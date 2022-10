Les démocrates de l’Indiana poussent la question de l’avortement alors que le vote anticipé commence

INDIANAPOLIS (AP) – Les électeurs de l’Indiana peuvent commencer à voter tôt et en personne mercredi pour les élections du 8 novembre au cours desquelles les démocrates recherchent une réaction contre l’interdiction de l’avortement par l’État soutenue par les républicains approuvée au cours de l’été.

Les républicains dans les courses les plus serrées évitent largement la question de l’avortement tout en mettant l’accent sur les sujets économiques alors qu’ils cherchent à étendre leur domination sur les bureaux de l’État et l’Assemblée générale.

Le sénateur républicain américain Todd Young cherche à être réélu en suivant une stratégie de premier plan consistant à ignorer principalement le challenger démocrate Thomas McDermott avant leur seul débat télévisé prévu dimanche.

Les démocrates, quant à eux, ciblent la course du secrétaire d’État de l’Indiana, dans laquelle l’ancien assistant de Mike Pence, Diego Morales, a remporté l’investiture républicaine bien qu’il ait quitté deux fois son emploi dans ce bureau après avoir été accusé de mauvaises performances professionnelles.

Voici un aperçu des meilleures courses sur les bulletins de vote de l’Indiana:

SÉNAT DES ÉTATS-UNIS

Young est entré dans la campagne avec d’énormes avantages en matière de collecte de fonds et d’organisation par rapport à McDermott, qui est maire de Hammond, Indiana, depuis 2004 mais est peu connu en dehors du nord-ouest de l’Indiana.

La course au Sénat de l’Indiana n’a pas vu les dizaines de millions de dépenses extérieures qu’elle a attirées il y a quatre ans lorsque le républicain Mike Braun a battu le sénateur démocrate Joe Donnelly et en 2016 lorsque Young a remporté le siège du Sénat sur l’ancien sénateur démocrate Evan Bayh.

Young a évité un défi principal cette année bien qu’il n’ait pas pleinement embrassé la présidence de Donald Trump – et n’ait pas obtenu l’approbation de Trump. Young a voté pour acquitter Trump lors de son procès en destitution au Sénat, mais a voté pour maintenir la victoire électorale du président Joe Biden.

McDermott, avocat et vétéran de la marine américaine, a tenté de lancer un appel aux électeurs de la classe ouvrière attirés par Trump tout en préconisant la protection par le Congrès du droit à l’avortement et la légalisation fédérale de la marijuana.

Le manque de groupes nationaux dépensant de l’argent dans la course alors que les démocrates et les républicains se battent farouchement pour le contrôle de l’actuel Sénat 50-50 rend difficile de voir Young comme vulnérable, bien que la question de l’avortement soit un joker, a déclaré Paul Helmke, l’ancien républicain. maire de Fort Wayne et candidat du parti au Sénat américain en 1998.

“Cela pourrait être quelque chose qui donne une petite étincelle aux démocrates de l’État”, a déclaré Helmke, maintenant professeur d’affaires publiques à l’Université de l’Indiana. “Mais il est difficile de dire si cela suffit pour surmonter la forte mentalité républicaine.”

SECRÉTAIRE D’ÉTAT

Morales a remporté l’investiture républicaine pour devenir le principal bureau électoral de l’Indiana après avoir encouragé des restrictions de vote plus strictes dans les États et qualifié l’élection présidentielle de 2020 d ‘”arnaque” tout en soulignant les affirmations infondées de Trump et de ses alliés à propos d’autres États.

Les démocrates critiquent Morales comme un “négationniste des élections” et voient une chance de le vaincre en lui indiquant qu’il a quitté les postes de secrétaire d’État de bas niveau en 2009 et 2011 après des comptes rendus sur les performances professionnelles.

Morales est retourné au gouvernement de l’État en tant qu’assistant du personnel de gouverneur de Pence jusqu’à ce que Pence parte pour devenir le vice-président de Trump en 2017.

La candidate démocrate Destiny Wells, avocate et lieutenant-colonel de réserve de l’armée, a déclaré que Morales “sème la peur et le doute” sur les élections et que le secrétaire d’État devrait se concentrer sur l’amélioration des problèmes de l’Indiana avec un faible taux de participation. Le libertarien Jeff Maurer, qui est également sur le bulletin de vote, préconise l’amélioration des versions papier de tous les bulletins de vote à l’échelle de l’État et des audits indépendants du décompte des voix dans tous les comtés.

SIÈGES US HOUSE

Les républicains lancent leur premier défi sérieux depuis plusieurs décennies pour le district du Congrès du nord-ouest de l’Indiana qui a longtemps été un bastion démocrate.

Jennifer-Ruth Green, vétéran de l’US Air Force noire, défie le représentant démocrate Frank Mrvan, qui a remporté son premier mandat en 2020 dans le 1er district qui longe la rive du lac Michigan dans l’Indiana. Les démocrates y ont généralement gagné par de larges marges, mais Trump a comblé l’écart en faisant appel aux électeurs de la classe ouvrière du district qui compte certaines des plus grandes aciéries du pays.

Green, qui est lieutenant-colonel dans la Garde nationale aérienne de l’Indiana, s’est présentée comme une partisane de Trump lors de la campagne primaire républicaine. Les démocrates ont concentré une grande partie de leurs critiques sur son opposition au droit à l’avortement.

LÉGISLATURE D’ÉTAT

Les démocrates tentent de remporter suffisamment de sièges législatifs dans les États pour briser les supermajorités républicaines qui ont laissé les démocrates largement impuissants face aux propositions conservatrices telles que l’interdiction de l’avortement qui a été bloquée par une ordonnance du tribunal. Les démocrates doivent gagner cinq sièges à la Chambre des 100 membres nécessaires pour briser la supermajorité des deux tiers qui permet aux républicains d’agir même si aucun démocrate n’est présent.

De nouvelles cartes de district prenant effet avec cette élection protègent la plupart des législateurs républicains actuels, mais les démocrates ciblent certains sièges détenus par les républicains dans la banlieue nord d’Indianapolis et dans les régions de South Bend et de Fort Wayne.

Le président démocrate de l’État, Mike Schmuhl, a déclaré que l’interdiction de l’avortement est un exemple de “poussée excessive du gouvernement” résultant de la supermajorité législative républicaine qui dure depuis une décennie.

“Je pense que cela cristallise vraiment les choses pour les gens”, a déclaré Schmuhl. “Ce quelque chose de si personnel, qui devrait vraiment être entre une femme, sa famille, sa foi, son médecin, avoir des politiciens républicains devant ces gens et dire:” Oh, non, nous allons prendre ces décisions pour toi.'”

Tom Davies, l’Associated Press