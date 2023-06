Les démocrates de la Chambre publient des projets de loi sur la réforme bancaire

WASHINGTON – Les démocrates de la Chambre publieront mardi une liste de projets de loi de réforme en réponse aux récentes faillites bancaires qui ont déclenché la pire crise du secteur depuis 2008.

Les membres du comité des services financiers de la Chambre, dirigé par la représentante Maxine Waters, D-Calif., Cherchent à étendre les autorités fédérales de réglementation et à renforcer la surveillance des dirigeants de banques, y compris la récupération des rémunérations, les amendes et la fermeture des échappatoires qui ont permis certaines banques pour échapper aux normes établies en vertu de la loi Dodd-Frank de 2010.

Le comité a examiné de près les actions du département du Trésor, de la Federal Deposit Insurance Corporation, ou FDIC, et d’autres régulateurs fédéraux ainsi que des dirigeants de la Silicon Valley Bank et de la Signature Bank avant et après l’effondrement des banques.

Waters a exhorté les républicains du comité à suivre l’exemple du comité sénatorial des banques et à travailler avec les démocrates pour faire avancer une législation bipartite afin de protéger l’économie des dommages futurs.

« Les échecs de la Silicon Valley Bank, de la Signature Bank et de la First Republic Bank montrent clairement qu’il est plus que temps d’adopter une législation visant à renforcer la sécurité et la solidité de notre système bancaire et à améliorer la responsabilité des dirigeants des banques », a-t-elle déclaré.

Voici les factures à prendre en compte :

Loi sur la responsabilité et les conséquences des dirigeants de banque défaillants: Ce projet de loi élargirait l’autorité réglementaire sur la récupération de la rémunération, les amendes et l’interdiction des cadres qui contribuent à l’échec d’une banque de travailler dans l’industrie. Président Joe Biden appelé à ces actions peu de temps après que la FDIC a repris SVB et Signature Bank en mars. Le projet de loi est coparrainé par Waters et ses collègues démocrates Nydia Velazquez, de New York; Brad Sherman et Juan Vargas, tous deux de Californie ; David Scott, de Géorgie; Al Green et Sylvia Garcia du Texas ; Emanuel Cleaver, du Missouri; Joyce Beatty et Steven Horsford, tous deux de l’Ohio ; et Rashida Tlaib, du Michigan. Certains républicains ont exprimé leur soutien à cette loi, qui est similaire au projet de loi bipartisan que la commission sénatoriale des banques étudie.

Encourager la loi sur les banques sûres et saines : Cette mesure élargirait le pouvoir des régulateurs d’interdire les ventes d’actions aux dirigeants lorsque les banques reçoivent des ordonnances de cesser et de s’abstenir pour avoir enfreint la loi. Cela restreindrait également automatiquement les ventes d’actions par les cadres supérieurs des banques qui reçoivent de mauvaises notes aux examens ou qui ne respectent pas les citations de surveillance. Le projet de loi aurait empêché les dirigeants de la banque SVB d’encaisser après les avertissements répétés des régulateurs, selon les démocrates. Il est coparrainé par Waters, Velazquez, Sherman, Green, Cleaver, Beatty, Horsford et Tlaib.

Fermeture de la Enhanced Prudential Standards Loophole Act : Cela visera à combler les lacunes entourant les normes prudentielles renforcées de la loi Dodd-Frank pour les banques qui n’ont pas de société de portefeuille bancaire. Ni Signature Bank ni SVB n’avaient de holding bancaire avant de s’effondrer. Le projet de loi garantirait que les grandes banques d’une taille, d’une complexité et d’un risque égaux à ceux des grandes banques dotées de sociétés de portefeuille seraient soumises à des exigences similaires en matière de capital, de liquidité, de tests de résistance, de planification de résolution et d’autres exigences connexes. Il est coparrainé par Waters, Velazquez, Sherman, Green, Cleaver, Beatty, Vargas, García et Tlaib.

