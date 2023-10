Les démocrates de l’État rouge divergent sur l’approche de l’avortement lors des grandes élections de 2023

Lors d’un récent débat du gouverneur de Louisiane, on a demandé au démocrate Shawn Wilson pourquoi le terme « pro-vie » avait disparu de son site Web de campagne.

Wilson a déclaré que lui et sa famille « ont choisi un certain chemin dans la vie. Ce n’est pas à moi, en tant que gouverneur, de prendre ce type de décisions en matière de soins de santé pour elles-mêmes ou pour d’autres femmes occupant ces postes.

La suppression de ces huit caractères n’est pas une modification mineure du site Web – elle démontre à quelle vitesse le terrain politique a changé sur l’avortement au cours des 15 mois qui se sont écoulés depuis que la Cour suprême a annulé Roe v. Wade, un précédent de près de 50 ans protégeant le droit fédéral à un droit de justice. avortement.

Il y a quatre ans, le gouverneur démocrate de Louisiane, John Bel Edwards, a été réélu tout en revendiquant le rôle « pro-vie ». Aujourd’hui, alors que les interdictions de l’avortement dans les États rouges sont devenues une réalité, les démocrates des États rouges tentent de se présenter en décrivant les républicains comme extrémistes sur la question et en se concentrant sur le soutien aux exceptions aux interdictions dans les cas de viol, d’inceste et lorsque la vie de la mère est en danger.

Mais les démocrates cherchent encore à déterminer exactement comment et à quelle fréquence parler de l’avortement dans ces États à tendance républicaine, où ils doivent convaincre les électeurs conservateurs mais aussi faire en sorte qu’autant de démocrates que possible l’emportent. Il s’agit d’une dynamique délicate dans l’ère post-Roe, car ces démocrates tentent de faire preuve d’indépendance par rapport à leur propre parti tout en profitant d’une ouverture pour critiquer les républicains sur une question qui transcende certains partis.

Les courses de gouverneur de cette année en Louisiane, au Kentucky et au Mississippi testeront trois approches différentes pour parvenir à cet équilibre.

Au Kentucky, le gouverneur démocrate Andy Beshear se penche sur la question, en lançant deux publicités télévisées ces dernières semaines ciblant le soutien passé du procureur général du Parti républicain, Daniel Cameron, à l’interdiction sans exception de l’avortement par l’État.

Dans le Mississippi, le commissaire démocrate à la fonction publique, Brandon Presley, a déclaré : « Je suis pro-vie », directement devant la caméra dans un publicité télévisée récenteet a concentré l’énergie et l’argent de sa campagne sur d’autres questions comme l’expansion de Medicaid et un scandale de fraude sociale qui tourmente le gouverneur républicain Tate Reeves.

Et en Louisiane, Wilson, l’ancien secrétaire du ministère des Transports et du Développement de la Louisiane, se situe quelque part entre les deux. Wilson est personnellement « pro-vie » et il a également déclaré que les décisions d’une femme en matière de soins de santé relèvent d’elle et de son médecin, et non du gouvernement. Mais Wilson n’a pas abordé la question de l’avortement dans sa première publicité télévisée de la course. Wilson, qui se présente pour remplacer Bel Edwards, dont le mandat est limité, doit également se classer parmi les deux premiers à la primaire de l’État du 14 octobre pour avoir une chance de devenir gouverneur.





Shawn Wilson lors d’un débat de gouverneur à la Nouvelle-Orléans le 7 septembre. Sophia Germer / The Times-Picayune / The New Orleans Advocate via dossier AP

« Il n’y a pas de solution unique pour aborder cette question », a déclaré la sondeuse démocrate Margie Omero, qui n’est impliquée dans aucune des courses au poste de gouverneur.

« Et les gouverneurs en particulier, les candidats au poste de gouverneur, réussissent lorsqu’ils reflètent les opinions de la population sur l’avortement dans leur État », a-t-elle ajouté.

Il pourrait y avoir plusieurs raisons pour lesquelles Beshear se penche davantage sur l’avortement que Wilson et Presley. Outre davantage d’argent de campagne et le pouvoir du mandat, Beshear a également la preuve que les électeurs du Kentucky peuvent être animés par l’avortement.

L’année dernière, 52 % des électeurs du Kentucky ont rejeté une initiative de vote qui aurait amendé la constitution de l’État pour dire que les Kentuckiens n’ont pas le droit à l’avortement, ce qui l’a rejeté de près de cinq points de pourcentage.

« Nous avons vu que vous pouviez gagner en matière d’avortement », a déclaré Tamarra Wieder, directrice de l’État du Kentucky pour Planned Parenthood Action Kentucky, qui a lancé des publicités numériques et un programme de terrain pour stimuler Beshear. Wieder a noté que les électeurs de toutes allégeances politiques « ressentent l’impact » de l’interdiction quasi totale de l’État.

Alex Floyd, porte-parole de la campagne Beshear, a souligné l’initiative du scrutin dans une déclaration à NBC News au sujet de l’accent récemment mis par la campagne sur l’avortement.

