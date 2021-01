Les représentants de la Chambre.Anthony Brown, D-Md., Et Debby Dingell, D-Mich., Ont proposé mardi une loi qui infligerait une amende à tout membre du Congrès qui refuserait de porter un masque pour les motifs du Capitole de 1000 $ pour la durée de la pandémie COVID-19.

Le projet de loi a été déposé moins d’une semaine après qu’une foule pro-Trump a pris d’assaut et saccagé le Capitole, obligeant les membres du Congrès à se trouver enfermés dans des endroits sécurisés du complexe du Capitole, où les responsables disent qu’ils ont peut-être été exposés au virus mortel.

«Il n’est pas courageux de refuser de porter un masque, c’est un comportement égoïste, stupide et honteux qui met des vies en danger», a déclaré Dingell dans un communiqué de presse. «Nous avons fini de jouer à des jeux. Soit avoir du bon sens et porter un putain de masque, soit payer une amende. Ce n’est pas si compliqué.

«Aucun membre du Congrès ne devrait pouvoir ignorer les règles ou mettre les autres en danger sans pénalité», a déclaré Brown. «En tant que représentants du peuple, il est essentiel que nous donnions l’exemple au reste du pays. Si les membres mettent en danger la sécurité d’autrui, ils devraient faire face à des amendes.

De nombreux législateurs démocrates se sont plaints du fait que plusieurs collègues républicains ont refusé de porter les équipements de protection individuelle offerts lors des émeutes du Capitole la semaine dernière. Dans les jours qui ont suivi, les représentants Bonnie Coleman, DN.J., Brad Schneider, D-Ill., Et Pramila Jayapal, D-Wash., Ont tous été testés positifs pour le virus.

« Tout membre qui refuse de porter un masque devrait être pleinement tenu pour responsable de la mise en danger de nos vies en raison de son idiotie égoïste », Jayapal a tweeté après son diagnostic positif.

« Ceux qui bafouent les directives de santé publique devraient être sanctionnés et immédiatement expulsés de la Chambre par le sergent d’armes pour avoir mis en danger imprudemment leurs collègues », Schneider a également déclaré sur Twitter.

Dimanche, quelques jours après l’attaque, le Dr Brian Monahan, le médecin traitant du Capitole, a déclaré que les législateurs auraient pu être dénoncés tout en évitant les assaillants dans des espaces sécurisés.

« De nombreux membres de la communauté de la Chambre étaient en isolement protecteur dans (une) salle située dans un grand espace d’audience du comité », a déclaré Monahan dans un communiqué aux législateurs. « Le temps passé dans cette pièce était de plusieurs heures pour certains et plus bref pour d’autres. Pendant ce temps, des individus peuvent avoir été exposés à un autre occupant atteint d’une infection à coronavirus. »

« Vous aviez en grande partie démasqué des individus d’une manière non distanciée, qui traversaient tout le Capitole », a déclaré le Dr Robert Redfield, directeur des Centers for Disease Control and Prevention, dans une interview avec McClatchy.

« Ensuite, ces personnes vont toutes dans des voitures, des trains et des avions pour rentrer chez elles dans tout le pays en ce moment », a-t-il poursuivi.

Le port du masque et d’autres mesures préventives sont devenus un point critique partisan au cours de la pandémie, certains à droite considérant que les mesures de santé publique personnelles et collectives portent atteinte à leurs libertés civiles.

Des dizaines de membres du Congrès ont été testés positifs pour le virus. Le représentant élu Luke Letlow est décédé du virus fin décembre après avoir été infecté.

Les deux chambres du Congrès ont publié des directives de distanciation sociale et de port de masque au début de la pandémie, bien qu’elles n’aient pas été respectées par de nombreux membres.

En juillet, la présidente de la Chambre des communes, Nancy Pelosi, a émis un mandat de masque après que le représentant Louie Gohmert, du R-Texas, ait été testé positif au virus après avoir bafoué les ordonnances de distance sociale et de port de masque.