HR 4204, Shielding Community Banks from Systemic Risk Assessments Act : Cette mesure exempterait de façon permanente les banques ayant moins de 5 milliards de dollars d’actifs totaux des cotisations spéciales que la FDIC perçoit lorsqu’une exception de risque systémique est déclenchée, ce qui a été fait pour protéger les déposants de la Silicon Valley Bank et de la Signature Bank. La FDIC serait autorisée à fixer un seuil plus élevé tout en exigeant un impact minimal sur les banques dont le total des actifs se situe entre 5 et 50 milliards de dollars. Il est parrainé par Green.

HR 4062Loi sur l’application de la loi et la responsabilité du chef de la gestion des risques : Cette mesure obligerait les régulateurs fédéraux à exiger que les grandes banques aient un directeur des risques. Les banques devraient également informer les régulateurs fédéraux et étatiques d’un poste vacant de CRO dans les 24 heures et fournir un plan d’embauche dans les sept jours. Après 60 jours, si le poste de CRO reste vacant, la banque doit en informer le public et être soumise à un plafond automatique de croissance des actifs jusqu’à ce que le poste soit pourvu. Le projet de loi est coparrainé par Sherman, Green et ses collègues démocrates Sean Casten, de l’Illinois; Josh Gottheimer, du New Jersey ; Ritchie Torres, de New York ; et Wiley Nickel, de Caroline du Nord.

HR 3914Loi sur l’équité en matière d’acquisition bancaire défaillante : Ce projet de loi obligerait la FDIC à n’examiner les offres des mégabanques détenant plus de 10 % du total des dépôts que si aucune autre institution ne répond au critère du moindre coût. Cela garantirait aux petites banques une chance d’acheter des banques en faillite, selon les démocrates. Il est parrainé par le représentant Stephen Lynch, D-Mass.

HR 3992Loi sur la réglementation bancaire efficace : Cette législation permettrait obliger les régulateurs à étendre les exigences en matière de tests de résistance. Au lieu de deux scénarios de simulation de crise, le projet de loi en exigerait cinq. Cela garantirait également que la Réserve fédérale effectue des tests de résistance pour les situations où les taux d’intérêt augmentent ou diminuent. Il est sponsorisé par Sherman.

HR 4116Loi sur la transparence de l’Autorité du risque systémique : Ce projet de loi obligerait les régulateurs et le chien de garde du Government Accountability Office, ou GAO, à produire le même type de rapports post-échec que la Réserve fédérale, la FDIC et le GAO ont fait après l’échec de la Silicon Valley Bank et de la Signature Bank. Les rapports initiaux seraient exigés dans les 60 jours et les rapports complets dans les 180 jours. Il serait applicable à toute utilisation de l’exception de risque systémique du test de résolution au moindre coût de la FDIC. Le projet de loi est parrainé par Green.

HR 4200Fostering Accountability in Remuneration Fund Act of 2023, ou FAIR Fund Act : La législation obligerait les grandes institutions financières à couvrir les amendes encourues après une défaillance et / ou la conduite des dirigeants par le biais d’un pool de rémunération différée qui serait financé par une partie de la rémunération des cadres supérieurs. Le pool serait payé entre deux et huit ans, selon la taille de l’institution. Le projet de loi est parrainé par Tlaib.

Loi sur les primes d’arrêt pour les banques dangereuses et malsaines : Cette mesure gèlerait les primes pour les dirigeants de toute grande banque qui ne soumet pas de plan de remédiation acceptable pour ce que l’on appelle une question nécessitant une attention immédiate, ou MRIA, ou une citation similaire des superviseurs bancaires dans un délai fixé par le régulateur. Il est parrainé par Brittany Pettersen, D-Colo.

Loi sur la sécurité bancaire : Les grandes banques seraient empêchées de se soustraire à l’obligation de comptabiliser les autres éléments du résultat global cumulé, ou AOCI, dans les fonds propres réglementaires en vertu de ce projet de loi. L’AOCI reflète le type de pertes non réalisées dans le portefeuille de titres de la SVB. Il est sponsorisé par Sherman.