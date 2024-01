Les démocrates de l’Oregon proposent des changements pour corriger la mesure 110, mais suscitent les critiques des législateurs du GOP, des procureurs et d’autres.

(Mise à jour : ajout d’une vidéo, commentaires du législateur de Bend ; les procureurs et les shérifs sont mécontents d’une proposition moins stricte)

Un problème clé pour certains : une proposition visant à reclasser la possession en tant que délit de classe C et non A.

BEND, Oregon (KTVZ) — Après des semaines d’audiences à Salem, le comité mixte de l’Assemblée législative de l’Oregon sur la lutte contre la toxicomanie et la sécurité communautaire a présenté sa proposition de législation visant à corriger les failles très critiquées de la mesure 110 qui, selon eux, élargira le traitement de la toxicomanie. dissuader la consommation publique de drogues et améliorer la sécurité de la communauté.

Le panel a été formé à la suite de vives critiques concernant le déploiement et les impacts de la mesure 110 approuvée par les électeurs, en particulier la décriminalisation de petites quantités de drogues dans un contexte d’abus et d’overdoses, dont beaucoup sont mortelles.

Le représentant Jason Kropf, un démocrate de Bend, a déclaré lors de la présentation de mardi : « En ce qui concerne la possession de drogues, nous allons faire de la possession d’une petite quantité de drogues comme le fentanyl et la méthamphétamine un délit de classe C, avec l’exigence que les forces de l’ordre offrez d’abord à ces gens une porte en matière de santé comportementale.

Les modifications apportées à la mesure impliqueraient que la possession d’une quantité « personnelle » de drogues illégales devienne un délit de classe C, passible d’une peine pouvant aller jusqu’à 30 jours de prison ou d’une amende de 1 250 $.

Désormais, en vertu de la mesure 110, la possession de moins d’un gramme de fentanyl ou d’héroïne, par exemple, ne constitue qu’une infraction passible d’une contravention et d’une amende maximale de 100 $.

Selon la proposition, une citation pourrait être rejetée en appelant une ligne d’assistance téléphonique 24 heures sur 24 pour effectuer un dépistage de la toxicomanie dans les 45 jours, mais ceux qui ne font pas de dépistage ne sont pas pénalisés pour non-paiement de l’amende.

Le sénateur Tim Knopp, un républicain de Bend, fait partie des républicains qui ne pensent pas que la proposition soit suffisamment stricte : « Je pense qu’il doit y avoir une capacité de protection pour ceux qui se trouvent dans cet établissement, et une certaine discrétion pour le propriétaire en tant que tel. pour pouvoir assurer la sécurité de ces personnes et prendre une décision à ce sujet. »

La Coalition pour corriger et améliorer la mesure de vote 110 a déclaré dans un communiqué : « Tout ce qui ne va pas jusqu’à reclasser les drogues mortelles comme un délit de classe A sera insuffisant pour orienter efficacement plus de personnes vers davantage de traitements plus rapidement. »

En outre, l’Union américaine des libertés civiles de l’Oregon a repoussé les propositions des démocrates, affirmant que la sanction supplémentaire « garantirait que nos crises de dépendance et de sans-abrisme se poursuivront pendant des années ».

Les modifications proposées à la mesure 110, tant par les démocrates que par les républicains, devraient être officiellement présentées lors de la session législative de février. Les législateurs n’auront que 35 jours pour débattre du pour et du contre et adopter un projet de loi, dès le début de la session le 5 février.

D’autres changements proposés à la mesure incluent que les personnes arrêtées pour possession de petites quantités de drogue soient orientées vers un spécialiste du soutien par les pairs. S’ils se présentent à la réunion, ils ne seront pas accusés de possession. Dans le cas contraire, l’infraction pourrait être portée devant le parquet.

Et en parlant des procureurs, une coalition comprenant des procureurs et des shérifs de l’Oregon, qui ont proposé leur propre ensemble de solutions, a exprimé sa déception face à la proposition des démocrates d’un délit de classe C contre un délit de classe A.

