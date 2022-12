Les démocrates de l’Iowa et du New Hampshire dis

Depuis un demi-siècle, le calendrier des nominations présidentielles est régulier et prévisible. Mais, vendredi, le comité des règles et statuts de la DNC a décidé de faire exploser le processus primaire de 2024.

Le comité a approuvé un nouveau calendrier primaire qui a mis fin au statut de l’Iowa en tant qu’État précoce et remet en question la place du New Hampshire sur le calendrier.

Le calendrier a été proposé par le président Joe Biden plus tôt cette semaine et diminue considérablement, voire met fin, aux places de longue date de l’Iowa et du New Hampshire dans les concours de nomination démocrates. Les deux étaient des États où Biden a mal fait en 2020. Dans une lettre proposant le changement de calendrier, cependant, Biden a souligné la nécessité de garantir que les électeurs de couleur aient un rôle plus important dans le processus de nomination.

Le nouveau calendrier place la Caroline du Sud en premier le samedi 3 février 2024, une décision qui a surpris les meilleurs démocrates de l’État de Palmetto. Le projet de calendrier comprend ensuite le New Hampshire et le Nevada trois jours plus tard le 6 février, suivis de la Géorgie le 13 février et du Michigan le 27 février. Le Comité national démocrate au complet ratifiera presque certainement ce calendrier au début de l’année prochaine.

Cela signifie que le concours de nomination démocrate commencera par la Caroline du Sud, le seul État où Tom Steyer en 2020 et Al Sharpton en 2004 ont terminé parmi les trois premiers lors d’une primaire présidentielle. Cependant, il est probable que cela déclenche une ruée chaotique sur l’état qui passe en premier.

Les partis politiques nationaux ne déterminent pas quand les États organisent leurs concours de nomination. C’est l’objet de la loi de l’État. Cependant, les partis nationaux sont pleinement en droit de sanctionner les États qui ne respectent pas leurs règles sur la manière d’organiser des concours de nomination, ou de rejeter complètement les résultats.

Avant de déployer ce nouveau calendrier, le Parti démocrate a déjà ajouté plus de mordant à sa capacité à sévir contre les États qui s’opposent au DNC pour organiser des concours de nomination plus tôt dans la primaire. Les récentes modifications des règles donnent au parti plus de latitude pour sévir contre les candidats qui font campagne dans des États qui organisent des concours non autorisés.

En fixant le calendrier, la résolution adoptée vendredi exige également que les élus des États s’engagent à respecter les règles du DNC, sinon ils perdent leur position en tant qu’État précoce. En Géorgie, il faut que Brad Raffensperger, le secrétaire d’État républicain, certifie qu’il organisera la primaire présidentielle de l’État le 13 février. Cela obligerait soit la Géorgie à organiser deux primaires présidentielles entièrement distinctes, soit l’État de Peach à sauter la ligne en le processus de nomination des républicains. Un porte-parole de Raffensperger n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Mais la Géorgie est un spectacle secondaire dans ce domaine. Les véritables cibles sont l’Iowa et le New Hampshire, qui ont été les deux premiers États des primaires présidentielles démocrates pendant des générations et ont toujours été la cible de ressentiment en conséquence. Supprimer l’Iowa du calendrier accomplit cela proprement. L’État a été une cible évidente depuis son fiasco dans la communication des résultats lors des caucus de 2020, qui étaient en partie le résultat de changements de règles imposés à l’État Hawkeye par le Parti démocrate national. Scott Brennan, membre du DNC de l’Iowa, a déclaré à Vox : « Nous sommes déçus et pensons que le calendrier adopté ignore une vaste partie des États-Unis. Il n’y a pas d’état de pré-fenêtre dans les fuseaux horaires Central ou Mountain. “

Dans la primaire présidentielle républicaine, l’Iowa conserve son rôle traditionnel de premier concours de nomination et il n’y a aucune raison pour que les démocrates de l’État ne puissent pas ignorer le DNC et y aller en même temps. L’ensemble des médias nationaux seront déjà campés dans l’État et tout concours bénéficiera d’une couverture importante même si les caucus ne représenteraient rien de plus qu’un concours de beauté glorifié.

