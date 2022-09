Les démocrates de la Chambre s’attaquent enfin à la négociation d’actions au Congrès. Il y a déjà une échappatoire.

Les démocrates travaillent depuis des mois pour élaborer une législation qui rendrait plus difficile pour les membres du Congrès d’utiliser les informations qu’ils reçoivent au travail pour leur propre gain financier, à la suite d’une série de cas au cours des dernières années où ils semblent avoir fait juste ça. Rappelez-vous 2020, par exemple, lorsque les sens. Kelly Loeffler (R-GA) et David Perdue (R-GA) ont fait l’objet d’un examen minutieux pour les transactions boursières qu’ils ont effectuées pendant la pandémie.

Ces efforts ont abouti à la publication de la loi sur la lutte contre les conflits d’intérêts financiers dans le gouvernement, un projet de loi qui interdit aux membres du Congrès, à leurs conjoints et à leurs enfants à charge de négocier des actions. Cette interdiction s’appliquerait au pouvoir judiciaire fédéral et aux membres de haut rang de l’exécutif ainsi qu’au Congrès.

Les experts en éthique préviennent toutefois qu’il existe un risque qu’une disposition clé du projet de loi soit exploitée, diluant son impact.

En vertu de la législation, les législateurs seraient tenus de se départir de leurs actions ou de les placer dans une fiducie sans droit de regard qualifiée, une entité dirigée par une personne indépendante, connue sous le nom de fiduciaire, qui pourrait acheter ou vendre des actions à leur insu. Le projet de loi exige également que toutes les actions existantes placées dans cette fiducie soient vendues dans les 18 mois suivant sa création, de sorte que les législateurs ne savent pas quelles actions s’y trouvent.

Mais dans le cadre du projet de loi, la Chambre et le Sénat pourraient établir leurs propres nouvelles définitions de ce qu’est une «confiance aveugle», une politique qui pourrait fournir aux acteurs de mauvaise foi une ouverture pour assouplir ses exigences. L’ancien chef de l’éthique de l’administration Obama, Walter Shaub, a fait part de ses inquiétudes à ce sujet dans un fil Twitter mercredi.

Tel qu’il est rédigé, le projet de loi sur l’interdiction des actions que Pelosi a présenté hier détruirait le programme d’éthique du gouvernement fédéral. Ce serait un échec et mat pour l’éthique. Et avant que vous fassiez les fissures “il n’y a pas d’éthique”, il y en a en fait, et c’est comme larguer une bombe atomique sur eux. https://t.co/Tg6mOGMNKR – Walter Shaub (@waltshaub) 28 septembre 2022

Un assistant du comité d’administration de la Chambre a repoussé cette caractérisation, disant à Vox que la capacité de définir de nouvelles définitions est nécessaire pour s’adapter aux changements dans le secteur financier et permettre aux législateurs de modifier le langage au fil du temps.

Kedric Payne, directeur principal de l’éthique au Campaign Legal Center, un groupe de surveillance gouvernemental à but non lucratif, a reconnu les deux possibilités, notant qu’il y avait une petite chance que le projet de loi soit abusé. “Dans une bonne perspective, cette disposition a été ajoutée simplement pour se préparer à l’inattendu”, a déclaré Payne à Vox. “Du mauvais point de vue, vous pensez que quelqu’un met en place une trappe qui permet trop de flexibilité dans la loi et une échappatoire complète.”

La faille potentielle du projet de loi, brièvement expliquée

La question que Shaub a soulevée avec le projet de loi porte sur ce qui constitue une « confiance aveugle ».

Pour qu’une fiducie aveugle fonctionne, les législateurs ne doivent rien savoir des actions qu’elle contient et ils ne doivent pas avoir leur mot à dire sur les achats et les ventes qui sont effectués. Comme Shaub a expliqué sur Twitterles exigences existantes autour d’une «confiance aveugle» ont été établies par un projet de loi sur l’éthique dans les années 1970 et étaient assez strictes.

Le nouveau projet de loi des démocrates donnerait à la Chambre, au Sénat, à la Cour suprême, au reste de la justice fédérale et aux comités d’éthique de l’exécutif la flexibilité de déterminer ce qu’est une «confiance aveugle». Ce pouvoir, selon Shaub, pourrait être utilisé pour mettre en place ce qu’il décrit comme une “fausse confiance aveugle”.

