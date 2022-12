Les démocrates de l’Iowa remettent en question leur identité sans les premiers caucus de la nation

Les caucus sont ce qui a lancé Jimmy Carter et Barack Obama sur leurs routes vers la Maison Blanche, et où des générations de membres du parti et de journalistes politiques se sont fait les dents alors qu’un État qui ne se classait qu’au 30e rang en termes de population est devenu, pendant un certain temps, le centre de l’univers politique et de l’information. La disparition apparente de cette époque est survenue alors qu’un parti de plus en plus diversifié, poussé par M. Biden, cherchait un État de lancement plus représentatif que l’Iowa presque entièrement blanc, et alors que l’Iowa a plongé hors de la carte des champs de bataille des élections générales.