« Daniel Cameron soutient une interdiction extrême sans exception pour le viol ou l’inceste – et l’a défendu lors de débats, d’enquêtes, d’entretiens et devant la Cour suprême du Kentucky », a déclaré Floyd. « Les habitants du Kentucky ont rejeté cet extrémisme lors des urnes en novembre dernier et ils le feront à nouveau lors de cette élection. »

Cameron s’était précédemment engagé à soutenir l’avortement dans l’État, qui n’inclut pas d’exceptions pour le viol et l’inceste, « en l’état », mais il est revenu sur sa position la semaine dernière : selon le chef du Lexington Herald. Les commentaires de Cameron sont intervenus après que Beshear a lancé une Publicité télévisée mettant en vedette une jeune femme affirmant que le soutien de Cameron à l’interdiction actuelle ne laisserait aucune option aux filles comme elle, affirmant qu’elle avait été violée par son beau-père à l’âge de 12 ans.

« J’ai dit que si le législateur me présentait un projet de loi avec des exceptions, je le signerais », a déclaré Cameron. dans une vidéo répondant à l’annonce, qualifiant la campagne publicitaire de « méprisable ».

Cameron a déclaré plus tard qu’il signifiait qu’il signerait un projet de loi si un tribunal exigeait que l’État ajoute des exceptions, notant que « ce ne serait pas moi, de manière proactive », selon Associated Press.

Beshear et ses alliés se présentent également sur d’autres questions, mais Wieder a déclaré que l’accent récemment mis sur l’avortement était un changement pour les démocrates du Kentucky.

« Il a été difficile d’amener les candidats du Commonwealth à parler de l’avortement », a noté Wieder. « C’est, je pense, le véritable tournant. Roe a été le véritable tournant.

Mark Riddle, un stratège démocrate basé au Kentucky qui n’est pas impliqué dans la course, a déclaré que se concentrer sur l’avortement était une décision judicieuse, même dans un État culturellement conservateur.

« Pour qu’un démocrate gagne dans des endroits comme le Kentucky, vous devez inciter les jeunes électeurs à voter, un certain pourcentage d’électrices des banlieues », a déclaré Riddle. « Et c’est une question centrale pour ces deux groupes. »

Contrairement à Beshear du Kentucky, qui a déjà gagné et qui a les meilleures chances de gagner à nouveau cet automne, Wilson et Presley continuent de se présenter aux électeurs. Et cela implique de créer une certaine distance avec les démocrates nationaux.

« L’étiquette pro-vie, ainsi que l’étiquette pro-armes, ainsi que la défense des forces de l’ordre de manière responsable, sont des signaux potentiellement importants que les démocrates peuvent envoyer. Sles États du Sud, les États occidentaux, les États plus conservateurs qui démontrent qu’un candidat démocrate donné est issu d’un tissu différent du parti national », a déclaré Zac McCrary, un sondeur démocrate travaillant avec les campagnes Wilson et Presley.

« Il devient impératif pour un candidat démocrate de démontrer qu’il y a quelque chose de différent en lui », a déclaré McCrary.

Presley a déclaré qu’il soutenait la loi actuelle du Mississippi « telle quelle », ce qui interdit la plupart des avortements mais inclut des exceptions pour protéger la vie de la mère et en cas de viol.

« Être pro-vie ne se limite pas à la question de l’avortement. Écoute, je suis pro-hôpital. Je suis pro-médecin. Je suis pour l’ambulance. Je suis favorable aux urgences. Presley a déclaré à WJTV 12 News en juin.

Mais les démocrates qui suivent la course au Mississippi affirment que l’élargissement de l’accès à Medicaid est une question bien plus importante que l’avortement.

Andre Wagner, directeur exécutif du Parti démocrate du Mississippi, a déclaré que les soins de santé étaient la principale question pour les électeurs alors qu’il frappait aux portes ce week-end pour la campagne de Presley, notant : « Dans le Mississippi, la conversation porte simplement sur Medicaid, l’extension de la couverture des soins de santé. .»

Mais les récentes élections dans le Wisconsin et l’Ohio ont montré que l’avortement amène les électeurs aux urnes, soulevant la question de savoir si les démocrates risquent de freiner la participation en ne s’intéressant pas davantage à la question.

« Cela dépend vraiment des électeurs de ces États », a déclaré Omero, l’enquêteur démocrate, soulignant que l’avortement est l’une des nombreuses positions que les candidats pourraient vouloir mettre en avant auprès des électeurs.

« Si cet équilibre et cette équation sont un peu différents dans les États rouges que dans les autres États, je pense que c’est très naturel », a ajouté Omero. «Cela ne veut pas dire qu’en fin de compte, la position républicaine, en faveur d’une interdiction totale, n’est pas en contradiction avec la position des électeurs. C’est vrai dans tout le pays.

Omero a déclaré qu’il y avait encore de la place au sein du Parti démocrate pour des candidats « pro-vie ».

Le parti national soutient toujours Presley et Wilson. L’Association des gouverneurs démocrates a fait don de 750 000 dollars à la campagne de Presley et de 5 000 dollars à celle de Wilson au cours des périodes de collecte de fonds les plus récentes, selon les dossiers financiers de la campagne.

Le porte-parole de la DGA, Izzi Levy, a déclaré que la DGA « n’a jamais procédé à aucune sorte de test décisif sur les différentes politiques que nous souhaitons que les gouverneurs ou les candidats au poste de gouverneur soutiennent ».

« Je pense que les gens comprennent que ce n’est pas un parti monolithique », a ajouté Levy lorsqu’on lui a demandé si d’autres membres du parti avaient repoussé le soutien du comité aux candidats « pro-vie ». « Tout le monde n’a pas les mêmes opinions. »