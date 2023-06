Les démocrates de l’Oregon votent pour infliger une amende aux sénateurs absents au milieu du débrayage du GOP

Inscrivez-vous à l’e-mail quotidien Inside Washington pour une couverture et une analyse exclusives des États-Unis envoyées dans votre boîte de réception Recevez notre e-mail gratuit Inside Washington

Les démocrates du Sénat de l’Oregon prévoient de commencer à infliger des amendes à leurs collègues absents au cours d’un débrayage républicain d’un mois, une décision qu’ils espèrent incitera les législateurs à boycotter à revenir à la chambre alors que des centaines de projets de loi languissent au milieu de l’impasse partisane.

Dans un geste de procédure jeudi, les démocrates ont voté pour infliger une amende de 325 $ aux sénateurs chaque fois que leur absence prive la chambre du quorum des deux tiers dont elle a besoin pour mener ses affaires. Le montant reflète le salaire quotidien moyen des législateurs, selon le bureau du président du Sénat démocrate, Rob Wagner.

« Les Oregoniens travaillent pour gagner leur vie tous les jours, et ils ne sont pas payés lorsqu’ils ne se présentent pas », a déclaré Wagner en s’adressant au Sénat. « Nous avons une énorme pile de projets de loi assis là-bas sur ce chariot, attendant juste que nous les prenions, débattions et votions. »

La grève républicaine d’un mois – la plus longue de l’histoire de l’Assemblée législative de l’Oregon – a de nouveau empêché le Sénat d’atteindre le quorum jeudi. Mais la chef de la majorité démocrate au Sénat, Kate Lieber, citant un article de la constitution de l’État, a demandé que le Sénat oblige les membres absents à assister et inflige une amende de 325 $ aux absents pour chaque jour où le quorum n’est pas atteint. Sa demande a été votée et approuvée par les autres démocrates présents au Sénat.

L’article de la Constitution de l’Oregon cité par les démocrates stipule que même si les deux tiers des membres ne sont pas présents, « un plus petit nombre peut se réunir… et obliger la présence des membres absents ».

Le chef de la minorité républicaine au Sénat, Tim Knopp, a condamné le plan en tant que représailles.

La plupart des sénateurs républicains ne se sont pas présentés aux séances au sol depuis le 3 mai, refusant le quorum et bloquant des centaines de projets de loi, y compris ceux sur l’avortement, les soins affirmant le genre et le contrôle des armes à feu qui ont suscité un débat acharné à l’Assemblée législative.

Knopp a déclaré que les républicains ne reviendraient au Sénat que le dernier jour de la session législative, le 25 juin, pour adopter le budget et les projets de loi « bipartites ».

La gouverneure démocrate Tina Kotek a déclaré mercredi que ses pourparlers pour mettre fin à l’impasse avaient échoué et que Knopp souhaitait que le projet de loi sur l’avortement et les soins affirmant le genre soit « substantiellement modifié ou mort ».

Kotek a déclaré que négocier sur cette mesure, qui a déjà été adoptée par la Chambre, n’est pas une option.

Après que les républicains ont organisé des débrayages précédents en 2019, 2020 et 2021, les électeurs en novembre dernier ont approuvé une mesure de vote par une marge de près de 70 % qui était censée arrêter les débrayages. Les législateurs avec 10 absences injustifiées ou plus seraient disqualifiés de la réélection au cours du prochain mandat, selon le titre et le résumé de la mesure.

Mais le texte de la mesure indique que la disqualification s’applique au « mandat suivant l’élection après la fin du mandat actuel du membre ». Les républicains considèrent cela comme signifiant que les boycotteurs qui sont réélus en 2024 pourraient être candidats, puisque leur mandat actuel se termine en janvier 2025 – avec la disqualification à venir pour les élections de 2028.

Le porte-parole du secrétaire d’État, Ben Morris, a déclaré que le ministère demandait un avis juridique au ministère de la Justice de l’Oregon et suivrait ses conseils. Le ministère de la Justice travaille actuellement sur l’avis juridique, a déclaré mercredi Roy Kaufmann, porte-parole du procureur général Ellen Rosenblum, dans un courriel.

Les sénateurs républicains devraient déposer des contestations judiciaires si la division électorale du secrétaire d’État les empêche de s’inscrire comme candidats en septembre.