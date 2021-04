Les démocrates de la Chambre ont présenté un plan de chèques de relance permanents de 300 $ aux parents.

Le plan dévoilé cette semaine propose la prolongation de l’élargissement d’un an du crédit d’impôt pour enfants; une initiative de lutte contre la pauvreté qui a constitué une partie importante du plan de relance de 1,9 billion de dollars approuvé le mois dernier.

Les experts ont déclaré que la mise en œuvre permanente de la mesure réduirait de moitié le taux de pauvreté des enfants dans le pays Crédits: Getty

On pensait que Biden rejetterait l’extension permanente de la mesure Crédit: Avalon.red

Sous l’impulsion du président Biden, les parents ont la possibilité de recevoir le paiement de l’IRS sous forme de chèque mensuel de 250 $ ou 300 $.

Le nouveau plan a été présenté par trois démocrates, dont la représentante Rosa DeLauro, présidente de la commission des crédits de la Chambre; La représentante Suzan DelBene, chef de la coalition centriste néo-démocrate; et le représentant Ritchie Torres de New York.

Le plan maintiendrait le crédit d’impôt pour enfants renforcé, passerait à 3 600 $ par enfant de moins de 6 ans et un peu moins – 3 000 $ – pour les enfants de 6 à 17 ans.

Le montant pour les deux était auparavant de 2 000 $.

Les familles avec peu ou pas d’obligations fiscales ne pouvaient pas profiter du programme.

Selon les projections faites par le Centre de politique fiscale en mars, 90% des familles bénéficieraient de ce programme.

En outre, les experts ont déclaré que sa mise en œuvre réduirait de moitié le taux de pauvreté des enfants dans le pays.

« Nous devons profiter de ce moment pour adopter l’American Family Act et élargir et améliorer en permanence le crédit d’impôt pour enfants en augmentant les prestations aux familles et en versant des paiements mensuels », a déclaré DeLauro dans un communiqué.

« Les enfants et les familles doivent pouvoir compter sur cet avantage longtemps après la fin de cette pandémie. »

Selon les rapports du Washington Post, Biden rejetterait probablement l’élargissement permanent de la mesure dans le «plan américain pour les familles», et l’étendrait plutôt jusqu’en 2025.

Il y a un mois, la Maison Blanche a déclaré que Biden était favorable au maintien de l’expansion du crédit d’impôt pour enfants.

« Il a dit: » J’adorerais le faire de façon permanente, mais je ne suis pas sûr de pouvoir le faire passer par le Sénat « », a déclaré la représentante Teresa Leger Fernandez du Nouveau-Mexique à la presse après une réunion avec Biden.

« On pouvait dire qu’il était intéressé à le rendre permanent, c’était le va-et-vient à ce sujet. »

Alors que les démocrates redoublent d’efforts pour rendre la mesure permanente, l’administration serait préoccupée par son prix élevé.

Joe Biden aurait envoyé une lettre à des dizaines de millions d’Américains pour vanter le succès de son projet de loi de redressement de 1,9 billion de dollars Crédit: Reuters

Le nouveau plan a été présenté par trois démocrates de la Chambre Crédits: Getty

Pendant ce temps, Joe Biden aurait envoyé une lettre à des dizaines de millions d’Américains pour vanter le succès de son projet de loi de redressement de 1,9 billion de dollars.

Les rumeurs sur la décision à venir ont poussé les critiques à critiquer le président pour avoir agi comme Trump.

Dans quelques semaines, tous les Américains qui étaient éligibles pour la troisième série de chèques de relance dans le cadre du plan de sauvetage américain de Biden recevront un rappel par courrier qui était responsable de leur envoyer le paiement de 1400 $.

La lettre, envoyée via l’IRS, sera pleine d’éloges pour les promesses que le président a tenues selon Insider, qui a obtenu une copie anticipée de la note.

«Le 11 mars 2021, j’ai promulgué une loi sur le plan de sauvetage américain, une loi qui aidera à vacciner l’Amérique et à apporter une aide économique immédiate à des centaines de millions d’Américains, y compris vous», écrit Biden.

«Un élément clé du plan de sauvetage américain consiste en des paiements directs de 1 400 dollars par personne pour la plupart des ménages américains.

« Cela remplit une promesse que je vous ai faite et aidera les Américains à traverser la crise. »

La lettre met également en évidence d’autres parties du projet de loi historique de Biden qui « vous aideront également », notamment l’aide aux petites entreprises, l’élargissement des crédits d’impôt pour enfants pour les familles et des ressources pour « rouvrir les écoles en toute sécurité ».

« Quand j’ai pris mes fonctions, j’ai promis au peuple américain que l’aide était en route », poursuit Biden. « Le plan de sauvetage américain tient cette promesse. »

Biden ajoute que depuis que la pandémie s’est emparée des États-Unis au printemps dernier, cela a été « une période longue et difficile pour notre nation ».