“Le projet de loi de Pelosi serait… [authorize] chaque bureau d’éthique pour permettre tout ce qu’ils veulent et appeler cela une confiance aveugle. Littéralement n’importe quoi. Il n’y a aucune limite dans le projet de loi quant à ce que ces bureaux peuvent faire », Shaub a écrit dans un tweet.

Le point de référence de Shaub est la “fausse confiance aveugle” que l’ancien président Donald Trump a mise en place, qui comprenait la remise du contrôle de ses entreprises à un conseil composé de ses enfants et d’autres cadres dans une tentative de suggérer l’indépendance.

Si ce principe du projet de loi était abusé de la même manière, les législateurs pourraient théoriquement se donner plus de visibilité et de contribution aux achats et aux ventes effectués dans n’importe quelle fiducie, ce qui irait à l’encontre de l’objectif de la législation.

Payne a déclaré qu’il s’agissait d’un risque posé par le projet de loi, même s’il estimait qu’il y avait peu de chances que le Congrès en profite, et qu’il y avait des solutions faciles que les législateurs pourraient apporter au projet de loi pour indiquer à quel point la confiance aveugle devait être stricte.

Une autre question soulevée par Payne, tout comme Shaub et les Citizens for Responsibility and Ethics à Washington (CREW), était l’inclusion des branches judiciaire et exécutive dans le projet de loi, les deux parties du gouvernement qui, selon lui, avaient déjà de solides politiques de récusation au cas où. était un conflit d’intérêts. Shaub a suggéré que l’inclusion de ces deux branches est intentionnelle pour réduire le soutien du Sénat que le projet de loi pourrait avoir.

L’assistant de la Chambre a toutefois fait valoir que les règles d’éthique ont généralement été appliquées dans les trois branches et que le projet de loi ne ferait que renforcer les politiques existantes.

Comment le projet de loi réglerait les conflits d’intérêts

Le projet de loi sur les opérations boursières est le résultat d’un examen minutieux du Congrès et de l’utilisation par les législateurs des informations qu’ils apprennent au travail pour renforcer leurs propres profits personnels.

Une enquête de Business Insider de 2022 a révélé que 72 membres du Congrès avaient violé la loi STOCK, qui oblige les législateurs à divulguer les transactions boursières qu’ils effectuent et leur interdit d’utiliser des informations confidentielles pour leurs propres transactions financières. L’application de ce projet de loi a longtemps été médiocre, un problème que la nouvelle proposition des démocrates tente également de résoudre. En vertu du nouveau projet de loi, les législateurs seraient également toujours en mesure d’investir dans des fonds communs de placement diversifiés et des fonds négociés en bourse (ETF) et des obligations d’État.

Les transactions boursières de Loeffler et Perdue, ainsi que du sénateur Richard Burr, font partie de celles qui ont récemment attiré l’attention du Congrès. Au début de la pandémie, Loeffler avait réalisé des millions de transactions après avoir assisté à un briefing sur le coronavirus, soulevant des questions quant à savoir si ces transactions étaient informées par cette réunion.

À ce stade, il y a encore de l’incertitude quant à savoir si le projet de loi a les voix pour être adopté par la Chambre, où certains démocrates ont résisté à la législation sur la question parce qu’ils pensent que c’est inutile. Récemment, Punchbowl News a rapporté que le chef de la majorité à la Chambre, Steny Hoyer, fait partie des législateurs qui ont signalé leur opposition au projet de loi, une position qui pourrait également inciter d’autres démocrates à faire défection. Un porte-parole de Hoyer a déclaré qu’il examinait toujours le texte de la législation, qui a été publié mardi.

Les démocrates de la Chambre avaient initialement prévu de voter pour un projet de loi surveillant les transactions boursières des législateurs avant de partir pour une pause d’octobre avant les mi-mandats, mais des désaccords internes sur le sujet pourraient signifier qu’il est renvoyé à la session de canard boiteux après cela. En raison de leur faible majorité – et du manque probable de soutien républicain – les démocrates ne peuvent pas se permettre de perdre plus d’une poignée de législateurs pour adopter le projet de loi.

Les sénateurs ont également déclaré qu’ils ne présenteraient aucune législation sur les opérations boursières avant la fin des élections de mi-mandat. Dans les deux chambres, les partisans du projet de loi ont souligné qu’il est vital pour le Congrès de se tenir responsable et de se donner la même surveillance que les autres industries.