Voici leur déclaration :

Voici la déclaration complète des coprésidents du comité sur leur proposition, ainsi que les communiqués de presse de réaction que nous avons reçus jusqu’à présent :

Présentation d’une législation visant à étendre le traitement de la toxicomanie, à dissuader la consommation publique de drogues et à améliorer la sécurité communautaire

Salem, minerai. – Aujourd’hui, le Comité mixte sur la lutte contre la toxicomanie et la sécurité communautaire a présenté ses proposition législative lutter contre la crise de la drogue en élargissant l’accès au traitement de la toxicomanie, en dissuadant la consommation publique de drogues et en améliorant la sécurité communautaire. La proposition est le résultat d’un effort bipartisan de quatre mois pour trouver des solutions qui augmenteront l’accès au traitement de la toxicomanie, préviendront la dépendance, nettoieront nos communautés et assureront la sécurité des habitants de l’Oregon.

“Nous devons étendre de toute urgence le traitement de la toxicomanie et la prévention de la toxicomanie dans notre État, tout en arrêtant les trafiquants de drogue, en confisquant les drogues dures et en nettoyant les déchets et les graffitis”, a déclaré Kate Lieber, chef de la majorité au Sénat (D – Beaverton), coprésidente du comité mixte. “Nous ne résoudrons pas ce problème du jour au lendemain, mais ce plan apportera aux gens l’aide dont ils ont besoin, nettoiera nos communautés et sauvera des vies.”

“Nous avons dit lorsque nous avons lancé ce nouveau processus de comité à l’automne que nous allions aborder ce problème à la fois du point de vue de la santé publique et du point de vue de la sécurité publique”, a déclaré Représentant Jason Kropf (D – Bend), coprésident du comité mixte. “Avec cette proposition, nous unissons les systèmes de santé publique et de sécurité publique pour créer autant de voies efficaces vers le traitement et le rétablissement que possible grâce à des solutions éprouvées et fondées sur des preuves.”

La législation sera présentée comme un amendement au projet de loi 4002 une fois que la session législative de 2024 débutera le 5 février. Le comité tiendra des audiences publiques sur le projet de loi au cours de la prochaine session législative. L’amendement initial au projet de loi comprendra des dispositions qui placeront l’Oregon sur la voie de :

Accroître l’accès au traitement médicamenteux (MAT) en :

Interdire aux assureurs maladie, aux régimes d’assurance maladie et aux organismes de soins coordonnés (OCC) d’imposer une autorisation préalable ou un autre examen de l’utilisation des médicaments utilisés pour traiter les troubles liés à l’usage de substances.

Permettre aux pharmaciens de prescrire et de délivrer des renouvellements d’urgence de médicaments utilisés pour traiter les troubles liés à la consommation d’opioïdes et exiger que les régimes d’assurance maladie remboursent le coût des renouvellements d’urgence.

Exiger de la Commission de politique sur l’alcool et les drogues (ADPC) qu’elle étudie la suppression des obstacles aux interventions MAT dans les services d’urgence et fasse rapport de ses recommandations à l’Assemblée législative.

Garantir des soins cohérents et de haute qualité dans tout l’État en :

Appliquer les normes d’adéquation du réseau CCO pour les prestataires aux prestataires de traitement de la toxicomanie.

Rendre le système de traitement de la toxicomanie réceptif au fentanyl en :

Prolonger les suspensions d’aide sociale pour permettre à un centre de traitement ou à un centre de dégrisement de détenir une personne incapable pendant 72 heures (au lieu de 48 heures) en raison du fait que le fentanyl reste dans le corps d’un individu plus longtemps que les autres opioïdes.

