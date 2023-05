Les démocrates de l’Illinois décident d’autoriser l’octroi de dommages-intérêts punitifs dans les poursuites pour mort injustifiée – Shaw Local

SPRINGFIELD – Les démocrates à l’Assemblée générale cette semaine ont fait adopter une mesure qui permettrait aux tribunaux des États d’accorder des dommages-intérêts punitifs dans les poursuites pour mort injustifiée – une rupture avec le statu quo depuis plus d’un siècle dans l’Illinois.

L’Illinois est l’un des 16 États qui n’autorisent pas le recouvrement de dommages-intérêts punitifs dans les cas de décès injustifiés, bien que l’État autorise les plaignants dans les affaires de blessures corporelles à demander des dommages-intérêts punitifs.

« Ce n’est que lorsque le demandeur est décédé des suites de ses blessures que les dommages-intérêts punitifs sont exclus », a déclaré jeudi le président du Sénat Don Harmon, D-Oak Park, lors d’un bref débat sur Projet de loi interne 219. « L’octroi de dommages-intérêts punitifs ne devrait pas dépendre de la question de savoir si les blessures étaient suffisamment graves pour tuer le demandeur. »

HB 219 prendrait les normes pour demander des dommages-intérêts punitifs dans les cas de blessures corporelles et les appliquerait à la Wrongful Death Act de l’Illinois. Le projet de loi est une initiative de l’Illinois Trial Lawyers Association, qui a toujours été un allié des démocrates.

La communauté des affaires de l’État a organisé une campagne d’opposition rapide mais finalement inefficace contre le projet de loi après son apparition plus tôt cette semaine, invoquant l’augmentation des coûts de responsabilité. Le projet de loi a été adopté avec seulement des votes démocrates au Sénat et à la Chambre cette semaine et sera bientôt envoyé au gouverneur JB Pritzker pour son approbation.

Le président de l’ITLA, Pat Salvi Jr., associé directeur de l’éminent cabinet d’avocats Salvi, Schostok & Pritchard, basé à Chicago, a déclaré à un panel du Sénat cette semaine que le fait d’autoriser des dommages-intérêts punitifs uniquement lorsqu’une victime survit est « un vice de la loi ».

« Nous pensons qu’il est temps de corriger ce que la Cour suprême de l’Illinois a noté comme » l’adage souvent répété selon lequel il est moins cher de tuer sa victime que de la laisser mutilée « », a déclaré Salvi, citant un avis de 1983 de la haute cour de l’État. que les dommages-intérêts punitifs confirmés ne sont pas autorisés dans les cas de mort injustifiée. « Cela ne peut pas être. »

Dommages-intérêts punitifs extrêmement rares

Alors que les dommages-intérêts compensatoires visent à indemniser une victime ou sa famille pour tout ce qui va de la perte de salaire et des factures d’hôpital à la douleur et à la souffrance, les dommages-intérêts punitifs visent à punir un défendeur et à dissuader le type d’action imprudente qui a entraîné des blessures ou la mort.

Les dommages-intérêts punitifs sont rarement demandés et encore plus rarement accordés. Selon l’ITLA, au cours de la dernière décennie, les jurys de l’Illinois ont accordé des dommages-intérêts punitifs de plus de 10 000 $ dans seulement 18 cas de lésions corporelles.

La dernière étude nationale sur le sujet du ministère américain de la Justice en 2005 ont constaté que, parmi les cas réussis, des dommages-intérêts punitifs ont été accordés dans seulement 3% des types les plus courants de cas de blessures corporelles.

Selon le rapport du DOJ, des dommages-intérêts punitifs pour responsabilité du fait des produits ou des locaux et accidents de voiture ont été accordés dans 1% ou moins des cas. L’étude était basée sur une enquête auprès des tribunaux des 75 comtés les plus peuplés du pays, y compris les comtés de Cook et DuPage de l’Illinois.

Au moment du rapport du DOJ il y a 18 ans, l’indemnité médiane de dommages-intérêts punitifs dans toutes les affaires de responsabilité délictuelle réussies était de 55 000 $; corrigé de l’inflation, ce chiffre serait maintenant d’un peu moins de 85 000 $.

Pourtant, les groupes d’entreprises ont déclaré que l’augmentation des opportunités de dommages-intérêts punitifs pourrait dissuader les entreprises de déménager ou de s’étendre dans l’Illinois en raison d’une responsabilité accrue. Le lobby des assurances a également enregistré son opposition au projet de loi et les républicains ont répété les préoccupations des groupes lors des débats de la Chambre et du Sénat cette semaine.

