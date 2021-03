Les démocrates de la Chambre viennent d’adopter leur énorme projet de loi sur le droit de vote HR 1

La présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, prend la parole lors d’une conférence de presse hebdomadaire sur Capitol Hill le 25 février 2021, à Washington, DC. | Kent Nishimura / Los Angeles Times via Getty Images

Le projet de loi fait toujours face à une forte montée au Sénat américain.

Les démocrates de la Chambre ont adopté HR 1, leur projet de loi sur la réforme des droits de vote et de lutte contre la corruption, pour la deuxième fois en deux ans. Mais même si leur parti détient désormais la majorité au Sénat, le projet de loi a encore du pain sur la planche.

Comme le chiffre le suggère, HR 1 et sa composante sénatoriale S 1 – également connue sous le nom de loi pour le peuple – sont la première priorité législative des démocrates. Le projet de loi radical sur la réforme de la démocratie est en tête de liste depuis que les démocrates de la Chambre ont repris la majorité à la mi-mandat de 2018 et se sont immédiatement mis à élargir les droits de vote et à retirer de l’argent de la politique.

Il y a beaucoup de terrain couvert dans ses près de 800 pages, mais certains de ses points clés sont la création d’un système national d’inscription automatique des électeurs, l’imposition d’exigences de transparence pour la publicité politique et la mise en place de commissions de redécoupage non partisanes pour mettre fin au gerrymandering partisan.

Un sondage effectué en 2019 montre maintenant que le projet de loi est largement populaire auprès du public, mais il est allé nulle part dans le Sénat dirigé par les républicains en 2019. Même avec le contrôle démocrate mince actuel (un Sénat 50-50 avec le vice-président Kamala Harris comme le bris d’égalité ), il sera incroyablement difficile de passer avec les 60 voix nécessaires pour contourner l’obstruction systématique du Sénat. La politique est encore plus serrée cette fois; certains démocrates de la Chambre modérés qui ont voté pour le projet de loi la dernière fois, par exemple, ont poussé plus agressivement pour des changements cette fois-ci.

L’avenir du projet de loi au Sénat n’a pas non plus été testé, car le chef de la majorité de l’époque, McConnell, ne lui a jamais permis de prendre la parole en 2019.

« Si Mitch McConnell n’est pas disposé à fournir 10 républicains pour soutenir cette réforme historique, je pense que les démocrates vont prendre du recul et réévaluer la situation », a déclaré à Vox le représentant John Sarbanes (D-MD), l’auteur de HR 1. une interview récente. «Il existe toutes sortes de façons de repenser l’obstruction systématique afin [the bill] aurait une voie à suivre.

Une voie qui est en cours de discussion consiste à modifier partiellement les règles d’obstruction au Sénat pour permettre à une législation de réforme de la démocratie comme HR 1 d’avancer sur un vote à la majorité simple et donc potentiellement d’être en mesure de transmettre un vote en ligne de parti. Ce serait différent de faire exploser complètement l’obstruction systématique, mais cela pourrait toujours être repoussé par les institutionnalistes du Sénat, même au sein du Parti démocrate, comme le sénateur Joe Manchin (D-WV), un ardent défenseur du maintien de l’obstruction systématique.

La sénatrice Amy Klobuchar (D-MN), la présidente du Comité du règlement du Sénat, qui annotera le projet de loi et le fera avancer, a déclaré qu’elle souhaitait porter le projet de loi au sol et voir quel était son soutien avant de passer à l’action. sur une réforme potentielle de l’obstruction systématique.

«Nous allons passer à l’étage; c’est là que nous voyons où nous en sommes », a déclaré Klobuchar à Vox dans une interview, affirmant que son comité cherchera à voir,« y a-t-il une réforme de l’obstruction systématique qui pourrait être faite de manière générale ou spécifique? »

Les démocrates affirment que les réformes du vote et de la démocratie sont populaires – et attendues depuis longtemps

Les démocrates espèrent que les élections de 2020 leur donneront un argument en faveur de ce projet de loi. En raison de la pandémie de Covid-19, les Américains de nombreux États ont eu plus d’options et de flexibilité pour voter par courrier ou avec un vote anticipé en personne. Les résultats ont été un record de 158,4 millions de bulletins de vote; Le taux de participation aux élections présidentielles de 2020 était d’environ 7 points de pourcentage supérieur à celui de 2016, selon le Pew Research Center.

« Nous avons eu plus de gens que jamais pour voter aux élections de novembre », a déclaré mardi la secrétaire d’État du Michigan, Jocelyn Benson.

HR 1, entre autres initiatives, consoliderait bon nombre de ces expansions temporaires. Et un récent sondage de la société progressiste Data for Progress a montré que le projet de loi est plus largement populaire dans les partis et soutenu par une majorité d’électeurs démocrates, indépendants et républicains. Le sondage a révélé que 67% des électeurs nationaux probables soutenaient HR 1, dont 56% des républicains, 68% des indépendants et 77% des démocrates.