Construire davantage de cliniques communautaires éprouvées pour traiter les besoins en matière de santé mentale et de troubles liés à l’usage de substances en :

Expansion Clinique de santé comportementale communautaire certifiée opérations dans l’Oregon et établir le programme au sein de l’Oregon Health Authority. Les services minimum pour ces centres de santé seront identifiés dans le projet de loi. Le projet de loi obligera l’OHA à soumettre un plan aux Centers for Medicare et Medicaid Services pour ajouter de nouvelles cliniques de santé comportementale communautaires certifiées à un programme de démonstration d’ici le 15 janvier., 2025 et demander l’approbation d’une participation financière fédérale au programme d’ici septembre 2025.

Prévenir l’itinérance chez les personnes en rétablissement en :

Étendre les normes de logement équitable pour couvrir les personnes prescrites par MAT. Il sera interdit aux établissements de soins de longue durée et aux établissements d’hébergement de refuser d’admettre une personne en raison de son implication dans un traitement médicamenteux pour un trouble lié à l’usage de substances.

Renforcer les effectifs en matière de traitement de la toxicomanie et de santé mentale en :

Exiger que l’ADPC étudie et formule des recommandations à l’Assemblée législative d’ici 2025 sur les moyens de réduire les obstacles à l’accréditation des prestataires de traitement des troubles liés à l’usage de substances.

Protéger nos enfants des drogues en :

Exiger que l’ADPC étudie et formule des recommandations sur des stratégies spécifiques pour améliorer l’accès au traitement des troubles liés à l’usage de substances pour les jeunes.

Arrêter les trafiquants de drogue en :

Poursuivre davantage de trafiquants de drogue en rétablissant la loi de l’Oregon telle qu’elle était pendant 34 ans avant le 2021 Hubbell décision, garantissant qu’une personne possédant une grande réserve de drogues et d’accessoires puisse être accusée de livraison d’une substance contrôlée.

Créer des sanctions plus sévères pour le trafic de drogue dans un parc public et à moins de 500 pieds des centres de traitement des troubles liés à l’usage de substances et des refuges pour sans-abri.

Demander aux tribunaux de maintenir en prison les trafiquants de drogue dangereux avant leur procès. Le projet de loi ordonnerait au Comité consultatif sur la justice pénale du juge en chef d’évaluer les critères de libération avant le procès pour les personnes arrêtées pour livraison et fabrication de substances contrôlées.

Dissuader l’usage public et confisquer les drogues en :

Construire un chemin depuis l’utilisation publique et la possession jusqu’à la récupération en créant un délit de classe C pour possession avec des exigences pour un programme de déviation pour créer davantage de sorties vers le traitement. Un programme de déviation préalable à la réservation doit être proposé à une personne et refusé avant qu’elle puisse être poursuivie pour possession d’une substance contrôlée. La déviation consiste en une intervention de santé comportementale visant à aider les individus à suivre un traitement contre la toxicomanie, à soutenir leur rétablissement de la dépendance et à les mettre en contact avec le soutien de leurs pairs. Un délit de classe C pour possession de drogue est passible d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à 30 jours et d’une amende de 1 250 $ – la même classe de délit qu’un petit vol.

Donner aux policiers un moyen de confisquer légalement les drogues, car la loi actuelle ne précise pas clairement leur autorité pour le faire. La création d’un délit de classe C donnera aux agents cette base légale pour éliminer les drogues dangereuses de nos rues. Le délit de classe C permettra également aux agents de mettre fin à la consommation publique de drogues – une conséquence involontaire de la mesure 110.

Surveiller les interactions avec les forces de l’ordre en :

Exiger que toute application de la livraison d’une substance contrôlée et de la possession d’une substance contrôlée – y compris les interpellations et les poursuites initiées par les agents – soit signalée à la Commission de justice pénale. Les données seront surveillées pour détecter les disparités raciales et autres disparités démographiques. Le CJC fera rapport chaque année à l’Assemblée législative de ses conclusions à partir d’août 2025.

Augmenter le financement des services d’urgence en santé mentale et en toxicomanie en :