« Nous pourrions finir par fermer une entreprise à cause d’un ou deux mauvais acteurs », a déclaré le représentant Dan Ugaste, R-Genève, lors d’un débat à la Chambre. « Et je ne défends pas du tout les mauvais acteurs. Je dis juste qu’il y a d’autres personnes à considérer ici.

Ugaste a ensuite imaginé les effets d’entraînement des entreprises fermées sur les travailleurs et leurs familles. Mais il a également déploré que HB 219 ne contienne aucun plafond sur les dommages-intérêts punitifs.

« La Cour suprême de l’Illinois a statué qu’ils étaient inconstitutionnels », a déclaré le représentant Jay Hoffman, D-Swansea, à Ugaste, affirmant que les mains de la législature étaient liées quant à l’inclusion de plafonds durs dans le projet de loi.

Mais Hoffman a noté que la haute cour de l’État a statué que tout dommage-intérêt punitif dépassant 10 fois le montant des dommages-intérêts compensatoires serait considéré comme une violation de la procédure régulière, imposant essentiellement une limite souple aux dommages-intérêts punitifs.

Selon l’ITLA, des plafonds sont en place dans seulement neuf des 34 États qui autorisent déjà des dommages-intérêts punitifs dans les cas de mort injustifiée.

« Mathématiques macabres »

Même s’il était constitutionnellement possible de plafonner les dommages-intérêts punitifs, Harmon a soutenu que l’inscription de plafonds dans la loi de l’État créerait un système d’incitation pervers pour les entreprises à faire les «mathématiques macabres» d’une analyse coûts-avantages. Il a cité la débâcle juridique de la Ford Pinto dans les années 1970, lorsque la société a retardé le rappel de 1,5 million de voitures malgré la connaissance d’un défaut de conception dangereux qui a fait exploser les réservoirs d’essence même lors d’accidents à basse vitesse.

L’analyse coûts-avantages apparente de l’entreprise a révélé qu’il serait moins coûteux pour l’entreprise de régler les affaires avec les victimes que de rappeler les voitures et d’empêcher les explosions meurtrières qu’elles provoquaient.

« Imaginez quelqu’un assis dans une salle de réunion d’entreprise disant que nous pouvons tuer 127 conducteurs avant qu’il ne soit plus coûteux de rappeler la voiture que de simplement payer les dommages-intérêts punitifs plafonnés », a déclaré Harmon.

En septembre, un jury du comté de Cook a accordé 325 millions de dollars de dommages-intérêts punitifs – en plus de 38 millions de dollars de dommages-intérêts compensatoires – à Sue Kamuda, qui a développé un cancer du sein en 2007 après avoir vécu pendant des années près de l’usine de stérilisation de fournitures médicales Willowbrook Sterigenics. Il s’agissait de la plus grande indemnité punitive de l’État dans l’histoire récente.

Le jury a conclu que la société basée à Oak Brook n’avait pas investi dans une technologie de réduction des émissions, ce qui aurait réduit la quantité de gaz cancérigène émis par son usine de Willowbrook, bien qu’elle connaisse le risque de cancer que l’oxyde d’éthylène pose aux voisins.

Kamuda est l’un des centaines de résidents à proximité qui ont déposé des réclamations similaires depuis 2018, lorsque l’Agence américaine de protection de l’environnement a publié une recherche qui a révélé que les personnes qui vivaient dans la zone autour de l’installation étaient confrontées à certains des risques de cancer les plus élevés aux États-Unis. L’état de l’Illinois a ordonné la fermeture temporaire de l’usine début 2019, et Sterigenics plus tard volontairement fermé la plante en permanence.

Salvi a représenté Kamuda dans l’affaire, et dans une interview avec Capitol News Illinois cette semaine, il a déclaré que malgré le chiffre époustouflant que son client a reçu en dommages-intérêts punitifs, son cas était l’un des « cinq ou six » fois seulement dans ses 16 ans. année de carrière juridique qu’il a déposée pour des dommages-intérêts punitifs.

Et si les dommages-intérêts punitifs avaient été une option dans les cas de décès injustifiés au cours de la même période, Salvi a déclaré qu’il n’aurait probablement demandé des dommages-intérêts punitifs que dans « moins de cinq » cas supplémentaires, presque tous dans des poursuites impliquant des décès dus à des conducteurs ivres.

Capitol News Illinois est un service d’information non partisan à but non lucratif couvrant le gouvernement de l’État et distribué à plus de 400 journaux dans tout l’État. Il est financé principalement par l’Illinois Press Foundation et la Robert R. McCormick Foundation.