Les nouvelles règles ciblent également implicitement le New Hampshire et créent un conflit dans lequel l’État ne peut légalement se conformer aux règles du DNC. En vertu de la loi de l’État, la primaire du New Hampshire doit avoir lieu en premier dans le pays, sept jours avant tout autre État. (L’Iowa n’est pas en conflit avec cela car un caucus est jugé suffisamment différent d’une primaire.)

L’entrée en vigueur de la résolution du DNC exigerait que le gouverneur républicain du New Hampshire Chris Sununu et Jason Osborne, le chef de la majorité du GOP House de l’État, acceptent non seulement d’abroger la première loi primaire de l’État, mais également de modifier la loi électorale de l’État. pour permettre un vote anticipé plus répandu. Dans un communiqué, Sununu a déclaré: «C’était la décision de Joe Biden, et encore une fois, il l’a ratée. … La bonne nouvelle est que notre primaire sera toujours la première et que la nation ne sera pas tenue à un processus inférieur aux normes dicté par Joe Biden et le Parti démocrate.» Osborne a simplement dit sarcastiquement à Vox: «Oui, j’ai une lettre pour le DNC. J’ai hâte de l’envoyer.

Joe Sweeney, l’ancien directeur exécutif du Parti républicain du New Hampshire et représentant de l’État là-bas, a déclaré à Vox: «Je dirais qu’il est plus probable que le président Biden revienne dans le New Hampshire pour faire campagne à nouveau après tout cela que n’importe quel républicain du New Hampshire cède à l’intimidation du DNC. concernant notre loi FITN … Le New Hampshire ne sera pas intimidé par DC et certainement pas par le comité des règles du DNC ou le président.

Ray Buckley, le président de longue date du Parti démocrate du New Hampshire, a succinctement déclaré aux journalistes : “Nous aurons le premier dans le pays, et quelles que soient les sanctions qu’ils auront, qu’il en soit ainsi.”

Cela crée un conflit en spirale sur le calendrier et ouvre la possibilité à d’autres États de devenir voyous et de progresser. Il y a un précédent à cela. Avant la primaire présidentielle de 2008, le calendrier final n’a été fixé qu’en décembre 2007, et même alors, il y a eu un conflit au sujet du Michigan et de la Floride qui devenaient voyous et organisaient des primaires au mépris du DNC, qui n’a été résolu que le 31 mai 2008, à la toute fin du processus primaire.

Mais c’est une année où les conflits de calendrier ont relativement peu de conséquences. Si, comme prévu, Biden se présente à la réélection, il est peu probable qu’il soit confronté à un défi sérieux pour la nomination. Cela signifie que tout conflit sur le calendrier se produira lors d’une élection susceptible d’être un fait accompli.

Mais ce que cela signifie, c’est qu’il existe un précédent établi avant 2028, qui sera un champ largement ouvert, pour minimiser le rôle de l’Iowa et du New Hampshire. Cela ouvrira la porte à de nouveaux combats, sur exactement quels États passeront en premier, cela se produira avec des candidats potentiels postulant pour que le calendrier les aide.

Malgré toutes les critiques de l’Iowa et du New Hampshire comme trop blancs ou trop ruraux ou trop non représentatifs du Parti démocrate, leur place sur le calendrier a au moins fourni une certitude et un électorat qui, pour le meilleur ou pour le pire, était habitué à contrôler les candidats à la présidentielle. Ce n’est plus le cas à l’avenir. La prochaine primaire présidentielle démocrate compétitive se déroulera sans calendrier prédéfini ni règles de conduite claires.

En attendant, le calendrier présidentiel républicain est fixé et une foule de candidats se présenteront comme d’habitude dans l’Iowa et le New Hampshire avant 2024, tandis que le Parti démocrate national pourrait entrer en guerre avec les partis des États dans les deux États.