Les démocrates de l’Assemblée de New York repoussent largement les défis de la gauche

La tension a été augmentée par l’implication de la représentante Alexandria Ocasio-Cortez, qui a approuvé une liste de candidats à travers l’État.

L’une de ces candidates, Sarahana Shrestha, menait le président sortant, le membre de l’Assemblée Kevin Cahill, par un peu plus de 500 voix, avec plus de 95 % des votes attendus comptés dans le district de la vallée de l’Hudson.

Mme Shrestha, militante pour le climat et graphiste, a également été soutenue par les Socialistes démocrates d’Amérique et a promu une plate-forme farouchement progressiste centrée sur la crise climatique. Sa campagne a tenté de dépeindre M. Cahill, qui occupe le siège depuis 1992, comme retranché et déconnecté.

“Merci à tous ceux qui ont construit ce mouvement”, Mme Shrestha publié sur Twitter le mardi soir. “Nous avons gagné parce que la vallée de l’Hudson est prête à mener tout cet État vers l’avant dans la lutte pour le bel avenir que nous méritons.”

Bien qu’ils se soient réunis pour adopter une législation historique sur le climat et la marijuana au cours des dernières années, les démocrates ne sont pas d’accord sur la distance à gauche qu’ils devraient diriger l’État.

La dernière session a vu les législateurs démocrates divisés sur le durcissement ou non des lois sur la libération sous caution de l’État afin que davantage de personnes puissent être détenues avant le procès, comme l’a demandé la gouverneure Kathy Hochul. Et tandis que certaines approches progressistes de problèmes aigus – comme offrir aux locataires des protections contre l’expulsion pendant la pandémie – ont facilement recueilli un consensus, d’autres changements structurels permanents, comme exiger que les propriétaires aient une «bonne cause» pour expulser les locataires, et donner à l’autorité de l’État le pouvoir de construire les énergies renouvelables, se sont heurtées à l’opposition.