Les Démocrates de l’Illinois s’opposent à la convention de Chicago de 2024 alors que le vote du président du parti se profile – Shaw Local

Les démocrates de l’Illinois rivalisent pour faire de Chicago la ville hôte de la Convention nationale démocrate en 2024 tout en réfléchissant à qui dirigera leur parti pour les quatre prochaines années.

Pendant ce temps, le Parti républicain de l’État entend des appels à la censure de l’un de ses membres du Congrès en exercice.

Des responsables du Comité national démocrate étaient à Chicago mardi alors que les chefs d’État, dont le gouverneur JB Pritzker et le maire de Chicago Lori Lightfoot, ont convoqué une conférence de presse pour présenter la ville comme un hôte potentiel de la convention de nomination des démocrates en 2024.

Le président du DNC, Jaime Harrison, a déclaré lors d’une conférence de presse mardi matin à Chicago que le comité recherchait une ville qui représente la diversité, l’inclusion et les opportunités. Il a déclaré que ce serait la première grande vitrine pour le président Joe Biden et le vice-président Kamala Harris, qui n’ont pas eu de convention en 2020 en raison de la pandémie de COVID-19.

Les autres villes finalistes incluent New York, Atlanta et Houston.

Pritzker, dont le nom a souvent été mentionné dans la conversation comme un remplaçant potentiel de Biden s’il ne se présente pas en 2024, a déclaré qu’il considérait la convention comme une opportunité “de montrer” la ville, qui “représente ce que Joe Biden et Kamala Harris représente.

“Voici à quoi cela ressemble lorsque les Américains votent pour des dirigeants qui soutiennent les familles qui travaillent dur”, a déclaré Pritzker, citant “des politiques de salaire minimum équitable, d’élargissement des droits de vote, de protection des droits civils et des droits de l’homme, et de défense du droit de choisir”. ”

Pritzker a déclaré que la convention apporterait “des milliers d’emplois bien rémunérés et favorables à la main-d’œuvre” et 50 000 visiteurs dans l’État. Lightfoot a estimé qu’il pourrait générer entre 150 et 200 millions de dollars de dépenses dans l’économie locale.

Elle a également cité la familiarité de la ville avec les événements à grande échelle, ainsi que son infrastructure, son emplacement et le « leadership unifié » de l’État comme raisons pour lesquelles Chicago devrait accueillir la convention.

Mais la conférence de presse a eu lieu quatre jours seulement avant un vote controversé au cours duquel les démocrates choisiront le chef de l’État partie pour les quatre prochaines années. Le poste est actuellement occupé par la membre du Congrès Robin Kelly, de Matteson. Elle a remporté ce titre en mars 2021 sur le candidat préféré de Pritzker, Chicago Ald. Michel Harris.

Kelly a été élue pour remplacer l’ancien président de la Chambre d’État Michael Madigan, qui a démissionné l’année dernière après avoir échoué à obtenir un autre mandat en tant que président de la Chambre. Il a été le chef du parti de l’État d’avril 1998 à février 2021.

Le comité central d’État du parti, composé de 17 hommes et 17 femmes des districts du Congrès de l’État, doit voter samedi à Springfield pour savoir si Kelly resterait à la tête du parti pour un autre mandat de quatre ans. Le vote de chaque membre du comité est pondéré en fonction du nombre de bulletins de vote démocrates exprimés dans le district du Congrès.

Parce que Kelly est une membre du Congrès en exercice, elle est incapable de collecter des fonds pour les candidats aux courses d’État, bien qu’elle n’ait aucune restriction sur la collecte de fonds pour les courses fédérales. Alors que le parti a créé un comité de collecte de fonds pour les courses d’État, la question de la collecte de fonds reste un point de discorde clé.

Les derniers documents de campagne du fonds d’État du Parti démocrate de l’Illinois montrent qu’il a levé 1,72 million de dollars au cours du trimestre se terminant le 30 juin, dont 1,5 million de dollars ont été transférés du fonds de campagne de Pritzker. Le fonds d’État du parti a dépensé 10 424,47 $ pour le trimestre qui s’est terminé le 30 juin, à l’exclusion des expéditeurs financés par Pritzker. Au cours du trimestre précédent, le fonds d’État DPI a dépensé 11 240,06 $. Son solde au 30 juin était de 2,8 millions de dollars.

Mais le parti maintient également un fonds fédéral enregistré par le biais du Commission électorale fédéraleet le porte-parole du DPI, Jake Lewis, a déclaré que le parti avait collecté plus de 2 millions de dollars depuis que Kelly avait pris la présidence du parti entre les deux fonds, sans compter les transferts de Pritzker.

