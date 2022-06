Les démocrates de New York contraints de choisir entre Nadler et Maloney à la primaire

Certains des riches démocrates de Manhattan sont obligés de choisir leur camp entre les représentants Jerry Nadler et Carolyn Maloney, deux des législateurs les plus puissants du parti, dans une course primaire qui oppose les titulaires les uns aux autres dans le 12e arrondissement nouvellement redessiné de la ville.

Les législateurs, collègues de longue date à la Chambre, doivent maintenant se battre pour sauver leurs sièges après qu’un tribunal a ordonné à New York Le 12e district du Congrès sera redessiné. Il englobe maintenant une grande partie de l’ancien quartier de Nadler dans l’Upper West Side et de Maloney dans l’Upper East Side.

Les deux organisent des collectes de fonds avant la primaire du 23 août, forçant certains des donateurs les plus riches de la Big Apple, dont beaucoup sont habitués à soutenir les deux candidats lors des élections précédentes, à déclarer leur alliance dans ce qui pourrait être l’une des campagnes les plus chères de la Chambre des mi-mandats de 2022.

Hank Sheinkopf, un stratège vétéran des démocrates de New York, estime que 5 millions de dollars ou plus pourraient être dépensés par ou au nom de chaque candidat.

« À tous points de vue, le genre de pâte qui achète des maisons de consultants politiques dans les Hamptons », a-t-il déclaré dans une interview à CNBC. La campagne de Maloney a débuté en avril avec plus d’un million de dollars en main, tandis que l’organisation politique de Nadler est entrée au deuxième trimestre avec un peu moins de 850 000 dollars, selon les derniers documents déposés par la Commission électorale fédérale. Il y a au moins quatre candidats démocrates en lice pour le nouveau district, dont Suraj Patel, qui a déjà travaillé dans l’équipe avancée du président Barack Obama.

Maloney a déclaré à CNBC dans un communiqué qu’elle avait activement collecté des fonds pour la primaire au cours des 18 derniers mois et a déclaré que ses partisans étaient convaincus qu’elle devrait représenter le district nouvellement redessiné. Un représentant de Nadler n’a pas renvoyé de demande de commentaire.

« Ils savent que mon bilan de réalisations éprouvées pour NY-12 mérite mon retour dans les couloirs du Congrès pendant encore deux ans, et avec leur soutien, je serai en mesure de communiquer mon message d’accomplissement afin que les électeurs, nouveaux et anciens, sachent , aussi », a déclaré le législateur vétéran.

Nadler préside le puissant comité judiciaire de la Chambre tandis que Maloney est président du comité de surveillance et de réforme de la Chambre, sans doute tout aussi puissant.

New York a connu l’une des élections à la Chambre les plus chères de la campagne 2020, avec des dépenses dans la course au siège de la représentante Alexandria Ocasio-Cortez totalisant plus de 30 millions de dollars, selon les données du Center for Responsive Politics, non partisan. Plus de 930 millions de dollars sont venus de donateurs basés dans la région métropolitaine de New York lors des élections de 2020 aux candidats se présentant aux élections à travers le pays, selon les données.

Alan Rubin, directeur du bureau des affaires gouvernementales du cabinet d’avocats Blank Rome, a déclaré dans une interview qu’il organisait une collecte de fonds pour Nadler fin juin au bureau de son entreprise à New York. Charles Myers, l’ancien vice-président de la société d’investissement Evercore, a déclaré qu’il hébergerait Maloney chez lui à New York en juillet.

Un groupe de dirigeants de Blank Rome devrait assister à la collecte de fonds pour Nadler, a déclaré Rubin, avec des billets allant jusqu’à 5 800 $ par personne. Le comité d’action politique de l’entreprise pourrait également contribuer à la campagne primaire de Nadler, a-t-il déclaré. Les lois électorales fédérales permettent aux particuliers de donner jusqu’à 5 800 $ par campagne à chaque cycle électoral, souvent 2 900 $ chacun étant réservés aux élections primaires et générales.

Rubin a concédé qu’il faisait partie d’un groupe de donateurs qui sont dans une position délicate pour décider comment participer à la primaire et qui soutenir, étant donné qu’ils sont proches des deux candidats.

Les données du Center for Responsive Politics montrent que Rubin a donné au moins 2 000 $ à la campagne de Maloney pendant le cycle électoral de 2020 et aucun à Nadler. Myers a contribué à la fois à Maloney et à Nadler au fil des ans.

« J’assimile cela au fait d’avoir des amis qui sont des amis de couples avec vous et votre conjoint pendant 20 ans, puis ils divorcent », a déclaré Rubin. « Chacun vous demande de participer avec son amitié. C’est une position très, très délicate. »

Rubin a déclaré que lui et d’autres membres de l’entreprise avaient décidé de soutenir Nadler, en partie à cause de son rôle à la tête des éditions 2019 et 2021. enquêtes et procès en destitution contre l’ancien président Donald Trump en tant que président du comité judiciaire. Trump a été acquitté deux fois par le Sénat. Le comité de Maloney a également mené plusieurs enquêtes sur le Trump administration.

Myers a déclaré à CNBC qu’il allait accueillir Maloney pour un événement de collecte de fonds de campagne chez lui, car elle était sa représentante à New York avant le redécoupage et il est convaincu qu’elle aura le dessus sur Nadler auprès du monde des affaires. « Je pense que la plupart des chefs d’entreprise qui vivent dans une plus grande partie du district de Carolyn – c’est-à-dire l’Upper East Side – vont la soutenir », a déclaré Myers.

Maloney et Nadler ont déjà vu certains des mêmes donateurs donner à leurs campagnes respectives lorsqu’ils représentaient chacun différentes parties de New York, laissant certains financiers choisir d’aider les deux.

Par exemple, John Catsimatidis, le PDG du conglomérat Red Apple Group, qui, selon Forbes, a une valeur nette de plus de 3 milliards de dollars, a contribué aux courses précédentes de Maloney et Nadler pour le Congrès. Bien que les documents déposés par la FEC indiquent qu’il a contribué 5 800 $ à Maloney ce cycle, Catsimatidis a déclaré à CNBC dans un SMS qu’il prévoyait de donner un « chèque personnel » à chacun des deux principaux candidats et considère les candidats comme des « amis ».

Stephen Ross et Jeff Blau, dirigeants du géant immobilier Related Companies, ont tous deux contribué aux campagnes de Nadler et Maloney lors des élections précédentes, selon les archives de la FEC.

Les membres de la riche famille Lauder, héritiers de la riche fortune d’Estee Lauder, ont contribué à chaque candidat dans le passé, selon les archives. La famille a une valeur nette de plus de 40 milliards de dollars, selon Forbes.

Un porte-parole de Ross et Blau a refusé de commenter. Un porte-parole des membres de la famille Lauder n’a pas renvoyé de demande de commentaire.

Note de l’éditeur : après la publication de cet article, la porte-parole de Blank Rome, Abby Moriarty, a déclaré à CNBC que la société avait désormais des « plans en cours » pour organiser également une collecte de fonds pour Maloney en juillet.