Cependant, les législatures républicaines de plusieurs États évoluent dans la direction opposée. Selon le Brennan Center, au moins 33 États ont déjà présenté, pré-déposé ou reporté 165 projets de loi restrictifs pour resserrer les conditions de vote, y compris la Géorgie – l’État qui a donné aux démocrates un contrôle étroit sur le Sénat. La Cour suprême des États-Unis entend actuellement des arguments dans une affaire en Arizona qui pourrait affaiblissent davantage la loi sur les droits de vote, limitant les protections des électeurs minoritaires dans tout le pays.

Klobuchar a déclaré à Vox que ces dernières années, lorsque les partis perdaient les élections nationales, ils évalueraient où ils se sont trompés. Les républicains, a-t-elle ajouté, redoublent d’efforts pour restreindre l’accès au vote.

« Ces gars-là, au lieu de faire cela, disent qu’il faut simplement faire en sorte que moins de gens votent, c’est ainsi que nous faisons cela », a déclaré Klobuchar.

Les restrictions de vote nouvellement proposées, prises avec le fait que 30 législatures d’État sont contrôlées par des républicains – contre 18 contrôlées par des démocrates – signifient que les républicains ont plus de pouvoir pour redessiner les cartes du Congrès dans le processus de redécoupage de 2021. En l’absence de commissions de redécoupage non partisanes (que contient HR 1), les républicains peuvent à nouveau redessiner les cartes pour se donner l’avantage à mi-parcours de 2022 et au-delà.

«Si nous pouvons le faire et le faire dans la loi dans les prochains mois, il y aura suffisamment de temps pour mettre en œuvre bon nombre de ces choses à temps pour les élections de mi-mandat de 2022, y compris comment réformer la façon dont ce redécoupage est effectué», a déclaré Sarbanes.

Qu’y a-t-il dans la facture

Le For the People Act pèse près de 800 pages. Globalement, il peut être divisé en trois groupes: élargir les droits de vote, mettre en œuvre une réforme du financement des campagnes et renforcer les lois sur l’éthique pour les membres du Congrès.

Voici quelques points majeurs du projet de loi, ventilés par catégorie:

Droit de vote

Crée une nouvelle inscription nationale automatique des électeurs qui demande aux électeurs de se retirer plutôt que de s’inscrire, garantissant que plus de personnes seront inscrites pour voter. Exige que les responsables électoraux des principaux États enregistrent automatiquement les citoyens éligibles non enregistrés.

Exige que chaque État mette en ligne des options d’inscription, de correction, d’annulation ou d’affiliation à un parti électoral.

Nécessite au moins 15 jours consécutifs de vote anticipé pour les élections fédérales; les sites de vote anticipé seraient ouverts au moins 10 heures par jour. Le projet de loi interdit également aux États de restreindre la capacité d’une personne à voter par correspondance et oblige les États à prépayer les frais de port sur les enveloppes de retour pour le vote par correspondance.

Mettre en place des commissions de redécoupage indépendantes dans les États afin d’attirer de nouveaux districts au Congrès et de mettre fin au gerrymandering partisan lors des élections fédérales.

Interdit la purge des listes électorales et interdit l’utilisation du courrier non transférable comme moyen de retirer les électeurs des listes.

Restaure le droit de vote aux personnes reconnues coupables de crimes qui ont purgé leur peine; cependant, le projet de loi ne rétablit pas les droits des criminels qui purgent actuellement des peines dans un établissement correctionnel.

Financement de la campagne

Établit un financement public des campagnes, alimenté par de petits dons. Telle a longtemps été la vision de Sarbanes: le gouvernement fédéral fournirait une correspondance volontaire de 6-1 pour les candidats à la présidence et au Congrès, ce qui signifie que pour chaque dollar recueilli par un candidat grâce à de petits dons, le gouvernement fédéral égalerait six fois. Le petit don maximal pouvant être égalé serait plafonné à 200 $. Ce programme n’est pas financé par l’argent des contribuables; au lieu de cela, l’argent proviendrait de l’ajout de frais de 2,75% sur les amendes pénales et civiles, les frais, les pénalités ou les règlements avec les banques et les entreprises qui commettent des méfaits Wells Fargo ).

Ce programme n’est pas financé par l’argent des contribuables; au lieu de cela, l’argent proviendrait de l’ajout de frais de 2,75% sur les amendes pénales et civiles, les frais, les pénalités ou les règlements avec les banques et les entreprises qui commettent des méfaits ). Soutient un amendement constitutionnel pour mettre fin Citoyens unis.

Passe le DISCLOSE Act , poussé par le représentant David Cicilline et le sénateur Sheldon Whitehouse, tous deux démocrates du Rhode Island. Ce serait exigent des super PAC et des organisations politiques «d’argent noir» pour rendre publics leurs donateurs.

