Les démocrates de l’Arizona soutiennent Ruben Gallego avec un don avant la course au Sénat de Sinema

Le Parti démocrate de l’Arizona a envoyé 10 000 $ au représentant démocrate Ruben Gallego pour sa campagne au Sénat le trimestre dernier, alors qu’il stocke de l’argent pour briguer le siège occupé par le sénateur indépendant Kyrsten Sinema – un ancien démocrate qui a quitté le parti à la fin de l’année dernière et n’a pas précisé s’il était élu. elle se présente à la réélection.

La contribution, détaillée dans un dépôt récent auprès de la Commission électorale fédérale par la campagne de Gallego, montre que le parti lui a envoyé 5 000 dollars pour les primaires et 5 000 dollars pour les élections générales du 30 septembre. Il s’agit de la décision la plus agressive que le parti de l’État ait jamais prise pour renforcer Gallego, consolidant ainsi sa position de favori pour l’investiture démocrate. .

Le parti national, cependant, est resté à l’écart de la course jusqu’à présent, puisque Sinema reste un président sortant qui obtient ses missions au sein des commissions du Parti démocrate et contribue à sa majorité de 51 sièges au Sénat.

Une candidature indépendante de Sinema, qui a rompu ses liens avec le Parti démocrate de l’État et entretient des relations chaleureuses avec de nombreux républicains, pourrait rendre la course en Arizona imprévisible en 2024.

Elle propose aux donateurs une stratégie qui implique de gagner une plus grande part de républicains de l’Arizona que de démocrates. Avant que Sinema ne quitte son ancien parti, les démocrates de l’État l’ont censurée l’année dernière pour avoir voté en faveur du maintien de l’obstruction systématique au Sénat.

Interrogé sur sa contribution, Gallego a déclaré : « Je suis immensément fier de la coalition populaire que nous construisons. Les Arizoniens savent qu’ils méritent un sénateur qui se battra pour eux – et c’est exactement ce que j’ai l’intention de faire.

Du côté républicain, le shérif du comté de Pinal, Mark Lamb, et Kari Lake, soutenu par Donald Trump, le candidat perdant du Parti républicain au poste de gouverneur l’année dernière, se disputent le siège dans cet État hautement compétitif.

Les Républicains devront inverser deux sièges au Sénat l’année prochaine pour garantir le contrôle de la chambre, mais ils pourraient également conquérir la majorité avec un gain net et la présidence, car le vice-président peut briser l’égalité 50-50 au Sénat.

Au total, Gallego a levé près de 3,1 millions de dollars au troisième trimestre, dont environ la moitié provenait de petits donateurs, et a dépensé près de 1,9 million de dollars, laissant un peu plus de 5 millions de dollars en banque.

Sinema, qui dépend davantage de contributeurs importants, n’a collecté que 826 000 $ en comparaison et en a dépensé la majeure partie : 784 000 $. Mais elle a accumulé de l’argent sur son compte de campagne plus longtemps, terminant le troisième trimestre avec 10,8 millions de dollars en caisse.

Lamb a récolté 475 000 $ et a dépensé un peu plus d’argent qu’il n’en a rapporté. Il a terminé le trimestre avec 307 000 $ en banque, tandis que Lake ne déposera son premier rapport de financement de campagne qu’en janvier après s’être lancée dans la course ce mois-ci.