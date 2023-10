Les démocrates de l’Iowa cèdent à la DNC et déplaceront les résultats du caucus au Super Tuesday

Le Parti démocrate de l’Iowa a cédé au plan du Comité national démocrate (DNC) et repoussera la publication des résultats de son caucus 2024 jusqu’au Super Tuesday, selon une lettre obtenue par la Daily Caller News Foundation.

Cette décision fait suite à la proposition précédemment annoncée du DNC, approuvée par le président Joe Biden, de décaler le calendrier 2024, remplaçant ainsi le statut de premier candidat de l’Iowa dans le pays par celui de la Caroline du Sud, dont la primaire démocrate aura lieu le 3 février. tiendra toujours son caucus en personne le 15 janvier, mais produira ses résultats de préférence présidentielle le 5 mars, lorsque plus d’une douzaine d’États organiseront leurs concours de nomination, selon la lettre envoyée par la présidente du Parti démocrate de l’Iowa, Rita Hart, aux règles du DNC et Comité des statuts. (EN RELATION : Un éminent représentant démocrate se manifeste et déclare que le DNC a déplacé les primaires pour stimuler Biden)

« Nous pensons que ce plan de sélection des délégués est définitivement un compromis, qu’il répond aux exigences énoncées par le comité des règles et statuts et qu’il est conforme à la loi de l’Iowa pour 2024″, a déclaré Hart lors d’une réunion vendredi annonçant cette décision. « J’ai été rassuré à plusieurs reprises par le comité des règles et statuts et par ses coprésidents que les discussions sur le calendrier de nomination présidentielle seront à nouveau ouvertes pour 2028, où j’espère que l’Iowa rivalisera fortement pour avoir une voix significative dans la sélection de notre candidat démocrate. candidat. »

Les Républicains tiendront toujours leur caucus le 15 janvier, conservant le statut de premiers du pays, selon un communiqué de presse. Le président du GOP de l’Iowa, Jeff Kaufmann, a critiqué cette décision dans un communiqué et a critiqué le Parti démocrate de l’État pour son « incompétence ».

« Les tentatives constantes et répétées visant à contrecarrer le précieux caucus First-in-the-Nation de l’Iowa n’ont rien de nouveau », a déclaré Kaufmann dans un communiqué. « Bien que différentes tactiques aient été déployées cette année – y compris la complicité et l’incompétence du Parti démocrate de l’Iowa – le Parti républicain de l’Iowa et le Comité national républicain continueront de défendre résolument notre système d’exclusion vieux d’un demi-siècle, pour assurer le triomphe. de démocratie de base qui, en fin de compte, renforce notre processus de nomination présidentielle.

Le DNC et Biden n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires du DCNF.