, poussé par le représentant David Cicilline et le sénateur Sheldon Whitehouse, tous deux démocrates du Rhode Island. Ce serait exigent des super PAC et des organisations politiques «d’argent noir» pour rendre publics leurs donateurs. Passe le Loi sur les annonces honnêtes , défendu par les sens. Klobuchar et Mark Warner (VA), qui obligerait Facebook et Twitter à divulguer la source de l’argent pour les publicités politiques sur leurs plates-formes et à partager combien d’argent a été dépensé.

, défendu par les sens. Klobuchar et Mark Warner (VA), qui obligerait Facebook et Twitter à divulguer la source de l’argent pour les publicités politiques sur leurs plates-formes et à partager combien d’argent a été dépensé. Divulgue toute dépense politique des entrepreneurs du gouvernement et ralentit le flux d’argent étranger dans les élections en ciblant les sociétés écrans.

Restructure la Commission électorale fédérale pour avoir cinq commissaires au lieu de six, afin de sortir de l’impasse politique au sein de l’organisation.

Interdit toute coordination entre les candidats et les super PAC.

Éthique

Oblige le président et le vice-président à divulguer 10 ans de leurs déclarations de revenus. Les candidats aux postes de président et de vice-président doivent également faire de même.

Empêche les membres du Congrès d’utiliser l’argent des contribuables pour régler des affaires de harcèlement sexuel ou de discrimination.

Donne au Bureau de l’éthique gouvernementale le pouvoir de faire plus de surveillance et d’application et de mettre en œuvre des exigences d’enregistrement plus strictes en matière de lobbying. Celles-ci incluent une surveillance accrue des agents étrangers par la loi sur l’enregistrement des agents étrangers.

Crée un nouveau code d’éthique pour la Cour suprême des États-Unis, garantissant que toutes les branches du gouvernement sont touchées par la nouvelle loi.

Les démocrates ont une fenêtre très étroite pour adopter le projet de loi

HR 1 pourrait être un ultime effort pour les démocrates d’être compétitifs dans les courses à la Chambre, s’ils peuvent le faire passer par le Congrès et le bureau de Biden.

«Le président reste déterminé à protéger le droit fondamental de vote et à faciliter le vote de tous les Américains éligibles», a déclaré mercredi l’attachée de presse de la Maison Blanche, Jen Psaki, en réponse à une question de Vox. «C’est pourquoi nous devons adopter des réformes comme HR 1 et restaurer la loi sur le droit de vote. C’est une priorité pour le président, quelque chose qu’il travaillera avec les membres du Congrès pour aller de l’avant.

Les démocrates du Sénat ne sont pas encore prêts à faire sauter l’obstruction au Sénat, mais ils trouvent également des moyens de le contourner pour adopter des lois majeures.

Cette semaine, les démocrates utilisent la réconciliation budgétaire pour faire passer l’actuel projet de loi de relance Covid-19 du président Joe Biden au Sénat avec seulement 51 voix. Il y a de fortes chances qu’ils fassent la même chose pour le prochain plan d’infrastructure de Biden, en fonction de la taille de ce paquet et du nombre de républicains qui le soutiendront.

Mais les démocrates ne peuvent utiliser le rapprochement budgétaire que deux fois, et cela ne peut être utilisé que pour des choses qui ont un impact direct sur le budget fédéral. Les droits de vote et les mesures anti-corruption n’entrent pas dans cette catégorie, et les auteurs de HR 1 n’ont aucune impression que cela pourrait passer par le rapprochement budgétaire. Cela leur laisse un ensemble d’options plus restreint pour HR 1, et encore moins d’options pour d’autres priorités telles que la vérification des antécédents universels ou la réforme de l’immigration.

Même si Mandchin et le sénateur Kyrsten Sinema (D-AZ) ont déclaré à plusieurs reprises qu’ils ne se débarrasseraient pas de l’obstruction au Sénat, certains de leurs démocrates espèrent pouvoir changer d’avis si l’agenda du parti rencontre l’opposition répétée des républicains.

« Vous le portez au sol plusieurs fois et vous les laissez faire obstruction et vous voyez quel effet l’obstruction de mauvaise foi a sur les opinions de certains membres sur l’obstruction systématique », a déclaré récemment le sénateur Whitehouse aux journalistes. «C’est une chose de dire:« Je ne veux pas me débarrasser de l’obstruction systématique »; c’est une autre chose après avoir rencontré des obstacles répétés de mauvaise foi de dire: ‘D’accord, cela devient incontrôlable.’ »

Cela pourrait être trop optimiste. Lorsqu’on lui a demandé à nouveau cette semaine s’il y avait un moment où il changerait d’avis à propos de l’obstruction systématique, Manchin a crié: «Jamais!» selon Jordain Carney sur la colline.

« Jésus Christ! Qu’est-ce que tu ne comprends jamais à propos de jamais? Ajouta Manchin.

À moins de faire exploser l’obstruction systématique, les démocrates du Sénat devront continuer à trouver des échappatoires pour adopter leur programme.