apprêtent à révoquer ses pouvoirs d’urgence.

Les démocrates, qui ont des supermajorités à la fois à l’Assemblée de New York et au Sénat de l’État, ont atteint un «Accord informel» sur un projet de loi qui priverait Cuomo des pouvoirs qui lui ont été accordés l’année dernière pour faire face à la pandémie de coronavirus, a rapporté Bloomberg mardi citant la députée Patricia Fahy d’Albany.

Toute modification ou renouvellement des décrets sur le coronavirus de Cuomo devrait être approuvé par le législateur.

Le projet de loi est un autre revers pour Cuomo, qui a passé l’année dernière à se réjouir des éloges des médias pour sa gestion de la pandémie, a reçu un prix Emmy pour ses briefings sur le virus et a même publié un livre sur le leadership dans la lutte contre Covid-19.

Les problèmes actuels de Cuomo, cependant, ne sont pas liés aux révélations selon lesquelles lui et ses collaborateurs ont caché le nombre réel de décès dans les maisons de soins infirmiers – un résultat direct des ordonnances du gouverneur les obligeant à accepter des patients porteurs d’un coronavirus – du ministère de la Justice.

Au lieu de cela, les médias et les démocrates se concentrent sur la série d’accusations de harcèlement sexuel et d’agression d’au moins trois femmes – dont un membre de l’équipe de campagne 2020 du président Joe Biden.

Après que le troisième accusateur se soit manifesté lundi, la représentante Kathleen Rice (D-New York) a appelé Cuomo à démissionner. Deux sénateurs d’État et une députée – démocrates tous – ont fait la même demande.

Lors d’une conférence de presse conjointe avec la présidente de la Chambre des communes Nancy Pelosi (D-Californie) mardi, le président du Caucus démocrate Hakeem Jeffries (D-New York) a cessé d’appeler à la démission de Cuomo, mais a déclaré là-bas. «Doit être une enquête complète, approfondie et sérieuse» dans les allégations de harcèlement sexuel.

Il « Il ne me semble pas qu’il y ait de motivation politique » derrière les revendications, a ajouté Jeffries. Pelosi a dit qu’elle «Associés» elle-même avec les commentaires de Jeffries.

L’enquête sur la conduite de Cuomo avec les trois accusateurs – dont deux sont d’anciens membres du personnel du gouverneur – est gérée par le procureur général de New York, Letitia James, également démocrate.

Ayant nié toutes les accusations au début, dimanche, Cuomo s’est excusé d’être « espiègle » et faire « blagues, » en disant qu’il «A taquiné les gens sur leur vie personnelle, leurs relations, sur le fait de se marier ou de ne pas se marier. Je veux dire aucune offense et seulement essayer d’ajouter un peu de légèreté et de plaisanterie à ce qui est une affaire très sérieuse.

La demi-excuse a été rejetée par les critiques comme «Gaslighting.»

Alors que la fortune du gouverneur au sein du parti peut sembler sombre, les efforts des démocrates pour enquêter sur Cuomo et réduire ses pouvoirs se sont concentrés sur les accusations de harcèlement sexuel, tout en ignorant entièrement les milliers de décès dans les maisons de retraite.

Cela a incité certains critiques à spéculer que les accusations de « MeToo » visent à éliminer Cuomo seul, tout en couvrant d’autres gouverneurs démocrates – Gretchen Whitmer du Michigan, Gavin Newsom de Californie, Phil Murphy du New Jersey et Tom Wolf de Pennsylvanie – qui ont fait la même chose. avec les maisons de retraite, avec le même résultat mortel.