“Sous la direction de Robin Kelly, le Parti démocrate de l’Illinois a été remanié de fond en comble, avec de nouveaux employés et fournisseurs, des services de données et de technologie améliorés, des organisateurs de fêtes, une boutique de communication active, et plus encore”, a-t-il déclaré dans un e-mail. “La vision du président Kelly pour le parti est celle qui sert tous les démocrates de notre État, au-delà d’un seul candidat ou d’un caucus, et nous continuerons à faire avancer notre parti.”

“Nous encourageons les démocrates à se concentrer sur les questions qui comptent pour les habitants de cet État, comme la défense de nos droits fondamentaux et la défaite des républicains en novembre”, a ajouté Lewis.

Pritzker, quant à lui, soutient la représentante de l’État Lisa Hernandez, D-Cicero, chef de la majorité adjointe à la State House qui a porté les récents projets de loi de redécoupage du Congrès et de l’État par l’Assemblée générale.

Le président de la Chambre, Emanuel “Chris” Welch, soutient également Hernandez.

“Cela signifie avoir une chaise qui peut collecter des fonds pour tous les candidats démocrates”, a déclaré Welch dans un communiqué.

Welch a déclaré que la «vision» de Hernandez serait de créer un nouveau rôle pour Kelly en tant que «président fédéral».

“Ils peuvent travailler en partenariat pour faire avancer le parti”, a-t-il déclaré dans le communiqué. “C’est ainsi que les démocrates sont plus soutenus alors que nous sommes confrontés à deux courses à la Cour suprême, à des dizaines de campagnes législatives et à d’autres courses de haut en bas du scrutin.”

Welch a déclaré qu’il était “essentiel” que le chef du parti de l’État puisse collecter et dépenser des fonds qui soutiennent tous les candidats démocrates de l’État.

“Pour le moment, DPI ne le fait pas et ne peut pas le faire. Si un changement de direction se produit, ce sera le cas », a-t-il déclaré.

La puissante fédération des syndicats AFL-CIO a publié une déclaration peu de temps après que Welch ait également soutenu Hernandez.

Kelly a dit Nouvelles de la BNC elle était “déçue” du manque de soutien de Pritzker, mais elle est apparue aux côtés du gouverneur et d’autres membres du Congrès lors de l’événement du matin mardi, et le gouverneur a minimisé les tensions intrapartis.

“Eh bien, soyons clairs : nous sommes tous ici à l’unisson pour défendre une convention démocrate pour Chicago et pour l’État de l’Illinois”, a déclaré Pritzker.

“Et je pense que, comme le président (Kelly) l’a dit avec tant d’éloquence, après samedi, nous aurons un président du Parti démocrate de l’Illinois, quel qu’il soit, pour un mandat de quatre ans”, a-t-il ajouté. notant que les démocrates se rassembleraient autour de la chaise pendant les quatre prochaines années.

Le sénateur américain Dick Durbin reste le soutien le plus important de Kelly.

Les républicains, quant à eux, faisaient face à leurs propres tensions au sein du parti alors que les législateurs de l’État du groupe conservateur Freedom Caucus ont appelé le parti à censurer le représentant américain Adam Kinzinger, R-Channahon, pour son rôle de critique virulent du président Donald Trump sur les États-Unis. Comité de la Chambre enquêtant sur l’attaque du 6 janvier contre le Capitole des États-Unis.

Les représentants de l’État Chris Miller, Brad Halbrook, Dan Caulkins, Adam Niemerg et Blaine Wilhour – certains des alliés les plus proches du candidat gouverneur du GOP Darren Bailey à l’Assemblée générale de l’Illinois – ont appelé l’État partie à censurer Kinzinger et ont appelé les audiences du 6 janvier « une imposture sans aucune procédure régulière.

L’État partie a publié une déclaration disant qu’il était “axé sur l’union du parti pour vaincre le gouverneur Pritzker en novembre et faire de l’Illinois un endroit sûr et abordable pour les gens”.

Bailey, lors d’une conférence de presse convoquée pour critiquer la gestion par le gouverneur du Département des services à l’enfance et à la famille de l’État, n’a pas répondu directement s’il pensait que Kinzinger devait être censuré.

“J’ai traité avec Adam Kinzinger tout seul”, a-t-il déclaré. « J’ai fait mes déclarations. Je ne suis d’accord avec rien de ce qu’Adam Kinzinger représente. Et j’ai fait la déclaration.

Note de l’éditeur : cette histoire a été mise à jour à partir d’une version originale avec un commentaire d’un porte-parole du DPI et pour refléter plus précisément les limites de la collecte de fonds de Kelly.

Capitol News Illinois est un service d’information non partisan à but non lucratif couvrant le gouvernement de l’État et distribué à plus de 400 journaux dans tout l’État. Il est financé principalement par l’Illinois Press Foundation et la Robert R. McCormick Foundation.